Duşta çırılçıplak! Önce paylaştı, sonra anlattı

Duşta çırılçıplak çektiği pozlarını internette paylaşan güzel, takipçilerini kendisine hayran bıraktı.
Çırılçıplak poz verdi!
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Iggy Azealea, son paylaşımıyla olay yarattı.
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Kusursuz bedenini sergilemekten çekinmeyen ünlü rapçi, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüsüyle sınırları zorladı.
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Küvette çıplak görüntülerini paylaşan Iggy Azealea, estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberleri doğruladı.
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Gerçek göğüsleri olmadığını söyleyen Iggy, belinin incelmesi için herhangi bir işlem yaptırmadığını söyledi.
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Kıvrımlı güzelin hesabından paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı.
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İpek şortuyla objektif karşısına geçen güzel yarı çıplak paylaşımıyla büyük beğeni topladı.
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Sınırları zorlayan fotoğrafında bedenini elleriyle kapatan Pope, bronz makyajıyla dikkat çekti.
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Pope, kısa süre önce Dubai'de görülmüş, tatilde kiraladığı yattan ve bulunduğu kumsallardan çarpıcı mayolarıyla pozlar paylaşmıştı.
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ÜNLÜ ŞARKICI SINIR TANIMADI!
Christina Aguilera, banyoda verdiği baştan çıkarıcı pozlarla takipçilerini kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
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Sosyal medyadan beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflara bakan bir kez daha baktı.
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Siyah beyaz banyo fotoğraflarıyla sınırları zorlayan güzel şarkıcı büyük beğeni topladı.
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Şarkıcı Cardi B, sahne aldığı gecede giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekti.
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Özellikle modacıların eleştirilerine maruz kalan Cardi B, gri kıvrımlarla dolu elbisesini yırtık file çoraplarla tamamlamış.
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Sahne aldığı sırada sürekli üzerinden kayan elbise twerk zamanı geldiğindeyse adeta yok oldu.
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İşte sahnede yaşanan o ilginç anlar...
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