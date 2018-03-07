Duşa giren kadınların çıplak fotoğraflarını çekip...

Soyunma odasında ve duşlarda gizlice fotoğraf çekip sevgilisine gönderen kadın yakayı ele verdi.

Spor salonundaki kızların fotoğrafını çekip sevgilisine yolladı!

1 / 41 Çin’in Shenyang kentindeki bir spor salonunda akıl almaz bir olay yaşandı. Adı açıklanmayan bir kadın, spor salonunun soyunma odası ve duşlarındaki diğer kadınları cep telefonuyla görüntülerken yakalandı. Olay, spor salonuna üye olan Chen adındaki bir kadının, fotoğrafları çekildiği sırada şüpheli kadını fark etmesiyle ortaya çıktı.

2 / 41 Polis tarafından gözaltına kadın, sorgusunda çektiği çıplak fotoğrafları erkek arkadaşına gönderdiğini iddia etti.

3 / 41 Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Çin basınına göre kadının fotoğrafları pornografik sitelere satma amacıyla çekmiş olabileceği de belirtiliyor.

4 / 41 ALANA MAMAEVA'NIN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇALDI Krasnodar'ın Rus futbolcusu Pavel Mamaev'in eşi Alana Mamaeva'nın başı belada. Bilgisayar korsanları yıldız futbolcu 29 yaşındaki Pavel Mamaev'ın karısının çıplak fotoğraflarını çalarak Alana Mamaeva'ya şantaj yaptı.

5 / 41 PARA VERMEYİNCE... Fotoğrafların karşılığında para isteyen dijital korsanlara aman vermeyen Alana, para vermedi.

6 / 41 Bu tavır karşısında hackerler güzel modelin çıplak fotoğraflarını internet ortamına sızdırdı.

7 / 41 Bu olaydan dolayı büyük üzüntü duyan ve psikolojisi alt üst olan Mamaeva, daha eşinin de desteğiyle kısa sürede kendini toparladı.

8 / 41 Krosnadar forması giyen 29 yaşındaki Rus futbolcu Pavel Mamaev ile evli olan Alana, mutlu anlarını Instagram'dan paylaşmaya devam ediyor.

9 / 41 Alana Mamaeva'nın internete sızan fotoğrafları...

10 / 41

11 / 41

12 / 41 ÜNLÜ MODELİN +18'LİK FOTOĞRAFLARI İNTERNETE SIZDI! Fappening skandalı tekrardan canlandı. Bu sefer kötü kişiler tarafından Jorgie Porter’ın iPhone’undaki çıplak fotoğraf ve videoları internet ortamında paylaşıldı.

13 / 41 Geçtiğimiz sene ünlü isimlerin iCloud hesapları çalınarak özel fotoğrafları sızdırılmıştı ve bu olay “Fappening skandalı” olarak adlandırılmıştı. Sızdırma olayıyla ilgili yeni bir gelişme oldu ve bu sefer kötü kişiler tarafından Jorgie Porter’ın iPhone’undaki çıplak fotoğraf ve videoları internet ortamında paylaşıldı.

14 / 41 Hackerlar, İngiliz aktris ve model Jorgie Porter'ın samimi resimleri ve videoları internette paylaştı.

15 / 41 30 yaşındaki yıldıza ait içerik, Fappening destanının bir parçası olarak tanınan web siteleri ve yetişkin sitelerinde yayınlandı.

16 / 41 Raporlara göre, Porter karelerde +18 içerikli poz veriyor.

17 / 41 Fotoğraf ve videolar yedekleme amacıyla büyük olasılıkla buluta yüklendiğinden, içerikler Porter'ın iCloud hesabından çalındı.

18 / 41 Geçmişte, birkaç ünlü kişiye ait yetişkin fotoğraflar ve videolar, iCloud ve Google hesapları saldırıya uğradıktan internete sızdırılmıştı.

19 / 41 Bu davaların çoğunda, saldırılar, mağdurlara gönderilen ve kimlik doğrulama girişimi isteyen kimlik avı e-postalarına dayanıyordu.

20 / 41 E-postalardaki bağlantılara tıklamak, meşru görünen, ancak kullanıcılar tarafından verilen bilgileri bilgisayar korsanlarına gönderen üçüncü taraf sunucularda barındırılan sitelere gidiyor.

21 / 41 iPhone ve iPad gibi Apple cihazları, çekilen fotoğraf ve videoları otomatik olarak iCloud'a yükleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Ancak bunu kapatabilirsiniz.

22 / 41 Jorgie Porter, konu hakkında yorum yapmadı ancak arkadaşlarından biri, bu görüntülerin asla geniş çapta paylaşılmasının amaçlanmadığı ve Porter'ın çok üzüldüğünü söyledi.

23 / 41 Olayın polise rapor edilip edilmediği veya fotoğrafları yayınlayan web sitelerinden fotoğrafların kaldırılmasının istenip istenmediği belli değil.

24 / 41 Internet üzerinden içeriği çekmek, bu tür materyallerin ne kadar hızlı çevrimiçi yayılması göz önüne alındığında ise imkansız.

25 / 41 En yeni Fappening kurbanları arasında Mikaela Hoover, Charissa Thompson ve Maria Kanellis gibi ünlüler var.

26 / 41 Bu arada yaşananların Porter'ın bir arkadaşı tarafından yapıldığı iddiaları da var. Porter konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

27 / 41 Daha önceki sızdırmaları gerçekleştiren kişilerin alacağı ceza ise belli olmuştu.

28 / 41 Federal mahkeme, FBI tarafından tutuklanan George Garofano, Edward Majerczyk, Ryan Collins ve Emilio Herrera’yı bilgisayar dolandırıcılığı ve kötüye kullanım yasasını ihlal etme gerekçesiyle göz altına almıştı ve Garofano suçunu geçtiğimiz gün itiraf etti.

29 / 41 George Garofano 5 yıllık hapis cezasına çarptırılırken diğer siber saldırganlardan Edward Majerczyk 9 ay, Ryan Collins 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Emilio Herrera’nın cezası ise hala belirlenmedi.

30 / 41 Daha önce fotoğrafları sızdırılan ünlüler arasında Jennifer Lawrence, Kim Kardashian, Kirsten Dunst ve Kate Upton yer alıyordu.

31 / 41 Ayrıca, kurbanlar arasında Amerikan Olimpiyatları altın madalya sahibi Misty May Treanor ve aktör Alexandra Chando, Kelli Garner ve Lauren O'Neil de bulunuyor.

32 / 41

33 / 41

34 / 41

35 / 41

36 / 41

37 / 41

38 / 41

39 / 41

40 / 41