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Elini göğsünden alamadı! Frikik vermemek için çok çabaladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.04.2018 10:09 | Son Güncelleme

24 yaşındaki Chloe Goodman, denizde zor anlar yaşadı.

Dubai'de geçirdiği tatilin keyfini çıkarmak isteyen Chloe Goodman, bikini seçimi yüzünden bir türlü rahat edemedi. İşte o anlar...

Ünlülerin zor anları! Frikik vermekten son anda kurtuldular

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Big Brother programıyla ünlü olan Chloe Goodman, Dubai'de tatil yaptı.
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Denizin ve güneşin tadını çıkaran reality show yıldızı, bikini seçimiyle dikkatleri üzerine çkemeyi başardı.
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Siyah bikinisiyle tüm gözlerin kendisine dönmesini sağlayan güzel, zaman zaman endişeli anlar da yaşadı.
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Frikik vermekten korkan güzel, elleriyle bikini üstünü tutarak önlem aldı.
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Gün boyunca gözünden çıkarmadığı renkli gözlükleriyle de modaya olan tutkusunu gözler önüne serdi.
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Reality show yıldızı Chloe Lewis, caddede yürürken zor anlar yaşadı.
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Derin göğüs dekolteli tulumuyla karşıdan karşıya geçmeye çalışırken büyük tedirginlik yaşayan Chloe, elini bir an olsun göğsünden çekmedi.
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Her adımını frikik verme korkusuyla atan 27 yaşındaki güzelin o tedirgin halleri
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Londra'da pazar gecesi düzenlenen Vogue ve Tiffany&Co partisine katılan Winnie Harlow geceye damga vurdu.
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Metalik gümüş kıyafeti ile oldukça iddialı gözüken Harlow, önü kısa arkası uzun elbisesiyle arabasından inerken zor anlar yaşadı.
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Frikik vermemek için direnen Harlow'un o anları kameraya yansırken, geceye katılan diğer isimler de benzer görüntülerle magazin gündemine oturdu.
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