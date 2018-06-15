Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı

Ülkenin en büyük uyuşturucu baronlarından biri olan Mulvey'nin 32 yıl hapis cezası aldığını bildiriliyor.

Dokunulmaz diyorlardı ama...

1 / 13 Yakalanma korkusu nedeniyle hiçbir yerde uzun süre kalmamaya özellikle dikkat eden Mulvey, Litvanya'da saklandığı evde şok bir baskınla ele geçirildi.

2 / 13 Avrupa'daki otellerde konaklayarak yedi yıl boyunca kaçmayı başaran suç örgütü lideri, özel kuvvetler polislerinin baskınına uğradı.

3 / 13 Polisten kaçarken sadece kullan at cep telefonu kullanan, tüm ödemelerini nakit olarak yapan 42 yaşındaki ünlü baron, İspanya'da yaşadığı lüks hayatla adından söz ettirmişti.

4 / 13 Bir villa inşa ettiren Mulvey, İspanya'da son model arabalarla geziyordu.

5 / 13 İngiliz basını, ülkenin en büyük uyuşturucu baronlarından biri olan suçlunun 32 yıl hapis cezası aldığını bildiriyor.

6 / 13 Basına yansıyan haberlerde Birmingham merkezli çalışan Mulvey'nin ülkeye 68 milyon sterlinlik kokain ve esrar soktuğu belirtiliyor.

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