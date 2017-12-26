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En renkli Noel kutlaması!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 26.12.2017 08:00 | Son Güncelleme 6 saat önce

Noel'de İngiltere'nin en büyük organie yüzme etkinliklerinden biri yaşandı. Soğuk havada dondurucu sulara dalan yüzücüler bir sosyal yardımlaşma kurumunun 53. yılı için toplandı.

Noel'i böyle kutladılar

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ADETA MAYOLAR YARIŞTI

ADETA MAYOLAR YARIŞTI
Adeta mayoların yarıştığı etkinlikle özellikle erkeklerin giydikleri güne damga vuran kareler arasında yer aldı.
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KILIKTAN KILIĞA GİRDİLER

KILIKTAN KILIĞA GİRDİLER
Bazılarının geyik , bazılarının Noel anne, bazılarının melek, bazılarınınsa çam ağacı olduğu etkinlikte birbirinden ilginç görüntüler ortaya çıktı.
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ERKEKLER DAHA DA İDDİALIYDI

ERKEKLER DAHA DA İDDİALIYDI
Sınırları zorlamayı başaran erkekler sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
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1200 kişinin katıldığı seksi Noel kutlamasında yaşananlar...
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yılbaşı Noel YENİYIL 2017 2018

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
rezalet..hayvandanda(hayvanlardan özür diliyorum)daha aşağı. aşağılık bunlar
GERIZEKALILAR...!
Allah akıl fikir versin
noel kutlaması denilen olay hristiyanlaın Hz İsanın doğumunun kutlanmasıdır. Ama bu yukarıda playboy partisinden çıkmış gibi gözükenlerin Hz İsanın doğumunun kutlamasıyla hiç alakası yok.
beyler toplanin gidiyoruz
Adamlar eğlenmesini biliyor kardeşim, bizde ise yılbaşı kutlaması yapmak bile yasak. Deve sidiğinden medet uman zihniyetin kutlama yapması düşünülemez zaten.
@jokersevgisi kolayı var kardeş din değiştir hiristiyan ol mesela.İslam dini bu şekil eğlencelere izin vermiyor.Sen istiyorsun diye din değişmez sen değiş. Bura ingiltere hiristiyan oldum de alırlar seni git yaşa orada. Seni ne bu dinde ne bu ülkede kimse zorla tutmuyor değil mi?
@jokersevgisi daha kolayı var forhapys. annesıne vize alsın dırek karnavala gondersın nasıl eglenılıyormuş bıze gostersin.
@serkan_1980_edejy Serkan ben senin anana bacına özel vize alıcam, onlar da eğlenceyi tatsın köküne kadar.
@forhapys Al bi gerizekalı daha, ulan eğlenmek için din mi değiştirilir gerizekalı? Bi insan bu kadar salak olamaz, beni her türlü alırlar da seni ancak canlı bomba yaparlar bu kafanla. Atlarım uçağa istediğim yere giderim, sana da ağlamak düşer. Benim dinim İslam, ama sizinki gibi şeytana uyanların Vehhabi islamı değil... Çık git Filistin'e savaş, bak herifler Kudüs'ü başkent yaptı, yemez di mi?
şimdi adamlar rahat bir çok şeyi aşmış hayatı tüm güzellikleri ile yaşayan insanlar millet burda mal mal yorum yapmış elinize geçmiyor diye kıskanmayın
Harika bi parti. Orada olmak isterdim.
bu Hristiyan dinine mensup insanların en kıymetli yerleri bedenleri...en küçük bir işte orasını burasını açmaktan başka bir şey bilmiyorlar...günah nedir bilmeyen insanlar bunlara uyuyorlar işte test dünyasının bir örneği..inanan ve inanmayanın yol ayrımı... ben heves ediyorum ama kutlamaya cağım hiçte kutlamadım nefsim hala terbiye olmadı..gördükçe heves ediyor ama inancım gereği gene kutlamaya cağım.son
@gazo1 hiristyanların icadı telefonla bilgisayarla hiristyanlara hakaret ediyorsun. sonra kalkıp onların icadı ocakta ketılda su kaynatıp neskafe çay içersin. bir de arabaya otobüse binersin. bil bakalım onları da kim icat etti. daha da saymayacam.
Şikâyet edenler ve heves edenlere sözüm: Hiç kimse sizleri ne bu dinde ne bu ülkede zorla tutmuyor! Bu ülkenin ahlaki yapısı bu tür sapkın giysi ve eğlenceleri kaldırmıyor kaldırmayacak. Yine islam dini bunları kesinlikle yasaklar. Biz çoğunluk olarak halimizden memnunuz memnun olmayanlar din değiştirsin ülke değiştirsin sonra tanga mayo giyip eğlencenin doruklarına varsın sorun yok
Adamlar eğleniyor istediği gibi be
serkan malı, kimse senin annene hakaret etmediği gibi sen de kimsenin annesine babasına vs hakaret edemezsin ki; ettiğine göre ailen sana terbiye verememiş demek. Ayrıca senin gibileri suriyede flistinde karşı savaşta görmek isteriz.
mukemmel yaaa
ADI SOYLAL YARDIMLAŞMA ETKİNLİĞİYMİŞ TOPUNUZA NALET OLSUN ALLAHIN GAZABI TEZİNDEN TECELLİ ETSİN. adı modern lik miş bunlar eperyalizmin beyinleri hormonlatılmış hir biri insanlık adına bütün değerleri kaybetmiş, insanlık adına yapılan bütün gelişmelerin eğngeli, modern donyanın hasta ve şizofren fuhuş partileridir. Ülkelerin nasıl fedakarlıklar la kurulduğnu, kimlerin adil düzen için kendini feda ettiğini gündem dışı bırakan, Allaha giden hak dininin bu hasta ruhlu insanlar yüzenden ehliyetsiz bunlar gibi hasta ruhların sevek ve idaresine geçmesine sebep olmaktadır.
cehennem ODUNLARI
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