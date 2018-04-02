En ateşli ölüm makineleri! İsrail'in kadın askerleri

Profesyonel olarak askerlik yapmayı seçmiş güzellerin silahlar ve mermiler eşliğinde sosyal medyadan paylaştığı kareler büyük ses getiriyor.
İsrailli kadın askerler sosyal medyayı salladı
1 / 84
İsrail'de yaşayan bütün Musevi vatandaşlar 18 yaşına geldiği zaman askeri görevini tamamlamak zorunda.
2 / 84
Buna askeriyede en az 2 yıl görev yapması gereken kadınlar da dahil.
3 / 84
Ağır silahları kullanmayı öğrenmek ve zorlu eğitimlerden geçmenin yanında bu silahlı kuvvetler mensupları eğlenceli taraflarını da gözler önüne sermekten kaçınmıyor.
4 / 84
18-20 yaş arasındaki İsrailli asker kızlar hem askeri üniformaları hem de bikinileri ile bu İnstagram hesabı üzerinden paylaşım yapıyor.
5 / 84
Oldukça zorlu bir askeri eğitim alan kızlar boş vakitlerinde geçirdikleri iyi vakitleri de paylaşıyor.
6 / 84
Diğer çoğu ülkede bu yaştaki kadınlar üniversite okuyorken, İsrail vatandaşları askerlik görevini yerine getirmek durumunda.
7 / 84
Ama görünüşe göre bu onların hayattan keyif almasına ve bunu sosyal medyada paylaşmasına engel değil.
8 / 84
İşte bunun kanıtı...
45 / 84
İsrail'in kadın askerleri Instagram'ı birbirine katıyor
Kadınların askerlik görevini yapma zorunluluğu olduğu İsrail'den paylaşılan askerlik fotoğrafları diğerlerine pek benzemiyor.
46 / 84
İsrail ordusunda görev yapan kadın askerlerin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarsa dünya çapında yoğun ilgi görüyor.
47 / 84
Kadın askerlerin en güzel fotoğraflarının derlendiği bir Instagram hesabı, ilginç bir yöntem uyguluyor.
48 / 84
Onların sivil ve üniformalı hallerini bir araya getiriyor.
49 / 84
Askerlerin isimleri genelde açık olarak veriliyor.
50 / 84
Ancak isimleri gizlenenler de yok değil...
51 / 84
İşte birbirinden renkli fotoğraflarla İsrail'in kadın askerleri
Okuyucu Yorumları 3 yorum