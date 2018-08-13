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Dünyaya meteor yağdı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.08.2018 09:10 | Son Güncelleme

2018 Gök Olayları Yıllığı'na göre bu yılın en önemli gök olayları arasında gösterdiği Perseid (Perse) göktaşı yağmuru dün gece gerçekleşti.

Dünya, her yıl güney etrafındaki yörüngesinde 940 milyon kilometre yol kat ediyor, aynı yolu kuyruklu yıldızlar ve metorlar da dolaştı.

Göktaşı yağmuru dün gece gerçekleşti

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Bu yolculuk sonucunda Güneş’in yörüngesinde kalıntılar oluştu.
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Dünya her yıl bu kalıntıların yanından geçiyor ve geçtiğinde de meteor yağmurları meydana geliyor.
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Bunların en görmeye değer olanları ise Ağustos'taki Perseid yağmuru ve Aralık'ta görülen Geminid yağmuru. Meteor yağmurlarındaki görüntü her yıl değişiyor.
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Astronomların en çok görülmeye değer meteor yağm urlarından biri diye tanımladığı Perseid (Perse) göktaşı yağmuru dün gece gerçekleşti.
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Çıplak gözle izlenebilen meteor yağmuru görsel bir şölen oluşturdu.
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Dünyanın bir çok yerinden 60-70 kadar metorun yanarak geçisi gözlendi.
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Anahtar Kelimeler:
perseid meteor yağmuru göktaşı

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