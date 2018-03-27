Duyan koştu! Türkiye'nin dört bir yanından akın akın oraya geldiler

Gerçekleştirilen turlarla, Türkiye'nin dört bir yanından toplanan fotoğrafçılar, yılkı atlarını görmek için Kayseri'ye akın etti.

Yılkı atları fotoğrafçıların yakın markajında!

1 / 22 Kayseri'de, Erciyes Dağı'nın eteklerinde dolaşan yılkı atları, fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi.

2 / 22 Anadolu'da bir zamanlar insanların yazın köy işlerinde kullandıkları, kışın ise yem vermemek için doğaya saldığı atlar, şimdilerde fotoğraflara konu oluyor.

3 / 22 Erciyes Dağı’nın eteğinde, Hörmetçi Sazlığı, Sultan Sazlığı ve Soysallı Mahallesi etrafında yaşayan yılkı atları, fotosafari turları kapsamında Türkiye'nin dört bir tarafından bölgeye gelen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

4 / 22 Fotoğraf sanatçıları, atları fotoğraflayabilmek için hünerlerini sergiliyor.

5 / 22 Fotoğrafçılar, sürü halinde koşan atların tozu dumana kattığı yollarda, gün batımının kızıllığıyla ortaya çıkan eşsiz manzaraları ölümsüzleştirmek için çaba sarf ediyor.

6 / 22 Hörmetçi ve Sultan Sazlığı ile Soysallı Mahallesi'nde sürüler halinde görülen yılkı atları, fotoğrafseverlerin renkli karelerle buluşmasını sağlıyor.

7 / 22 İşte ortaya çıkan görüntüler...

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