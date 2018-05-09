Efes-2018’de hedefler tam isabet vuruldu

Efes 2018 Tatbikatı’nın gece bölümünde gerçek roketler kullanıldı, hedefler yok edildi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı tecrübeleri kullanıldı

1 / 25 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından ikinci kez uluslararası çapta düzenlenen Efes Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatının seçkin gözlemci gününün gece bölümüne katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye ile birlikte 24 ülkenin askeri birliklerin havadan ve karadan icra ettiği faaliyetleri, ilgiyle izledi.

2 / 25 Tatbikatı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yanı sıra, Azerbaycan savunma bakanı ile 10 ülkenin genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları, 38 yabancı ülkeden 65 seçkin gözlemci ile askeri ateşeler takip etti.

3 / 25 Tatbikatı ayrıca yerel gözlemciler de izledi. SAT ve SAS komandolarının denizden, Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin de havadan çıkarma yapmasıyla başladı. Bu bölümde, Türkiye'nin yanı sıra katılımcı ülkelerin özel kuvvetler timleri de görev aldı.

4 / 25 Özel kuvvetlerin keşiflerinden sonra da, karaya, topçu atışları yapıldı ardından katılımcı ülkelerin hava kuvvetlerine bağlı F-16 uçakları, belirlenen hedefleri sorti yapıp vurdu. Obüs atışlarının yanı sıra taarruz helikopterleri de, kendileri için belirlenmiş olan hedeflere atış yaptı.

5 / 25 Ardından da deniz taarruz atışları yapıldı. Bu sırada, SAT ve SAS komandoları denizdeki mayınları tespit edip temizledi. Karadan karaya OBÜS toplarının atışlarının yanı sıra 2 F16 uçağı da bombardıman atışı yaptı.

6 / 25 Taarruz helikopterlerinin çıkarma yapılacak alanda özel kuvvetlerin tespit ettiği hedefleri yok etmesiyle, amfibi birliklerinin çıkarma yapması için gerekli ön keşifleri icra edildi. Bu harekatlı eş güdümlü olarak taarruz helikopterlerinin, belirlenen bölgeleri ateş altına aldı. İndirme yapılan bölgelerde tespit edilen düşman kuvvetleri, bu tatbikatta ilk kez kullanılan Silahlı insansız hava araçları SİHA'lar tarafından vuruldu. Düşman tanklarını temsil eden kırmızı noktalar, füzelerle vuruldu. Bu sırada 4 Atak helikopteri, yan yana belirlenen hedefe ateş edip yok etti. Bundan sonra da, birinci hava hücum harekatı sonlandırıldı.

7 / 25 Gerekli çıkarma hazırlıklarının tamamlanmasıyla da, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu çıkarma gemileri, kıyıya yanaştı. Amfibi deniz piyade birliklerinin birinci dalgası, denizden karaya çıkartıldı. Çıkarma anında ise düşman kuvvetlerinin hava unsurların müttefik ülke askerlerini ateş altına almasına, hava savunma sistemleriyle karşılık verildi.

8 / 25 Tatbikatta ayrıca ilk kez Milgem kapsamında üretilen ikinci gemi olan 'Büylükada", tank çıkarma gemisi 'Bayraktar', çift pervaneli ağır yük helikopteri, SİHA'lar (Silahlı insansız hava araçları), hava savunma sistemi 'Korkut' ile modern piyade tüfeğinin de ilk kez kullanıldığı açıklandı. Tatbikatta ayrıca birlik eğitimi yanında üst düzey karargah eğitimi de dahil edildi.

9 / 25 Efes - 2018 Birleşik Fiili Atışlı Tatbikatı jenerik senaryosunda, komşu ülkeler Arnland ve Torrike ülkeleri arasında savaş, tatbikatta gerçekleştirildi.

10 / 25 Jenerik senaryoya göre, Torrike’nin adasını işgal etmesi üzerine Arnland, üyesi olduğu Birleşmiş Milletleri’nden yardım istedi. Birleşmiş Milletlerin de çağrısı üzerine,Türkiye’nin liderliğinde ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Cezayir, Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Macaristan, Makedonya, Malezya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya, Ürdün ve Suudi Arabistan’ın katılımıyla dost birlikleri oluşturuldu. Dost birlikleri de, temsili ülke Torrike’nin işgal ettiği adayı, kurtardı.

11 / 25 Efes 2018 Birleşik Fiili Atışlı Tatbikatı'nda, konvansiyonel (klasik) savaşın yanı sıra, terörizmle mücadele de yine yeraldı. Teröristle mücadele harekatında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan elde edilen tecrübe tatbikata yansıtıldı.

12 / 25 Efes 2018 Birleşik Fiili Atışlı Tatbikatı’na, Dışişleri, İçişleri, Kültür ve Turizm, milli Savunma, sağlık, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları ile, savunma sanayi müşteşarlığı, Kızılay Genel Müdürlüğü, AFAD, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Metoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. BM Türkiye Temsilciliği'nde aralarında bulunduğu kamu kurumlarına bağlı görevlileri de, destek verdi. Tatbikatın, gece bölümü saat 21.20’den itibaren donduruldu.

13 / 25 (DHA)

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