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En iyi sakallar büyük ödül için görücüye çıktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.06.2018 14:14 | Son Güncelleme

Hipster akımının ardından erkeklerde sıkça görmeye alışkın olduğumuz uzun sakal modası ilginç bir yarışmayı da beraberinde getirdi.

Bu kadar fazla kişinin sakalı uzayınca ilginin de arttığı Fransa'daki Sakal Şampiyonası'nda erkekler sakallarını beğendirmek için yarıştı. Bakın ilginç yarışmada nasıl görüntüler ortaya çıktı...

Bu kez sakallar yarıştı

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Birbirinden farklı sakallar bu yıl Fransa'da ikincisi düzenlenen yarışmada birincilik için yarıştı.
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Sakal Şampiyonası'na 60 yarışmacı katıldı.
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Yarışmacılar, jüri karşısına çıkmadan sakallarına farklı şekiller verdi.
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Kimi sakalını yana doğru uzattı, kimi bukle bukle yukarı kaldırdı.
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Yarışmacılar şampiyonaya özel olarak hazırlansa da, katılımcılar uzun bıyıklar ve sakallarla başa çıkmanın ayrı bir özen gerektirdiğini belirtiyor.
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Sakallar altı ayrı kategoride yarıştı.
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Yarışmacılar, bıyık ve sakallarıyla uyumlu kostümler giyerek jüriye kendini beğendirmeye çalıştı.
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Milli sakal şampiyonuysa, Amerikalı Garry Faulkner oldu.
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Sakal Şampiyonası Paris'te ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlenmişti.
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Anahtar Kelimeler:
sakal yarışma Hipster

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