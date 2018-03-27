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Duyan koştu! Türkiye'nin dört bir yanından akın akın oraya geldiler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.03.2018 10:19 | Son Güncelleme

Göçmen yaşam tarzını benimseyen Türk toplumunun vaz geçilmezi olan yılkı atları bu kez de fotoğrafçıların gözdesi oldu.

Gerçekleştirilen turlarla, Türkiye'nin dört bir yanından toplanan fotoğrafçılar, yılkı atlarını görmek için Kayseri'ye akın etti.

Yılkı atları fotoğrafçıların yakın markajında!

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Kayseri'de, Erciyes Dağı'nın eteklerinde dolaşan yılkı atları, fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi.
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Anadolu'da bir zamanlar insanların yazın köy işlerinde kullandıkları, kışın ise yem vermemek için doğaya saldığı atlar, şimdilerde fotoğraflara konu oluyor.
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Erciyes Dağı’nın eteğinde, Hörmetçi Sazlığı, Sultan Sazlığı ve Soysallı Mahallesi etrafında yaşayan yılkı atları, fotosafari turları kapsamında Türkiye'nin dört bir tarafından bölgeye gelen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
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Fotoğraf sanatçıları, atları fotoğraflayabilmek için hünerlerini sergiliyor.
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Fotoğrafçılar, sürü halinde koşan atların tozu dumana kattığı yollarda, gün batımının kızıllığıyla ortaya çıkan eşsiz manzaraları ölümsüzleştirmek için çaba sarf ediyor.
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Hörmetçi ve Sultan Sazlığı ile Soysallı Mahallesi'nde sürüler halinde görülen yılkı atları, fotoğrafseverlerin renkli karelerle buluşmasını sağlıyor.
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İşte ortaya çıkan görüntüler...
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