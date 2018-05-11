Edirne Guiness'e adını yazdıracak

Uluslararası Edirne Bando Ve Ciğer Festivali'ne özel 2 tonluk ciğer tavası yaptıran Edirne Belediyesi, vinçle platforma yerleştirildi.

Dev ciğer tavası "Guinness"e hazır

1 / 12 8. Uluslararası Edirne Bando Ve Ciğer Festivali kapsamında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amacıyla hazırlanan 2 tonluk ciğer tavası Edirne'ye getirildi.

2 / 12 Kırklareli'ndeki bir firma tarafından imal edilen 7 metre çapındaki ciğer tavası Karaağaç Mahallesi'nde Lozan Caddesi'nde hazırlanan platforma vinçle yerleştirildi.

3 / 12 Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne tava ciğerinin, yapılan çalışmalar sonucunda ulusal bir marka haline geldiğini belirtti. Gürkan, "Türkiye'nin her yerinden insanlar Edirne tava ciğerini yemek için Edirne'ye geliyor. Biz de geleneksel olarak uzun yıllardır bando ve ciğer festivali yapıyoruz. Bu yıl artık Edirne tava ciğerinin uluslararası marka haline gelmesi için festivali Guinness Rekorlar Kitabı'na sokmayı hedefledik." diye konuştu.

4 / 12 Guinness Rekorlar Kitabı'nın Türkiye yetkilileri ile görüşmeler yaptıklarını anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

5 / 12 "(Dünyanın en büyük tavası) kategorisi olduğunu ama burada herhangi bir tescil olmadığını öğrendik. Çalışmalarımıza başladık. Çünkü Edirne tava ciğeri adından da anlaşılabileceği gibi tavada pişen bir ciğer.

6 / 12 Guinness'ın bu konuda bazı kuralları var, kurallara uygun olarak tavayı hazırladık. Paslanmaz çelikten 7 metre çapında bir ciğer tavası yaptırdık. Yarın ciğer festivali bölümü var.

7 / 12 Tavamız dünyanın en büyük tavası oldu. Bugün montajına başladık. Tavanın altında da 5 metrelik bir ocak kısmı olacak, yağı kızdırmak için. Bütün bunlar hazırlanıyor, yarın yetkililer de burada olacaklar ölçümlerini yapacaklar; kriterlere uyuyor mu uymuyor mu diye bakacaklar.

8 / 12 Daha sonra tavamızın ateşini yakacağız ve ocağımızın üzerine koyacağız. Ardından bin 800 litre yağ kullanacağız, bu da zannediyorum dünyadaki en fazla yağ kullanımı olacak.

9 / 12 Yine 600 kilo ciğeri 12 ustamız aynı anda bu tavada pişirecek. Guinness yetkililerinin de uygun görmesiyle tavamız tescillenmiş olacak ve bu da Edirne'ye ait olacak."

10 / 12 Edirne'de yeni bir turizm destinasyon alanı oluştuğunu aktaran Gürkan, "Rekor süreci bittikten sonra tavanın bulunduğu alanı düzenleme yaparak adeta heykel gibi sergileyeceğiz.

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