Duşta çırılçıplak! Önce paylaştı, sonra anlattı

Duşta çırılçıplak çektiği pozlarını internette paylaşan güzel, takipçilerini kendisine hayran bıraktı.

Çırılçıplak poz verdi!

1 / 50 Iggy Azealea, son paylaşımıyla olay yarattı.

2 / 50 Kusursuz bedenini sergilemekten çekinmeyen ünlü rapçi, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüsüyle sınırları zorladı.

3 / 50 Küvette çıplak görüntülerini paylaşan Iggy Azealea, estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberleri doğruladı.

4 / 50 Gerçek göğüsleri olmadığını söyleyen Iggy, belinin incelmesi için herhangi bir işlem yaptırmadığını söyledi.

5 / 50 Kıvrımlı güzelin hesabından paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı.

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10 / 50 İpek şortuyla objektif karşısına geçen güzel yarı çıplak paylaşımıyla büyük beğeni topladı.

11 / 50 Sınırları zorlayan fotoğrafında bedenini elleriyle kapatan Pope, bronz makyajıyla dikkat çekti.

12 / 50 Pope, kısa süre önce Dubai'de görülmüş, tatilde kiraladığı yattan ve bulunduğu kumsallardan çarpıcı mayolarıyla pozlar paylaşmıştı.

13 / 50 ÜNLÜ ŞARKICI SINIR TANIMADI! Christina Aguilera, banyoda verdiği baştan çıkarıcı pozlarla takipçilerini kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

14 / 50 Sosyal medyadan beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflara bakan bir kez daha baktı.

15 / 50 Siyah beyaz banyo fotoğraflarıyla sınırları zorlayan güzel şarkıcı büyük beğeni topladı.

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17 / 50 Şarkıcı Cardi B, sahne aldığı gecede giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekti.

18 / 50 Özellikle modacıların eleştirilerine maruz kalan Cardi B, gri kıvrımlarla dolu elbisesini yırtık file çoraplarla tamamlamış.

19 / 50 Sahne aldığı sırada sürekli üzerinden kayan elbise twerk zamanı geldiğindeyse adeta yok oldu.

20 / 50 İşte sahnede yaşanan o ilginç anlar...

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