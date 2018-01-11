Dünyayı şaşkına çeviren görüntü

Google'ın uydudan yayınladığı sıra dışı görüntüler bununla sınırlı değil. TimeLapse özelliği ile İstanbul'u gözler önüne seren Google, İstanbul'un son yıllardaki değişimini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.

1984'ten 2016 yılına kadar İstanbul'un görüntüsü her yıl kaydedildi.

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Sadece İstanbul'un değil, tüm dünyanın görüntüleri bu şekilde saklanıyor.