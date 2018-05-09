HABER

Duyan koştu! Kuyruğun sonu gözükmedi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.05.2018 13:38 | Son Güncelleme

Kayseri'de binlerce kişi 10 bin kasa domates fidesi dağıtılacağını öğrenince sabahın ilk saatlerinde soluğu sokakta aldı.

Domates fidesi alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar, yılmadan saatlerce kuyrukta bekledi.

Domates fidesi için metrelerce kuyruk oluşturdular

1 / 20

Kayseri’de, Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl dağıtılan domates fidesini almak isteyen binlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.
2 / 20

Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl dağıtılan domates fideleri, bu senede dağıtıldı.
3 / 20

Belediyenin hizmet binası önünde dağıtılan domates fidelerinden almak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarıyla beraber uzun kuyruklar oluşturdu.
4 / 20

7’den 70’e herkesin beklediği kuyrukta, belediye yetkilileri yorulan vatandaşlar için sandalye koydu.
5 / 20

Domates fidelerini almak için sabah 6’dan beri kuyrukta olduklarını söyleyen vatandaşlar, belediyeye teşekkür etti.
6 / 20

Uzun kuyruk karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, her yıl fide aldıklarını kaydetti.
7 / 20

Vatandaşları ziyaret ederek bir süre sohbet eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 10 bin kasa fide dağıtılacağını söyleyerek, “Kocasinan Belediyesi olarak bugün domates fidesi dağıtım programındayız.
8 / 20

Biliyorsunuz, domates fidesi artık Kocasinan Belediyesi ile özdeşleşmiş bir organizasyondur. Bunu uzun yıllardır yapıyoruz.
9 / 20

Özellikle yerli tohumun Kayseri’de ‘Karahıdır’ olarak bilinen bölgemizin tohumları ile yetiştirmiş olduğumuz domates fideleri, hemşerilerimiz tarafından özellikle mayıs ayının ilk günlerinde ‘Ne zaman dağıtılacak?’ diye sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesidir.
10 / 20

Hayatın her alanında belediye var. Sadece yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi değil.
11 / 20

Bunun dışında bir farkındalık olarak da domates fideleri ortaya çıkmış bir organizasyondur” ifadelerini kullandı.
12 / 20

İşte objektiflere yansıyan görüntüler...
13 / 20

14 / 20

15 / 20

16 / 20

17 / 20

18 / 20

19 / 20

20 / 20

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Domates FIDE

En Çok Okunan Haberler

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
kayseriliye beleş bişey olsun yeterki.
Diğer Haberler
Doğum lekesi sandığı iz ikizi çıktı! Meğer yıllardır bedeninde taşıyormuş

Doğum lekesi sandığı iz ikizi çıktı! Meğer yıllardır bedeninde taşıyormuş

Eski halini gören annesi sanıyor

Eski halini gören annesi sanıyor

Kendini bir anda yerde buldu

Kendini bir anda yerde buldu

Bin esirin yaptığı 'Titus Tüneli' gezginlerin yeni gözdesi oldu

Bin esirin yaptığı 'Titus Tüneli' gezginlerin yeni gözdesi oldu

National Geographic'in yeni yarışmasının startı verildi

National Geographic'in yeni yarışmasının startı verildi

Kimse ondan gözünü alamıyor! Paylaşımları sosyal medyayı sallıyor

Kimse ondan gözünü alamıyor! Paylaşımları sosyal medyayı sallıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.