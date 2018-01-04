Engelli insanlar cinsel ilişki yaşayamıyor deyip...

Son Güncelleme 6 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 04.01.2018 10:28 |6 saat önce

Dünyanın pek çok yerinde engellilere yardımcı olmak için harekete geçen gönüllüler var. Ancak Tayvan'da bu durum farklı bir boyuta taşınmış. Bu gönüllüler bedenlerinin belirli bölümlerinde felç bulunan insanlara cinsel ilişki ile ilgili yardım etmek için toplanmış.

Engellilere 'mastürbasyon yardımı'

1 / 39 Bunu sosyal sorumluluk projesi olarak gören topluluk, verdikleri hizmet karşılığında para da almıyor.

2 / 39 Engelli kişilerin mastürbasyon yapmasına ve cinsel fantezilerini karşılamak üzere hareket eden gönüllüler, bu hizmete karşı çıkanlara da tepkili.

3 / 39 Yaptıklarını 'Engellilerin ihtiyacına cevap veriyoruz' sözleriyle savunan topluluğun kurucusu ile küçük bir çocukken bacaklarını çocuk felci yüzünden kaybeden bir adama ait.

4 / 39 Küçüklüğünden beri engelli olmanın her zorluğunu gördüğünü söyleyen kurucu, engellilerin cinsel ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiğini savunuyor.

5 / 39 Yapılan işin kadın ticaretinden farksız olduğunu düşünenlere Hand Angels (El Melekleri) gönüllüsü şu sözlerle cevap verdi:

6 / 39 'Diğer vakıflar ihtiyacı olanlara eğitim ve iş bulma fırsatı sağlıyor. Biz ise onların cinsel ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Verdiğimiz hizmet Tayvan'da yasal olarak sürdürülüyor.'

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10 / 39 CİNSEL İLİŞKİ KÖLESİ KADINLARIN BÜYÜK SIRRI Onlar ikinci dünya savaşı sırasında Japon askerleri tarafından cinsel ilişki kölesi yapıldı. Özellikle Çinli ve Güney Afrikalı genç kızlar kaçırılarak Japon askerlere eğlence olarak sunuldu.

11 / 39 Reuters muhabirleri İkinci Dünya Savaşı'nın 70. yıl dönümü yaklaşırken, Çin ve Güney Koreli yaşlı "konfor kadınları" ziyaret etti. "Artık yaşamak istemiyorum" zayıf kadın boğuk bir sesle böyle seslendi.

12 / 39 Zhang Xiantu, hayatta kalan Çinli "konfor kadınları"ndan biridir.Japon askerleri evine girdiğinde henüz 15 yaşındaydı. Evden kaçırıp Konfor merkezine götürmüşler.Burada askerlere cinsel ilişki kölesi yapılmışlar.

13 / 39 Konuyu araştıran uzmanlar 200 bin civarında cinsel ilişki kölesi yapılan genç kız olduğuna inanıyor. O genç kızlardan bugün sadece 100'ü hayatta ve onlarda büyük bir perişanlık içerisinde.

14 / 39 Çinli araştırmacılar kendi ulusundan sadece sağ halde 20 "konfor kadınları" bulabilmiş. Güney kore'de de bu kadar olduğu sanılıyor. Diğerleri korkudan kimliklerini bile açıklayamıyor.

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