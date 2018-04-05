Emlak kralının 150 bin dolarlık olay cenazesi! Mücevherlerle donatıp öyle yaktılar

Mücevherlerle donatılıp, 50 bin dolarlık tabutun içine konulan Sheron Sukhedo isimli emlak kralını uğurlamak için düzenlenen tören masrafları içinse 100 bin dolar harcandı. İşte gösterişi seven emlak kralının büyük ilgi gören cenaze töreni...
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