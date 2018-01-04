Dünyayı bu halde dolaştı!

Son Güncelleme 8 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 04.01.2018 09:04 |8 saat önce

Bir adamın dünyayı çıplak dolaşmasından esinlenerek bir girişimde bulunan ınstagram kullanıcısı yüz binler tarafından takip ediliyor.

Dünyayı çıplak dolaşıyor

1 / 33 'Cheeky Exploits' isimli Instagram hesabında kalçasının yayınlanmasını isteyen onlarca insan fotoğraf yolluyor.

2 / 33 Bunu yaparak bir çok kişinin özgür olmasını sağladığını düşünen kullanıcı, fotoğrafını yayınladığı kişilerin kendilerini daha güçlü hissettiğini de söylüyor.

3 / 33 Fotoğrafı yayınlanan kişilerin özgüvenlerinin yükseldiğini de iddia eden kullanıcı, yaptığı işi oldukça eğlenceli buluyor.

4 / 33 'Başta çok kalitesiz ve cinsel içerikli fotoğraflar geldi. Onları yayına almadım. Şimdi ise gönderiler farklılaştı ve bunu görmekten oldukça mutluyum.' diyen sosyal medya kullanıcısının Cheeky Exploits'de paylaştığı fotoğraflar...

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17 / 33 Milyonlarca insan gidip gezdiği yerlerde çektiği selfie pozlarını sosyal medya sayfalarında paylaşıyor. Tıpkı Polonyalı Magdalena Wosinska gibi.. Ama onun durumu biraz farklı.

18 / 33 PAYLAŞTIĞI ÇIPLAK POZLAR ŞÖHRETİ GETİRDİ Çünkü o, gittiği yerlerde çektirdiği çıplak pozlarını takipçileriyle paylaşıyor ve bu yolla da sosyal medyada hatrı sayılır bir şöhret elde etti.

19 / 33 Bir fotoğrafçı olan Magdalena Wosinska, gittiği yerlerde; bazen bir plajda, bazen bir dağın doruklarında hatta bazen bir uçağın yanında tamamen soyunup poz veriyor. Genç kadın, bu sayede Instagram'da da yüzbinlerce takipçi kazandı.

20 / 33 ÇIPLAKLIĞIN BASİTLİĞİNİ KONU ALDI Magdalena Wosinska, fotoğraflarının herhangi bir zamana ait olmadığını söylüyor. Genç kadın, bu projeyi "çıplaklığın basitliğinden" yola çıkarak gerçekleştirmeye karar verdiğini anlatıyor.

21 / 33 'ÇIPLAKLIK ZAMANSIZ BİR DURUM' Wosinski, Foam dergisine verdiği röportajda "Çıplaklık "zamansız" bir durum. Siz çıplakken kimse sizin hangi toplumsal sınıfı, hangi statüye sahip olduğunuzu söyleyemez" diye konuştu.

22 / 33 PARASI OLMADIĞI İÇİN... Projenin ortaya çıkışı ise biraz da "zorunluluktan". Fotoğrafçılık konusunda ev ödevi hazırlamak zorunda olan Magdalena, poz vermek için göz alıcı elbiseleri olmadığını fark etmiş. O da bu soruna böyle bir çözüm bulmuş.

23 / 33 Çok zengin olmadığını anlatan genç kadın "Ben de çareyi elbiseleri tamamen çıkarmakta buldum" diye anlatıyor.

24 / 33 AMAÇ İNSANIN İÇİNDEKİ GÜCÜ ORTAYA SERMEK Magdalena Wosinski "Çıplak pozlarım öyle sanıldığı gibi insanları cinsel anlamda etkileme amacını taşımıyor. Tam tersine insanın içindeki gücü ortaya serme amacını taşıyor" diye konuşuyor.

25 / 33 Magdalena Wosinska, 1991 yılında ailesiyle birlikte Polonya'dan ABD'ye taşındı. 2004 yılında 24 yaşındayken de Los Angeles'ta yerleşti.

26 / 33 İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.

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