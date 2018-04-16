Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak girdiği iş yerinde yalnız bulduğu kadını tartaklayıp yere düşüren adam, tecavüz etmeye çalışırken başka bir çalışan tarafından engellendi. İşte o anlarda yaşananlar...

İş yerinde tecavüz girişimi!

1 / 53 Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde bir iş yerine giren gözü dönmüş sapık, yalnız bulduğu kadına tecavüz etmeye çalıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

2 / 53 Bir adam girdiği iş yerinde kimsenin olmadığından emin olduktan sonra 28 yaşındaki kadın çalışana saldırdı.

3 / 53 Eline geçen bıçakla kendisini savunmaya çalışan kadın, uzun süre direndi. Fakat adama tam olarak karşı koymayı başaramadı.

4 / 53 Kapıya doğru gitse de odadan çıkmayı başaramayan kadın, sapıktan kurtulmak için para dahi teklif etti.

5 / 53 Para teklifini reddeden sapık, kadının kapıdan çıkmasını engelleyerek yere düşürdü.

6 / 53 Elindeki bıçakla yaralayana kadar da kadını zorlamaya devam etti.

7 / 53 Yaralandıktan sonra da kadını bırakmamakta kararlı olan gözü dönmüş sapığın tecavüz etmesini engelleyen tek olay ise sesler üzerine içeri giren başka bir çalışan oldu.

8 / 53 29 yaşındaki Mikhail Svityuk isimli çalışan sapık adamı kadının üzerinden alarak polis gelene kadar kaçmasına engel oldu.

9 / 53 Polislerin olay yerine gelmesiyle gözaltına alınan sapık, suçunu kabul etti. Çıkacağı mahkemede 2 yıl hapis istemi ile yargılanacak.

10 / 53 Mikhail Svityuk'un yardımıyla sapığın elinden kurtulabilen 28 yaşındaki anne Ekaterina ise, arkadaki odada olsa kurtulma ihtimali dahi olmadığını söyleyerek, kendisini kurtaran iş arkadaşına teşekkür etti.

11 / 53 İşte o anlarda yaşananlar...

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18 / 53 TECAVÜZCÜNÜN ACI SONU Hindistan'ın Arunachal Pradesh eyaletinde meydana gelen olay dünyada büyük yankı uyandırdı.

19 / 53 Sosyal medyada arkadaşlık kurduğu erkeklerden biriyle çıkmaya karar veren 17 yaşındaki bir kız, buluştuğu adamın 3 arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

20 / 53 Tecavüzden sonra ertesi sabah polise giden genç kız, tecavüzcüleri hakkında bilgi vererek şikayetçi oldu.

21 / 53 Tecavüzcülerden ikisi öfkeli köylüler tarafından yakalanırken, 20 yaşlarında olduğu düşünülen diğer iki şüpheli polis tarafından aranmaya devam ediliyor.

22 / 53 Yakalanan iki kişi, Arunachal Pradesh eyaletindeki köylüler tarafından sokak ortasında cezalandırdı.

23 / 53 Köylüler, önce onları çırılçıplak soydu, acımadan darp etti. Uzun süre devam eden dayaktan sonra ise hala almaları gereken ceza olduğu düşünülerek çırılçıplak utanç yürüyüşüne çıkarıldı.

24 / 53 Polis müfettişi General Neihlaia, "mağdurun akrabaları ve komşuları suçlanan iki kişiyi yakaladı ve onları polise teslim ettiler" dedi.

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30 / 53 Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti Üniversiteli kıza tecavüz eden dört erkeğin kimliği belirlendikten sonra sokakta ifşa edilip öfkeli kalabalıktan dayak yediler. Ayakkabı ve sopalarla dövülen tecavüzcüer, linçten son anda kurtarıldı. Yaptıkları utanç yürüyüşü ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

31 / 53 Bir üniversiteli kıza tecavüz eden dört erkek sokaklarda gezdirildi, kadınlar saldırganları ayakkabılarıyla dövdü. Bir kadın polis ise elindeki sopayla erkeklerin ellerine vurdu.

32 / 53 Cinsel saldırı ve taciz suçlarının sıklıkla işlendiği Hindistan'da, 20 yaşındaki bir üniversiteli kıza tecavüz eden dört erkek şehir meydanında yürütüldü.

33 / 53 Madhya Pradesh eyaletine bağlı Bhopal'da meydana gelen olayda, 'utanç' yürüyüşündeki erkekleri kurbanın ailesi linç etmek istedi.

34 / 53 Birçok kadın elleri birbirine kelepçeli toplu tecavüz şüphelilerine dayak attı, bazıları ise ayakkabılarıyla erkeklerin yüzlerini hedef aldı.

35 / 53 Bir kadın polis ise elindeki sopayla şüphelilerin ellerine vurdu.

36 / 53 Bhopal kentini ayağa kaldıran tecavüz, geçtiğimiz yıl Kasım ayında gerçekleşmişti.

37 / 53 Saldırganlardan biri üniversiteden arkadaşı olan genç kızı evine davet etmesiyle kabus dolu saatler başlamış oldu.

38 / 53 Evde telefonuna el konulan genç kız, dört saldırgan tarafından tren istasyonu yakınında üç saat boyunca tecavüze uğramıştı.

39 / 53 TECAVÜZCÜNÜN KORKUNÇ SONU! Hindistan’da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi kendisine tecavüz etmeye kalkan adamın penisini kesti.

40 / 53 54 yaşındaki adam, hastaneye ağır yaralı şekilde zor yetiştirildi.

41 / 53 Hari Swami isimli adamın ruhsal bir şifacı olduğu belirtiliyor.

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43 / 53 ÖNCE KIRBAÇLANDI, SONRA İDAM EDİLDİ İran'da küçük kızlara tecavüz eden bir kişi önce kırbaçlandı sonrada idam edildi.

44 / 53 Başkent Tahran'ın kuzeyindeki Kerec şehrinde yaşları 10 ile 12 arasında kaçırdığı 3 erkek çocuğa tecavüz etmekten yargılanan zanlı da idama mahkum edilmişti.

45 / 53 İDAMDAN ÖNCE 100 KIRBAÇ YEDİ İdam cezasına çarptırılan 27 yaşındaki zanlının infazı sokak ortasında binlerce kişinin gözleri önünde gerçekleştirilmişti. Asılarak idam edilen zanlı, darağacına gönderilmeden önce 100 kırbaçla cezalandırılmıştı.

46 / 53 AYNI AY İÇİNDE BU İNFAZDAN ÖNCE DE 3 KİŞİ İDAM EDİLMİŞTİ İran'da bugün ayrıca tecavüz, adam kaçırma ve silahlı soygundan suçlu bulunan yaşları 28 ile 30 olarak açıklanan 4 kişi ülkenin güneyindeki Şiraz şehrinde halka açık alanda idam edildi.

47 / 53 Aynı şehirde 2 gün önce de benzeri suçlardan dolayı 3 kişi idam edilmişti. İran'da silahlı soygun, tecavüz ve uyuşturucu kaçakçılığı suçları idamla cezalandırılıyor.

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