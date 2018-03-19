HABER

Duşta çırılçıplak! Önce paylaştı, sonra anlattı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.03.2018 08:36 | Son Güncelleme

Ünlü rapçi Iggy Azealea, sosyal medya hesabında yayınladığı görüntülerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Duşta çırılçıplak çektiği pozlarını internette paylaşan güzel, takipçilerini kendisine hayran bıraktı.

Çırılçıplak poz verdi!

1 / 50

Iggy Azealea, son paylaşımıyla olay yarattı.
2 / 50

Kusursuz bedenini sergilemekten çekinmeyen ünlü rapçi, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüsüyle sınırları zorladı.
3 / 50

Küvette çıplak görüntülerini paylaşan Iggy Azealea, estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberleri doğruladı.
4 / 50

Gerçek göğüsleri olmadığını söyleyen Iggy, belinin incelmesi için herhangi bir işlem yaptırmadığını söyledi.
5 / 50

Kıvrımlı güzelin hesabından paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı.
6 / 50

7 / 50

8 / 50

9 / 50

10 / 50

İpek şortuyla objektif karşısına geçen güzel yarı çıplak paylaşımıyla büyük beğeni topladı.
11 / 50

Sınırları zorlayan fotoğrafında bedenini elleriyle kapatan Pope, bronz makyajıyla dikkat çekti.
12 / 50

Pope, kısa süre önce Dubai'de görülmüş, tatilde kiraladığı yattan ve bulunduğu kumsallardan çarpıcı mayolarıyla pozlar paylaşmıştı.
13 / 50

ÜNLÜ ŞARKICI SINIR TANIMADI!

ÜNLÜ ŞARKICI SINIR TANIMADI!
Christina Aguilera, banyoda verdiği baştan çıkarıcı pozlarla takipçilerini kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
14 / 50

Sosyal medyadan beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflara bakan bir kez daha baktı.
15 / 50

Siyah beyaz banyo fotoğraflarıyla sınırları zorlayan güzel şarkıcı büyük beğeni topladı.
16 / 50

17 / 50

Şarkıcı Cardi B, sahne aldığı gecede giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekti.
18 / 50

Özellikle modacıların eleştirilerine maruz kalan Cardi B, gri kıvrımlarla dolu elbisesini yırtık file çoraplarla tamamlamış.
19 / 50

Sahne aldığı sırada sürekli üzerinden kayan elbise twerk zamanı geldiğindeyse adeta yok oldu.
20 / 50

İşte sahnede yaşanan o ilginç anlar...
21 / 50

22 / 50

23 / 50

24 / 50

25 / 50

26 / 50

27 / 50

28 / 50

29 / 50

30 / 50

31 / 50

32 / 50

33 / 50

34 / 50

35 / 50

36 / 50

37 / 50

38 / 50

39 / 50

40 / 50

41 / 50

42 / 50

43 / 50

44 / 50

45 / 50

46 / 50

47 / 50

48 / 50

49 / 50

50 / 50

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Iggy Azelea sosyal medya çıplak

En Çok Okunan Haberler

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

Afrin'den kaçan teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!

Afrin'den kaçan teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!

O buluşmada alınan Erdoğan kararı

O buluşmada alınan Erdoğan kararı

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tuzak bu!

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tuzak bu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Instagram'ın yeni fenomeni Daniela Alexandra Lanio

Instagram'ın yeni fenomeni Daniela Alexandra Lanio

Bunlar şeytanın aklına gelmez

Bunlar şeytanın aklına gelmez

Yakaladığı balığın içinden çıkanlar şaşırttı

Yakaladığı balığın içinden çıkanlar şaşırttı

Eşinin gizli sosyal medya hesabındaki fotoğrafları görünce...

Eşinin gizli sosyal medya hesabındaki fotoğrafları görünce...

Apple'ın nefret ettiği kara kutu: Neler yapıyor neler

Apple'ın nefret ettiği kara kutu: Neler yapıyor neler

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.