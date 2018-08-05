Dünyanın ucunda ilginç yaşam!

Yamalya'da yaşayan ve çiğ etle besleyen göçebe kabilenin hayatlarına tanık oldu. Allen öyle fotoğraflar çekti ki, çok şaşıracaksınız.

Bu kabile çiğ etle besleniyor

1 / 35 Allen, dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olan Yamal-Nenets'de yaşayan göçebe kabilenin hayatına dair fotoğraflar çekti.

2 / 35 Dondurucu soğuklardan korunmak için ren geyiği ile beslenen kabile her yıl el yapımı ahşap kızaklarla bin 800 km yol katediyor.

3 / 35 Fotoğrafçı bu kabilenin yaşantısını belgesel haline getirebilmek için 16 gün onlarla beraber yaşadı.

4 / 35 Dünyanın ucu anlamına gelen Yamal-Nenet bölgesi kışın -50 dereceye kadar soğuyor.

5 / 35 Bölge halkı binlerce senedir göçebe geleneklerine bağlı olarak yaşıyor.

6 / 35 Dondurucu soğuktan korunmak için ren geyiklerinden elde ettikleri kürklerden kıyafetler yapıyorlar.

7 / 35 Çiğ et yemeyi alışkanlık haline getiren bu halk gerçekten ilginç.

8 / 35 Ne kadar zor şartlara göğüs geriyor olsalar da doğal hayatlarını terk etmek istemiyorlar.

9 / 35 Yamal Nenets Özerk Okrugu ya da Yamalya, toprağı Tümen Oblastı'nın kuzeyindeki Yamal Yarımadası ve bazı komşu bölgelerle oluşan bir özerk okrug olarak Rusya Federasyonu'na bağlı bir federal bölgesidir.

10 / 35 Yamalya'daki zorlu yaşamdan diğer kareler...

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