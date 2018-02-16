e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler

e-Devlet soyağacı sorgulama işleminin yeniden hizmete açılmasıyla için milyonlarca vatandaş e-Devlet'e akın etti.

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e-Devlet'in Alt-Üst Soy Bilgisi hizmeti, atalarımızın bizden çok daha farklı isimlere sahip olduğunu öğrenmemize sebep oldu.