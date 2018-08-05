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Erbil'de Osmanlı yadigarı Kayseri Çarşısı'nda yangın

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.08.2018 08:43 | Son Güncelleme

Irak'ın Erbil kentindeki Osmanlı döneminde yaptırılan tarihi "Kayseri Çarşısı"na yangın çıktı.

Yangında çok sayıda iş yeri zarar gördü.

Erbil'de Osmanlı yadigarı Kayseri Çarşısı'nda yangın

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Irak'ın Erbil kentinde, Osmanlı döneminde yaptırılan ve yaklaşık 600 iş yerinin bulunduğu Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
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Alınan bilgiye göre, Erbil merkezinde yer alan kapalı "Kayseri Çarşısı"nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Akşam saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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Yangında maddi hasar oluşurken, iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
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Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip "Kayseri Çarşısı", Erbil’in uğrak mekanları arasında yer alıyor.
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