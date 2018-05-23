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Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

Montevideo'da Türk kzıyla evlenen Uruguaylı damat, düğününde sergilediği Erik Dalı gösterisiyle sosyal medyayı sallamıştı.

Televizyonda da gündem yaratan olay sonrası, yabancı damadın hikayesi ortaya çıktı.

Erik Dalı oynayan Uruguaylı damat

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Türk kızıyla evlenen Uruguaylı damadın Montevideo'daki düğünde arkadaşlarıyla birlikte sergilediği Erik Dalı gösterisi sosyal medyada fırtınalar estirdi.
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Bu ilginç olay sosyal medyanın ardından da TV'lerin haber bültenlerine ve gazete sayfalarına taşındı.
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Peki kimdi bu arkadaşlarıyla birlikte özel bir koreografi eşliğinde ve kusursuz bir şekilde Erik Dalı oynayan damat?
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Gelin anlatalım! Ama önce şunu söyleyelim Uruguaylı damat aslında o kadar da yabancı biri değil.
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Montevideo'daki düğününle arkadaşlarıyla birlikte Erik Dalı oynayarak bir anda dikkat çeken Uruguaylı profesyonel dansçı Carlos Bortagaray ve İlayda Naz Uyar benzerine filmlerde rastlanacak bir aşk hikayesinin kahramanları.
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Hem de "aşk gelir, kilometrelerce öteden seni bulur" deyişini doğrulayacak türden.
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İlayda Naz Uyar ve Carlos Bortagaray, 2014 yılında Portekiz'de düzenlenen bir folklor festivalinde tanıştı.
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Carlos, Uruguay ekibindeydi, İlayda da Türk ekibinde. İşte o dönemde önce arkadaş olurlar. Onlar pek farkında değildir ama hayat onlara çok güzel, benzersiz bir sürpriz hazırlamıştır.
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Festival bitiminde her ikisi de ülkelerine dönerler. İlayda, bir dans okulunda çalışmaya başlar. İşte büyük sürpriz bundan sonra gelir!
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Carlos da yıllar sonra aynı okulda dans eğitmeni olarak görev yapmaya başlar. İşte bu büyük aşkın temelleri de o zaman atılır.
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Carlos Bortagaray'ın Türk müziğine ve danslarına aşinalığının temelleri de işte o dönemde atılır.
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Ondan sonrası da artık Erik Dalı gösterisiyle hafızalara kazınan o düğün!
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Çift, Instagram hesaplarında paylaştıkları videoda yakında Türkiye'ye geleceklerini duyurdu.
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Damat Carlos'un bir sonraki sürprizinin zeybek oyunu olduğu müjdesini de vererek..
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Anahtar Kelimeler:
damat erik dalı düğün Uruguay sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bence yabancı damatın bir sonraki işi kelime-i şehadet getirip müslüman olması ve sünnet olmasıdır.
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