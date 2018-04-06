Elini göğsünden alamadı!

Derin göğüs dekolteli tulumuyla karşıdan karşıya geçmeye çalışırken büyük tedirginlik yaşayan Chloe, elini bir an olsun göğsünden çekmedi.

Her adımını frikik verme korkusuyla atan 27 yaşındaki güzelin o tedirgin halleri

10 / 30

Frikik vermemek için direnen Harlow'un o anları kameraya yansırken, geceye katılan diğer isimler de benzer görüntülerle magazin gündemine oturdu.