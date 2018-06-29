Duyanın ağzı açık kalıyor! Bu ev tam 7,6 milyon dolar ediyor

Oregon'daki 700 dönümlük araziye inşaa edilen saray yavrusunun değeri ise dudak uçuklatacak cinsten. ABD'deki benzersiz ev tam 7,6 milyon dolar yani 35 milyon TL değerinde. İçini görenlerse evin bu parayı hak ettiği görüşünde.

7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor

1 / 25 Fantastik-kurgu romanların en beğenilen yanı ejderhalar ve dev savaşlarıyla okuyucuları başka diyarlara götürmesidir.

2 / 25 Peki her gün fantastik bir dünyada yaşamak mümkün olsaydı nasıl olurdu? ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan Ed Bemis, bu hayali gerçekleştirdi.

3 / 25 Shining Hand Ranch adı verilen çevre dostu ev Ed Bemis ve daha pek çok yerel mimar tarafından tasarlandı.

4 / 25 Çevre dostu malikane güneş ve jeotermal enerjiyle ısıtılıyor.

5 / 25 Bu evi ilginç kılan detay ise kusursuz ahşap işçiliği... Örneğin fotoğraftaki eşsiz kapının oyulması için bile 6 ay harcandı.

6 / 25 8.881 metrekarelik ev, 706 dönümlük bir alana inşa edildi.

7 / 25 Evin parkeleri için akçaağaç ile kiraz ağaçları kullanıldı ve dalgalı bir zemin oluşturuldu.

8 / 25 Merdivenler için ise bölgeye özgü yerel bir ağaç kullanıldı. Sanatçılar, tasarımlarıyla doğal bir görünüm yaratmaya çalıştı.

9 / 25 Banyo, blue granitle döşendi.

10 / 25 Mozaik ejderhalar ise evin öne çıkan detaylarından biri.

11 / 25 2 yatak odası ve 5 banyosu bulunan ev 7.6 milyon dolardan (35 milyon TL) alıcısını bekliyor.

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