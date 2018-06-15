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Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.06.2018 01:36 | Son Güncelleme

İngiltere'de, 'dokunulmaz' olarak isimlendirilen ve uluslararası suç örgütü liderleri arasında gösterilen uyuşturucu baronu James Mulvey'nin yakalanma görüntüleri yayınlandı.

Ülkenin en büyük uyuşturucu baronlarından biri olan Mulvey'nin 32 yıl hapis cezası aldığını bildiriliyor.

Dokunulmaz diyorlardı ama...

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Yakalanma korkusu nedeniyle hiçbir yerde uzun süre kalmamaya özellikle dikkat eden Mulvey, Litvanya'da saklandığı evde şok bir baskınla ele geçirildi.
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Avrupa'daki otellerde konaklayarak yedi yıl boyunca kaçmayı başaran suç örgütü lideri, özel kuvvetler polislerinin baskınına uğradı.
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Polisten kaçarken sadece kullan at cep telefonu kullanan, tüm ödemelerini nakit olarak yapan 42 yaşındaki ünlü baron, İspanya'da yaşadığı lüks hayatla adından söz ettirmişti.
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Bir villa inşa ettiren Mulvey, İspanya'da son model arabalarla geziyordu.
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İngiliz basını, ülkenin en büyük uyuşturucu baronlarından biri olan suçlunun 32 yıl hapis cezası aldığını bildiriyor.
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Basına yansıyan haberlerde Birmingham merkezli çalışan Mulvey'nin ülkeye 68 milyon sterlinlik kokain ve esrar soktuğu belirtiliyor.
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ingiltere uyuşturucu baronu James Mulvey tutuklama dokunulmaz

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