Edirne'de bir ilk! Yoğun ilgiyle karşılandı

Edirne'de ilk kez yapılan Kukerlandia Maske Festivali yoğun ilgiyle karşılandı.

Edirne'deki Kukerlandia Festivali'nden renkli görüntüler

1 / 23 Bulgaristan'ın Yambol kenti yerine bu yıl Edirne'de düzenlenen ve "kötü ruhların kovulması" ritüelinin canlandırıldığı Kukerlandia (maske) Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

2 / 23 Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Saraçlar Caddesi'nde oluşturulan festival alanında yaptığı konuşmada, terörün tek amacının milletin dirliğini ve birliğini bozmak olduğunu söyledi.

3 / 23 Türk milletinin asırlar boyunca hiçbir teröre ve teröriste geçit vermediğini belirten Gürkan, "Biz bugün Edirne'de bu etkinliği gerçekleştirirken, elbette şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Ama burada bu kadar insan toplanarak bu festivali yaparak, bir taraftan da bütün teröristlere meydan okuyoruz. Size asla ve asla Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk vatandaşını teslim etmeyeceğiz diyoruz. Bu bunun mesajıdır." dedi.

4 / 23 Edirne ve Yambol belediyelerinin "kardeş" belediye olarak birçok etkinlik gerçekleştirdiğini anlatan Gürkan, "Çatısını oluşturduğumuz bu dostluk ve kardeşlik kapsamında Trakya'yı kuran ve Trakya'ya adını veren büyük Trak medeniyetinin 8 bin yıllık geleneği olan Kuker festivalinin bir ayağını Edirne'de gerçekleştiriyoruz." dedi.

5 / 23 Yambol Belediye Başkanı Georgi Slavov da Yambol ve Edirne belediyelerinin geleceğe köprü olacak güzel kültürel etkinlikler düzenlediğini ifade etti.

6 / 23 Etkinliğin dostluğun da simgesi olduğunu aktaran Slavov, "Yambol vatandaşları Edirne'yi ziyaret eder, alışveriş yapar, kültür turizmi yapmak için gelir... Bu etkinlikle sınırların öneminin kalmadığını gösteriyoruz, yeter ki insanlar iyi anlaşsınlar. Bu projemizle iki belediye, bir tarafta dostluğumuz pekiştirmek istiyoruz, diğer tarafta gelecek nesillere olumlu bir gelişme bırakarak halklar arasındaki ilişkileri pekiştirmek istiyoruz. Proje sonucu olarak Yambol'da güzel bir köprü yapılacak ve Edirne'de güzel etkinlikler yapılacak. Bir de kültür ve turizm merkezi kurulacak." diye konuştu.

7 / 23 Kukerlandia sergisi de açıldı Konuşmaların ardından "kötü ruhların kovulması" ritüelini canlandırıldı. Etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

8 / 23 Antik çağ geleneği olarak Trakya, Bulgaristan ve Yunanistan'da yaşayan Traklardan bugüne taşınan festivalde, maskeli ve renkli kıyafetli gruplar baharın yaklaştığı günlerde kıştan kalan kötü ruhları uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı.

9 / 23 Festivalde gösteri grubu, kötü ruhların maskeler ve çan sesiyle kovulmasını anlattı.

10 / 23 El yapımı "kuker" maskeler ve üzerilerindeki sayıca fazla çanlarla gösterilerini sunan grubun, Trak savaşçılarını temsilen giydikleri kıyafet ve çıkardıkları sesler dikkati çekti.

11 / 23 Çok sayıda fotoğraf sanatçısının ilgi gösterdiği festivalde, Kukerlandia ile ilgili sergi açıldı.

12 / 23 Saba Tümer halay çekti Bu arada festivale katılan sunucu Saba Tümer de gösteri grubuyla halay çekti. Tümer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir gazetenin düzenlediği etkinlik dolayısıyla Edirne'de bulunduğunu belirterek, "İlk kez katıldım bu etkinliğe. Gayet güzel çok etkilendim. Bundan sonrasının daha etkili olacağına eminim. İlk defa böyle bir şey gördüm. Ne olduğunu da tam anlayamadım. Çok güzeldi ve ilginçti. Baharı karşılamak galiba. Bütün hastalıkların, bütün negatif enerjilerin dışarı çıkması sembolik olarak." şeklinde konuştu.

13 / 23 Etkinliği, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vılçev ile turistler de izledi. (AA / DHA)

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