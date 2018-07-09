Elon Musk’ın annesi 70 yaşında podyumda

Naomi Campbell ve Eva Herzigova gibi top modellerin yer aldığı defilede bu kareler ortaya çıktı...

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Villa Olmo Müzesi’nde gerçekleşen defile, kıyafetlerle olduğu kadar podyuma çıkan isimlerle de dikkat çekti. 90’lı yılların efsane modelleri Naomi Campbell ve Eva Herzigova gibi isimlerin yürüdüğü defilenin sürprizi, 70 yaşındaki eski model Maye Musk oldu. Tesla’nın kurucusu olan Elon Musk’ın annesi, posyum yürüyüşüyle büyük alkış aldı. İşte Dolce & Gabbana defilesinde yürüyen diğer isimler...