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e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.02.2018 15:27 | Son Güncelleme

e-Devlet'in soyağacı uygulamasını yeniden hizmete açmasının ardından atasının ismini öğrenenler, sosyal medyaya akın ettiler.

İşte e-Devlet soyağacı sorgulamasında rastlanan en tuhaf isimler...

E-devlet soyağacı sorgulama ekranındaki ilginç isimler

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e-Devlet soyağacı sorgulama işleminin yeniden hizmete açılmasıyla için milyonlarca vatandaş e-Devlet'e akın etti.
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e-Devlet'in Alt-Üst Soy Bilgisi hizmeti, atalarımızın bizden çok daha farklı isimlere sahip olduğunu öğrenmemize sebep oldu.
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Biz de e-Devlet soyağacı uygulamasında görülen ve 1800 yıllarından itibaren kullanılan ilginç isimleri sizler için derledik.
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İşte e-devlet soyağacı sorgulamasında rastlanan en tuhaf isimler!
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
GÜLMEKTEN YARIM KİLO VERDİM...........
Yorumsuz desem olmayacak. Her koşul altında espiri yeteneğimiz dünyada 1 numara.
Gülmekten öldüm ya, ben kocamın neredeyse 8 farklı yerden gelen soyu karşılığında, iki şehrin iki ilçesi ve 3 mahallesi arasında ezildim :))))))
o yıllarda soyadımı vardı? milletle dalga geçmeyin. mesaj yerine ulaşır umarım
Ögeyi Denetle Coşmuş Bu Arada
mahvoldum gülmekten, ağladım resmen. Allah devletimize zeval vermesin, ne güzel memurlar bulmuşlar. Bu zaman da beni başka hiç bir şey böyle güldüremezdi....
Asıl bununla neyi amaçlıyorlar ayrıştırma kutuplaştırmayı mı onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar, Türkü ermeni ermeniyi kürdü laz işte sen asıl bilmem nesin diye susturacaklar akılları sıra, neyse ki bilen biliyor geldisini, ama dönme de çok dikkat edilsin
oda bişey mi? 1859 doğumlu büyük büyük dedem ve ninem halen sağ diye yazılmış.çok sallama olmuş bu soy ağacı hikayesi.soyumuzu sopumuzu iyice karıştırmışlar.300 yıldır hatay'lıyız.100 yıl önce konya'lı olduğumuzu yazıyor soysuz ağaç!
nenelerimden birini. adi sulbiyeymis :) soyadi olmadigi gunlerde lakapla yazilmis ve dogru :)
kafalarına göre doldurmuşlar dikkate almayın yakında onunda kokusu çıkar
Neden genelde doğum tarihleri 01-07.Atalarımızın çoğu değişik yıllarda da olsa 1 Temmuzda mı doğmuşlar?
Gülmekten karnıma ağrılar girdi, çok yaşayın.
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