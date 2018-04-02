En ateşli ölüm makineleri! İsrail'in kadın askerleri

Profesyonel olarak askerlik yapmayı seçmiş güzellerin silahlar ve mermiler eşliğinde sosyal medyadan paylaştığı kareler büyük ses getiriyor.

İsrailli kadın askerler sosyal medyayı salladı

1 / 84 İsrail'de yaşayan bütün Musevi vatandaşlar 18 yaşına geldiği zaman askeri görevini tamamlamak zorunda.

2 / 84 Buna askeriyede en az 2 yıl görev yapması gereken kadınlar da dahil.

3 / 84 Ağır silahları kullanmayı öğrenmek ve zorlu eğitimlerden geçmenin yanında bu silahlı kuvvetler mensupları eğlenceli taraflarını da gözler önüne sermekten kaçınmıyor.

4 / 84 18-20 yaş arasındaki İsrailli asker kızlar hem askeri üniformaları hem de bikinileri ile bu İnstagram hesabı üzerinden paylaşım yapıyor.

5 / 84 Oldukça zorlu bir askeri eğitim alan kızlar boş vakitlerinde geçirdikleri iyi vakitleri de paylaşıyor.

6 / 84 Diğer çoğu ülkede bu yaştaki kadınlar üniversite okuyorken, İsrail vatandaşları askerlik görevini yerine getirmek durumunda.

7 / 84 Ama görünüşe göre bu onların hayattan keyif almasına ve bunu sosyal medyada paylaşmasına engel değil.

8 / 84 İşte bunun kanıtı...

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45 / 84 İsrail'in kadın askerleri Instagram'ı birbirine katıyor Kadınların askerlik görevini yapma zorunluluğu olduğu İsrail'den paylaşılan askerlik fotoğrafları diğerlerine pek benzemiyor.

46 / 84 İsrail ordusunda görev yapan kadın askerlerin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarsa dünya çapında yoğun ilgi görüyor.

47 / 84 Kadın askerlerin en güzel fotoğraflarının derlendiği bir Instagram hesabı, ilginç bir yöntem uyguluyor.

48 / 84 Onların sivil ve üniformalı hallerini bir araya getiriyor.

49 / 84 Askerlerin isimleri genelde açık olarak veriliyor.

50 / 84 Ancak isimleri gizlenenler de yok değil...

51 / 84 İşte birbirinden renkli fotoğraflarla İsrail'in kadın askerleri

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