Öyle ki, dünyanın konuştuğu çocuk Ophelia, ünlü fizikçilerden 11 puan daha iyi seviyede. İşte detaylar...

Einstein ve Stephen Hawking'i geride bıraktı! Dünya onu konuşuyor

1 / 15 Dünya 3 yaşındaki bu minik kızı konuşuyor. Dışarıdan sıradan bir çocuk gibi görünüyor; ancak aslında onu diğer tüm insanlardan ayıran öyle bir özelliği var ki...

2 / 15 Henüz 3 yaşında olan İngiltere'nin en zeki kız çocuğu olan Ophelia Morgan-Dew; Albert Einstein ve Stephen Hawking'den daha yüksek IQ değerine sahip.

3 / 15 EINSTEIN'DAN DAHA ZEKİ Görelilik ve kara delikler üzerinde zihin bükme teorileri ortaya koyan deha fizikçilerden 11 puan daha iyi seviyede olan Ophelia'nın IQ'su 171.

4 / 15 Deha çocukla gurur duyan annesi 31 yaşındaki Natalie Morgan, Ophelia'nın zekasının çok parlak olduğunu fark ettikten sonra onu uzmanlara götürmeye karar verdi.

5 / 15 Ophelia’nın IQ'su, 162 IQ'ya sahip olan daha önceden İngiltere’nin en akıllı çocukları olarak bilinen 11 ve 12 yaşlarındaki çocuklardan daha yüksek.

6 / 15 Çocuk, bir yaşından önce yaşadığı şeyleri bile net şekilde hatırlayabiliyor.

7 / 15 Bilim insanlarını geride bırakan Ophelia, İngiltere’nin en yüksek IQ topluluğu olan Mensa’nın en genç üyesi ve zeka oranı açısından nüfusun yüzde 0,03’ü arasında bulunuyor.

8 / 15

9 / 15

10 / 15

11 / 15

12 / 15

13 / 15

14 / 15