Elini göğsünden alamadı! Frikik vermemek için çok çabaladı

Dubai'de geçirdiği tatilin keyfini çıkarmak isteyen Chloe Goodman, bikini seçimi yüzünden bir türlü rahat edemedi. İşte o anlar...

Big Brother programıyla ünlü olan Chloe Goodman, Dubai'de tatil yaptı.

Siyah bikinisiyle tüm gözlerin kendisine dönmesini sağlayan güzel, zaman zaman endişeli anlar da yaşadı.

Gün boyunca gözünden çıkarmadığı renkli gözlükleriyle de modaya olan tutkusunu gözler önüne serdi.

Derin göğüs dekolteli tulumuyla karşıdan karşıya geçmeye çalışırken büyük tedirginlik yaşayan Chloe, elini bir an olsun göğsünden çekmedi.

Her adımını frikik verme korkusuyla atan 27 yaşındaki güzelin o tedirgin halleri

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Frikik vermemek için direnen Harlow'un o anları kameraya yansırken, geceye katılan diğer isimler de benzer görüntülerle magazin gündemine oturdu.