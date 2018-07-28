En iyi iPhone uygulamaları

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u listeyi belirlerken, App Store’daki indirilme sayıları ve kullanıcı yorumlarını göz önünde bulundurduk. Yani indirilme sayısı az, kullanıcı yorumları olumlu ya da indirilme sayısı çok olup da kullanıcı yorumlarının olumsuz olduğu uygulamaları listemiz dahil etmedik. (Ecevit Bıktım)