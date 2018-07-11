Duş başlığı işkencesi şoke etti! Genç kızı zorla banyoya sokup...

Üzerine idrarını yaptığı genç kıza cinsel tacizde bulunan 3 kadın, zorla duşa götürüp duş başlığını cinsel organına soktu. Sonrasında yaptıkları ise genç kızın bedeninde geri dönülmeyecek bir hasara yol açtı.

Aldatılan kadın intikamını böyle aldı

1 / 33 Rusya'da 17 yaşındaki Sara Zagidullina isimli genç kız, erkek arkadaşının eski sevgilisi olan Aleksandra Dulesova'nın saldırısına uğradı.

2 / 33 DUŞ BAŞLIĞI İLE İŞKENCE YAPTILAR Aleksandra, üç arkadaşı ile beraber gece saatlerinde Sara'nın evine zorla girdi. Grup, önce Sara'nın saçlarını kesti, daha sonra üzerine idrarlarını yapıp Sara'ya cinsel tacizde bulundu. Üç kadın daha sonra Sara'yı zorla duşa götürüp duş başlığını cinsel organının içine koyup sıcak suyu açarak kadına işkence yaptılar.

3 / 33 ÇOCUĞU OLMAYACAK Kadınlar, Sara'nın telefonunu, bilgisayarını, parasını ve diğer değerli eşyalarını aldıktan sonra kadını çıplak bir şekilde evinde bırakıp çıktı. Ölmek üzere olan Sara, polisi aradı.

4 / 33 Polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kızın yapılan muayenesinden sonra doktorlar, sıcak suyun vajinasına zarar verdiğini ve bundan sonra anne olamayacağını söyledi.

5 / 33 TUTUKLANDILAR İddiaya göre Aleksandra, erkek arkadaşı Igor'a hamile olduğunu söylemesi üzerine erkek arkadaşı kendisini terk edip Sara ile ilişki yaşamaya başladı. Alexsandra, Sara'ya defalarca "Bizi rahat bırak, yoksa seni öldürüp gömerim" mesajı attı.

6 / 33 Alexandra hamile olduğu için ev hapsinde tutulurken, üç arkadaşı ise tutuklandı. Gençler, suçlu bulunmaları durumunda işkence ve tecavüz suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası alacak.

7 / 33

8 / 33

9 / 33 26 yaşındaki Lacey Jay, sevgilisi tarafından defalarca aldatıldı. Ancak kadın sevgilisine aldatıldığını bildiğini söylüyor ve sevgilisinden kendisini aldatmasından vazgeçmesini istiyordu.

10 / 33 Ancak genç kadın sürekli olarak aldatılmaya ve bunun farkında olma fikrine bir süre sonra dayanamamaya başladı.

11 / 33 Sevgilisinden şoke eden bir intikam aldı... Jay, kendisinden 10 yaş büyük biriyle ilişkiye girdikten sonra olayın fotoğraflarını sevgilisine gösterdi ve adamı terk etti.

12 / 33 Erkek arkadaşının telefonunun şifresini kendisinden saklaması üzerine ondan şüphelendiğini anlatan kadın, sevgilisine durumu itiraf ettirip bir daha asla böyle bir şey yapmayacağının sözünü alsa da aynı şeyi tekrar yaşayınca intikam almak istemiş.

13 / 33 Kendi yaşındaki erkeklerin hiçbirinin güvenilmez olduğunu ve kadınlara saygıları olmadığını söyleyen Lacey, kendisinden yaşca büyük erkeklerle beraber olmayı kafasına koymuş.

14 / 33 'Genç erkekler bize cinsel ilişki objesi olarak bakıyor' diye isyan eden kadın, evli insanlar için bir tanışma sitesi bulup internetten ona üye olduğunu ve yaşça büyük erkeklerle çıkmaya başladığını anlatıyor.

15 / 33 Evli, zengin erkeklerle beraber olan kadın, metresliği bir yaşam şekli haline getirerek, intikam hikayesinin hayatını değiştirdiğini belirtiyor.

16 / 33 BAŞKA KADINLA İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE... ABD'de yaşayan bir akademisyen, eşinin üniversitede çalışan başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenince inanılmaz intikam planını devreye soktu.

17 / 33 Mark Gerardot ile mutlu bir birlikteliği olan 48 yaşındaki Jennair Gerardot bir gün kocasının kendisini aldattığını öğrendi.

18 / 33 Kocasının ilişki yaşadığı kişi aynı üniversitede çalışan 33 yaşındaki Meredith Chapman'dı.

19 / 33 İkilinin e-posta ve telefon mesajları üzerinden flörtleştiğini öğrenen Gerardot, bir plan hazırlayarak Chapman’i öldürmek için plan yaptı.

20 / 33 Gerardot, şüphe uyandırmayacak bir şekilde giyindikten sonra evi Delaware’den trene binerek Chapman’ın evinin olduğu Radnor’a gitti.

21 / 33 Polisin aktardığı bilgilerde Gerardot’nun peruk takarak gizlendiği ve Chapman’ın evine erken saatlerde girdiği ortaya çıktı.

22 / 33 Gerardot, Chapman’in eve girmesiyle genç kadını vurdu.

23 / 33 Daha sonra namluyu kendine doğrultan Gerardot, intihar etti. Bu sırada eşinden haber alamayan Mark Gerardot polise haber vererek, “Eşimi Chapman’ın evinde bulabilirsiniz” diye uyarıda bulundu.

24 / 33

25 / 33

26 / 33

27 / 33

28 / 33

29 / 33

30 / 33

31 / 33

32 / 33