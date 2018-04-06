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Elini göğsünden alamadı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.04.2018 10:35 | Son Güncelleme

Londra'da görüntülenen 27 yaşındaki reality show yıldızı Chloe Lewis, üzerindeki kıyafeti giydiğine giyeceğine bin pişman oldu.

Frikik verme korkusuyla elini göğsünden alamayan güzelin zor anları objektiflere saniye saniye yansıdı.

Ünlülerin zor anları! Frikik vermekten son anda kurtuldular

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Reality show yıldızı Chloe Lewis, caddede yürürken zor anlar yaşadı.
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Derin göğüs dekolteli tulumuyla karşıdan karşıya geçmeye çalışırken büyük tedirginlik yaşayan Chloe, elini bir an olsun göğsünden çekmedi.
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Her adımını frikik verme korkusuyla atan 27 yaşındaki güzelin o tedirgin halleri
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Londra'da pazar gecesi düzenlenen Vogue ve Tiffany&Co partisine katılan Winnie Harlow geceye damga vurdu.
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Metalik gümüş kıyafeti ile oldukça iddialı gözüken Harlow, önü kısa arkası uzun elbisesiyle arabasından inerken zor anlar yaşadı.
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Frikik vermemek için direnen Harlow'un o anları kameraya yansırken, geceye katılan diğer isimler de benzer görüntülerle magazin gündemine oturdu.
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Anahtar Kelimeler:
frikik Chloe Lewis

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