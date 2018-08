En acı an! Sevgilisine fişi çekilmeden dakikalar önce böyle veda etti

Yapılan müdahaleler sonuç vermeyince yakınları çaresizce Blake'in ölümünü beklemeye başladı. Bu süreçte her anında yanında olan kız arkadaşı Stephanie'nin yaşadıklarıysa sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bundan önce, Stephanie çok sevdiği sevgilisi ile birlikte son anlarını yaşadı. Denizden kurtarıldığı andan doktorların onu kendi haline bıraktığı ana kadar her saniye onun yanındaydı.

'Seni her zaman gururlandıracağım' diyen Stephanie şöyle devam etti: “Ama Blake'in acı çekmediğini ve yalnız değil ailesiyle birlikteyken öldüğünü, sonsuza dek özleneceğini ve kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacağını biliyorum. Blake seni asla unutmayacağım ve seni her zaman gururlandırmaya çalışacağım."