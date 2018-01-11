Dünyayı şaşkına çeviren görüntü
Uzaydan gelen bu görüntüyü ilk kez ortaya çıktı; gören inanamıyor. Zira sapsarı olan ve Türkiye sınırlarından 12 kat daha büyük olan Sahra Çölü artık beyaz! Peki neler oluyor?
Sahra Çölü'ne kar yağdı
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Kar sonrası çölün inanılmaz görüntüsü...
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Kar yağmadan önce...
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Cezayir'in Ayn Sefra kenti yakınlarında Sahra Çölü'nün kuzeyinde Pazar sabahı kar yağışı başladı.
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Kar çölün Fas sınırları içinde de dikkat çekti.
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Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu ama gün sonunda karın erimeye başladığı kaydedildi.
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Ayn Sefra yakınlarında geçen yıl da güçlü kar yağışı yaşanmıştı.
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İşte birbirinden çarpıcı o kareler...
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GOOGLE UYDUSUNDAN SIRA DIŞI GÖRÜNTÜLER
Google'ın uydudan yayınladığı sıra dışı görüntüler bununla sınırlı değil. TimeLapse özelliği ile İstanbul'u gözler önüne seren Google, İstanbul'un son yıllardaki değişimini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.
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1984'ten 2016 yılına kadar İstanbul'un görüntüsü her yıl kaydedildi.
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Sadece İstanbul'un değil, tüm dünyanın görüntüleri bu şekilde saklanıyor.
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Google daha sonra haritalarını güncelleyerek bu görüntüleri internette paylaşıyor.
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Şehirdeki yeşillik alanların dağılımındaki değişiklik ise uzaydan çarpıcı bir şekilde görülebiliyor.
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