En güzel motosiklet güzergahları

Her yıl macerasever turistlerin tercih ettiği güzergahlara Türkiye'den de tek bir yer girdi.

Yabancı basın duyurdu

1 / 21 İşte o liste...

2 / 21 Ceuta’dan Marakeş’e, Fas / 2,570 kilometre (1.600 mil)

3 / 21 Ceuta’dan Marakeş’e seyahat edeceğiniz bu yol size dünyanın en güzel ikilisini sunuyor: Afrika’nın kuzeybatısındaki İspanyol şehir olarak tanımlanan kültürel bir ada Ceuta ve dünyanın en renkli belki de en gizemli şehri olan Marakeş. Bu iki şehir arasında motorunuzu sürerken, bir yandan da kendinizi şehirlerin kimlikleri arasında kaybolmuş olarak bulmanız kaçınılmaz. Keskin virajları ve biraz da tehlikeli yollarıyla göz korkutsa da bu yol, maceraperest motorcuların favorilerinden.

4 / 21 Pireneler, Fransa ve İspanya sınırı / 2,410 kilometre (1,500 mil), Bilbao'dan Biarritz'e

5 / 21 İspanya ile Fransa arasında bulunan ve iki ülke arasında ki sınırları belirleyen dağ dizisi olan Pireneler, aynı Alper gibi Avrupanın gözde motosiklet lokasyonlarından biridir. Türkiye’de Alpler kadar çok ismi geçmesede, Pireneler motosiklet kullanmak için çok güzel bir çoğrafyadır. Dağları, geçitleri, inişli, çıkışlı ve virajlı yolları ile Alpleri aratmaz.

6 / 21 Büyük Okyanus Yolu, Avustralya / 290 kilometre (180 mil)

7 / 21 Great Ocean Road (Büyük Okyanus Yolu), belkide yer yüzünün en iyi 10 sürüş yolundan birisi. Büyük Okyanus Yolu, Melbourne’e yaklaşık bir saat uzaklıktaki Torquay şehrinden başlıyor ve yine Viktoria eyaletinde yer alan Warrnambool şehrine kadar uzuyor. Büyük Okyanus Yolu uzun okyanus manzarası sebebiyle hem Avustralyalılar hem de diğer ülkelerden gelen ziyaretçiler için popüler bir destinasyon.

8 / 21 Kaliforniya ve Batı Amerika, 5.630 kilometre (3,500 mil), Los Angeles'tan San Francisco'ya (uzun yol)

9 / 21 Los Angeles'tan Route 66'dan, Arizona'ya, Büyük Kanyon'a ve Anıt Vadisi'nin büyüleyici oluşumlarına kadar uzanır. Kuzeye doğru giderken yol, milli parklara girer. Sonra, Ölüm Vadisi ve ulusal parklar ardından yer alıyor. İçlerinden motosikletçi olmayanların bile bildiği Route 66, Yolların Anası olarak da anılır. Amerika Birleşik Devletleri’nde doğudan batıya doğru giden bu yol, 3.940 kilometre uzunluğundadır. Chicago’dan başlayan Route 66, Missouri, Kansas, Oklahoma, Teksas, New Mexico, Arizona ve Kaliforniya’yı geçerek Los Angeles’ta sona eriyor.

10 / 21 Yol boyunca Route 66 levhalarını göreceğiniz güzergahta, sadece motosiklet gruplarına değil arabayla bu turu tamamlamaya çalışanlarla da karşılaşabilirsiniz.

11 / 21 Cape Town circuit, Güney Afrika / 1.690 kilometre (1.050 mil)

12 / 21 Muhteşem yollar, muhteşem manzaralar ve mükemmel iklim... Cape Town'dan vahşi sahil, doğuya doğru yöneliyor ve yol kuzeydeki Olifantskip Geçidi üzerinden Addo Ulusal Parkı'na dönüyor. Söz konusu güzergah üzerinde Garden Routeve Route 62 de en beğenilen yollardan.

13 / 21 Pacific Coast Highway, Kaliforniya, ABD / 320 kilometre (200 mil)

14 / 21 Los Angeles'dan San Francisco'ya uzanan 320 km'lik yolda sekoya ormanları, Glass Beach ve Octopus Tree gibi birçok görülecek mekan var.

15 / 21 Dales ve Moors, İngiltere / Kendal'dan Whitby'ye 440 kilometre (270 mil)

16 / 21 Fjordland, Norveç / 450 kilometre (280 mil) Bergen'den Andalsnes'e

17 / 21 Vikinglerin diyarı... Yol ağında, müthiş değişimler ve fiyortlar yer alıyor. Bergen'de başlayan yolda zikzaklardan dolayı vites düşürmenizi gerektirecek.

18 / 21 Che'nin peşinde, Küba / 2.000 kilometre (1.240 mil)

19 / 21 Che Guevara'nın peşinden gideceğiniz bu yol, Teksas merkezli MotoDiscovery tarafından lisanslı grup motosiklet turları için ABD vatandaşlarına da açılmış durumda. Dünyanın en ünlü rotalarından biri.

20 / 21 İstanbul'dan Anadolu'ya, Türkiye / 2,980 kilometre (1,850 mil) İstanbul'dan Anadolu'ya