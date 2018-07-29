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Emine Erdoğan Güney Afrika'da Aslan Park'ı ziyaret etti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.07.2018 07:06 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Johannesburg'daki Aslan Park'ı ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti sırasında yavru aslanları sevdiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan'ın Aslan Park ziyareti

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Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ettiği Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti sırasında gittiği Johannesburg'daki Aslan Park'ta çekilen fotoğrafları paylaştı.
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Emine Erdoğan, yavru aslanları sevdiği fotoğrafların yer aldığı paylaşımında, "Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitmişken Aslan Park'ı ziyaret ederek yavru aslanları sevdik. Yaban hayatı yakından gözlemledik." ifadesini kullandı.
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İşte Emine Erdoğan'ın Aslan Park ziyaretinden kareler...
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Anahtar Kelimeler:
emine erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti Aslan Park

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