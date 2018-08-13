Dünyaya meteor yağdı

Dünya, her yıl güney etrafındaki yörüngesinde 940 milyon kilometre yol kat ediyor, aynı yolu kuyruklu yıldızlar ve metorlar da dolaştı.

Göktaşı yağmuru dün gece gerçekleşti

1 / 12 Bu yolculuk sonucunda Güneş’in yörüngesinde kalıntılar oluştu.

2 / 12 Dünya her yıl bu kalıntıların yanından geçiyor ve geçtiğinde de meteor yağmurları meydana geliyor.

3 / 12 Bunların en görmeye değer olanları ise Ağustos'taki Perseid yağmuru ve Aralık'ta görülen Geminid yağmuru. Meteor yağmurlarındaki görüntü her yıl değişiyor.

4 / 12 Astronomların en çok görülmeye değer meteor yağm urlarından biri diye tanımladığı Perseid (Perse) göktaşı yağmuru dün gece gerçekleşti.

5 / 12 Çıplak gözle izlenebilen meteor yağmuru görsel bir şölen oluşturdu.

6 / 12 Dünyanın bir çok yerinden 60-70 kadar metorun yanarak geçisi gözlendi.

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