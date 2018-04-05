Emlak kralının 150 bin dolarlık olay cenazesi! Mücevherlerle donatıp öyle yaktılar

Mücevherlerle donatılıp, 50 bin dolarlık tabutun içine konulan Sheron Sukhedo isimli emlak kralını uğurlamak için düzenlenen tören masrafları içinse 100 bin dolar harcandı. İşte gösterişi seven emlak kralının büyük ilgi gören cenaze töreni...

Sheron Sukhedo'nun cenazesi dünyayı salladı

1 / 23 Trinidad adasında yaşayan 33 yaşındaki emlak kralı ve oto alım satıcısı Sheron Sukhedo, eşinin babasının evinden döndüğü sırada yanından geçen arabada bulunan kimliği belirsiz şahsın kendisine ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti.

2 / 23 50 BİN DOLARLIK TABUTA KOYULDU Lüks hayatı seven genç milyoner, elli bin dolar değerinde altın bir tabuta koyulup vücudu elli bin dolar değerinde mücevher ile donatılıp cesedinin yakılacağı yere götürüldü.

3 / 23 YÜZ BİN DOLARLIK CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ Sheron, cenazenin ölü yakma yerine götürülmesi için ayrıca yüz bin dolarlık bir tören yapıldı.

4 / 23 SALDIRGANLAR YAKALANDI Saldırganı yakalayan polis, saldırganın yaklaşık bir senedir cinayeti planladığını belirti.

5 / 23 AYAKKABILARI DA ONUNLA YAKILDI En sevdiği ayakkabıları da cansız bedeniyle birlikte yakıldı.

6 / 23 Sosyal medya hesabından bolca arabalarıyla ve takılarıyla fotoğraf paylaşan Sheron'un yayınladığı bazı fotoğrafları...

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