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En ateşli ölüm makineleri! İsrail'in kadın askerleri

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.04.2018 08:26 | Son Güncelleme

Kadınların da zorunlu askere gittiği İsrail'deki sosyal medya hesaplarında birbirinden ilginç fotoğraflara rastlamak mümkün.

Profesyonel olarak askerlik yapmayı seçmiş güzellerin silahlar ve mermiler eşliğinde sosyal medyadan paylaştığı kareler büyük ses getiriyor.

İsrailli kadın askerler sosyal medyayı salladı

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İsrail'de yaşayan bütün Musevi vatandaşlar 18 yaşına geldiği zaman askeri görevini tamamlamak zorunda.
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Buna askeriyede en az 2 yıl görev yapması gereken kadınlar da dahil.
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Ağır silahları kullanmayı öğrenmek ve zorlu eğitimlerden geçmenin yanında bu silahlı kuvvetler mensupları eğlenceli taraflarını da gözler önüne sermekten kaçınmıyor.
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18-20 yaş arasındaki İsrailli asker kızlar hem askeri üniformaları hem de bikinileri ile bu İnstagram hesabı üzerinden paylaşım yapıyor.
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Oldukça zorlu bir askeri eğitim alan kızlar boş vakitlerinde geçirdikleri iyi vakitleri de paylaşıyor.
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Diğer çoğu ülkede bu yaştaki kadınlar üniversite okuyorken, İsrail vatandaşları askerlik görevini yerine getirmek durumunda.
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Ama görünüşe göre bu onların hayattan keyif almasına ve bunu sosyal medyada paylaşmasına engel değil.
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İşte bunun kanıtı...
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İsrail'in kadın askerleri Instagram'ı birbirine katıyor

İsrail'in kadın askerleri Instagram'ı birbirine katıyor
Kadınların askerlik görevini yapma zorunluluğu olduğu İsrail'den paylaşılan askerlik fotoğrafları diğerlerine pek benzemiyor.
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İsrail ordusunda görev yapan kadın askerlerin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarsa dünya çapında yoğun ilgi görüyor.
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Kadın askerlerin en güzel fotoğraflarının derlendiği bir Instagram hesabı, ilginç bir yöntem uyguluyor.
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Onların sivil ve üniformalı hallerini bir araya getiriyor.
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Askerlerin isimleri genelde açık olarak veriliyor.
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Ancak isimleri gizlenenler de yok değil...
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İşte birbirinden renkli fotoğraflarla İsrail'in kadın askerleri
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Savaşma seviş dedikleri bunlar herhalde
onun için karı gibi savaşıyolar
Böyle Askere can kurban :))))
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