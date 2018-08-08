En acı an! Sevgilisine fişi çekilmeden dakikalar önce böyle veda etti

Yapılan müdahaleler sonuç vermeyince yakınları çaresizce Blake'in ölümünü beklemeye başladı. Bu süreçte her anında yanında olan kız arkadaşı Stephanie'nin yaşadıklarıysa sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fişi çekilmeden bir kaç dakika önce sevgilisine böyle veda etti

1 / 23 Stephanie Ray, fotoğrafta bulunan erkek arkadaşı Blake Ward'a acı bir şekilde veda etti. Ward, bu fotoğraftan dakikalar sonrasında arkasında çok acı bir hikâye bırakarak dünyaya gözlerini yumdu.

2 / 23 Genç kızın, ölmek üzere olan erkek arkadaşının göğsüne başını yasladığı yürek burkan fotoğraf, yaşam destek ünitesinin kapatılmasından sadece birkaç dakika önce çekildi.

3 / 23 Genç kızın erkek arkadaşı Blake, sıcak havada serinlemek için girdiği denizde hızla gelen akıntılara kapılmıştı.

4 / 23 Olayın ardından genç çocuk, Liverpool'daki Alder Hey Çocuk Hastanesi'nde yaşam destek ünitesine alındı.

5 / 23 HER ANINDA YANINDAYDI Bundan önce, Stephanie çok sevdiği sevgilisi ile birlikte son anlarını yaşadı. Denizden kurtarıldığı andan doktorların onu kendi haline bıraktığı ana kadar her saniye onun yanındaydı.

6 / 23 Ona son bir elveda demek için yatağında yanına uzandı ve sevgilisini hayatta tutan makine kapanmadan önce onunla son anlarını yaşadı.

7 / 23 Genç Stephanie, Facebook sayfasında sevgilisine veda resmini içten bir mesajla paylaştı.

8 / 23 “Bugün benim geçirdiğim en zor gündü ve bunu asla unutamayacağım.” diye yazdı.

9 / 23 'Seni her zaman gururlandıracağım' diyen Stephanie şöyle devam etti: “Ama Blake'in acı çekmediğini ve yalnız değil ailesiyle birlikteyken öldüğünü, sonsuza dek özleneceğini ve kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacağını biliyorum. Blake seni asla unutmayacağım ve seni her zaman gururlandırmaya çalışacağım."

10 / 23 Genç Blake ile birlikte aynı gün sularda kaybolan başka çocuklar da kaybolmuştu. Kayıplar için iki helikopter, üç cankurtaran botu, iki sahil güvenlik ekibi, sağlık görevlisi ve polis çağırılmıştı. Blake, Batı Wales'deki denizden kurtarılan üç gençten biriydi.

11 / 23 KAMPANYA BAŞLATILDI Stephanie ve Blake'in arkadaşları ve ailesi, Blake'in fişi çekilmeden önce uyanması için GoFundMe sitesinde bir para toplama kampanyası başlattılar. Sayfada şimdiye kadar şaşırtıcı şekilde yaklaşık 8.200 TL toplandı.

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