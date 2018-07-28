HABER

En iyi iPhone uygulamaları

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.07.2018 15:59 | Son Güncelleme

En iyi sesli asistan uygulamalarından, en iyi eğitim uygulamasına kadar uzanan yeni liste...

İşte en iyi uygulamalar.

2018'in en iyi iPhone uygulamaları

1 / 16

u listeyi belirlerken, App Store’daki indirilme sayıları ve kullanıcı yorumlarını göz önünde bulundurduk. Yani indirilme sayısı az, kullanıcı yorumları olumlu ya da indirilme sayısı çok olup da kullanıcı yorumlarının olumsuz olduğu uygulamaları listemiz dahil etmedik. (Ecevit Bıktım)
2 / 16

En iyi sesli asistan uygulaması

En iyi sesli asistan uygulaması
Google Assistant
3 / 16

En iyi not uygulaması

En iyi not uygulaması
Google Keep
4 / 16

En iyi not uygulaması

En iyi not uygulaması
Journey
5 / 16

En iyi kamera uygulaması

En iyi kamera uygulaması
Halide
6 / 16

devamı En iyi kamera uygulaması

devamı En iyi kamera uygulaması
Filmic-pro
7 / 16

En iyi fotoğraf düzenleme uygulaması

En iyi fotoğraf düzenleme uygulaması
Google Photos
8 / 16

En iyi fotoğraf düzenleme uygulaması

En iyi fotoğraf düzenleme uygulaması
Snapseed
9 / 16

En iyi yolculuk uygulaması

En iyi yolculuk uygulaması
Hopper
10 / 16

En iyi yolculuk uygulaması

En iyi yolculuk uygulaması
Skyscanner
11 / 16

En iyi spor uygulaması

En iyi spor uygulaması
ESPN
12 / 16

En iyi spor uygulaması

En iyi spor uygulaması
theScore
13 / 16

En iyi eğitim uygulaması

En iyi eğitim uygulaması
Dualingo
14 / 16

En iyi eğitim uygulaması

En iyi eğitim uygulaması
Khan Academy
15 / 16

En iyi finans uygulaması

En iyi finans uygulaması
Mint Personal Finance
16 / 16

En iyi finans uygulaması

En iyi finans uygulaması
Yahoo Finance
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iPhone X Plus Uygulama iPhone

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bahçesinden sıkılınca bunu yaptı

Bahçesinden sıkılınca bunu yaptı

Para vermek istemedi bunu yaptı

Para vermek istemedi bunu yaptı

Dört Ayaklı Minare'deki kurşun izleri silinmeyecek

Dört Ayaklı Minare'deki kurşun izleri silinmeyecek

'Para kasaları' lüks içinde yüzüyor

'Para kasaları' lüks içinde yüzüyor

Rusya'nın en garip insanları

Rusya'nın en garip insanları

Instagram'dan ne kadar kazanıyorlar?

Instagram'dan ne kadar kazanıyorlar?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.