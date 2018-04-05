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Emlak kralının 150 bin dolarlık olay cenazesi! Mücevherlerle donatıp öyle yaktılar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.04.2018 08:02 | Son Güncelleme

Trinidad Tobago'lu emlak kralının binlerce dolar harcanan cenazesi tüm dünyada yankı uyandırdı.

Mücevherlerle donatılıp, 50 bin dolarlık tabutun içine konulan Sheron Sukhedo isimli emlak kralını uğurlamak için düzenlenen tören masrafları içinse 100 bin dolar harcandı. İşte gösterişi seven emlak kralının büyük ilgi gören cenaze töreni...

Sheron Sukhedo'nun cenazesi dünyayı salladı

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Trinidad adasında yaşayan 33 yaşındaki emlak kralı ve oto alım satıcısı Sheron Sukhedo, eşinin babasının evinden döndüğü sırada yanından geçen arabada bulunan kimliği belirsiz şahsın kendisine ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti.
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50 BİN DOLARLIK TABUTA KOYULDU

50 BİN DOLARLIK TABUTA KOYULDU
Lüks hayatı seven genç milyoner, elli bin dolar değerinde altın bir tabuta koyulup vücudu elli bin dolar değerinde mücevher ile donatılıp cesedinin yakılacağı yere götürüldü.
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YÜZ BİN DOLARLIK CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

YÜZ BİN DOLARLIK CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Sheron, cenazenin ölü yakma yerine götürülmesi için ayrıca yüz bin dolarlık bir tören yapıldı.
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SALDIRGANLAR YAKALANDI

SALDIRGANLAR YAKALANDI
Saldırganı yakalayan polis, saldırganın yaklaşık bir senedir cinayeti planladığını belirti.
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AYAKKABILARI DA ONUNLA YAKILDI

AYAKKABILARI DA ONUNLA YAKILDI
En sevdiği ayakkabıları da cansız bedeniyle birlikte yakıldı.
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Sosyal medya hesabından bolca arabalarıyla ve takılarıyla fotoğraf paylaşan Sheron'un yayınladığı bazı fotoğrafları...
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
o mücevherler orda işine yaramayacak be dostum , artık zenginlik bittiiii , zebaniler seni bekliyor
darısı dan bilzerian ve diğer görmemişlerin başına
33 yaşında bok yoluna gitmiş
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