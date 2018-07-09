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Elon Musk’ın annesi 70 yaşında podyumda

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.07.2018 10:53 | Son Güncelleme

İtalya'nın Como şehrindeki defilede Tesla'nın kurucusu Elon Musk'un 70 yaşındaki annesi Maye Musk da podyumda yer aldı.

Naomi Campbell ve Eva Herzigova gibi top modellerin yer aldığı defilede bu kareler ortaya çıktı...

Elon Musk’ın 70 yaşındaki annesi Maye Musk podyuma çıktı

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İtalyan moda devi Dolce & Gabbana, Alta Moda Fashion Show kapsamında İtalya’nın Como şehrinde bir defile düzenledi.
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Villa Olmo Müzesi’nde gerçekleşen defile, kıyafetlerle olduğu kadar podyuma çıkan isimlerle de dikkat çekti. 90’lı yılların efsane modelleri Naomi Campbell ve Eva Herzigova gibi isimlerin yürüdüğü defilenin sürprizi, 70 yaşındaki eski model Maye Musk oldu. Tesla’nın kurucusu olan Elon Musk’ın annesi, posyum yürüyüşüyle büyük alkış aldı. İşte Dolce & Gabbana defilesinde yürüyen diğer isimler...
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Leydi Kitty Spencer (Prenses Diana'nın yeğeni)
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Ashley Graham
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Helena Christensen
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Sabrina Percy
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Eva Herzigova
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Emma Weymouth
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Naomi Campbell
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Halima Aden
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Frankie Herbert
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Sonia Ben Ammar
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Elon Musk Maya Musk

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