Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!

Televizyonda da gündem yaratan olay sonrası, yabancı damadın hikayesi ortaya çıktı.
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damat
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Türk kızıyla evlenen Uruguaylı damadın Montevideo'daki düğünde arkadaşlarıyla birlikte sergilediği Erik Dalı gösterisi sosyal medyada fırtınalar estirdi.
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Bu ilginç olay sosyal medyanın ardından da TV'lerin haber bültenlerine ve gazete sayfalarına taşındı.
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Peki kimdi bu arkadaşlarıyla birlikte özel bir koreografi eşliğinde ve kusursuz bir şekilde Erik Dalı oynayan damat?
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Gelin anlatalım! Ama önce şunu söyleyelim Uruguaylı damat aslında o kadar da yabancı biri değil.
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Montevideo'daki düğününle arkadaşlarıyla birlikte Erik Dalı oynayarak bir anda dikkat çeken Uruguaylı profesyonel dansçı Carlos Bortagaray ve İlayda Naz Uyar benzerine filmlerde rastlanacak bir aşk hikayesinin kahramanları.
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Hem de "aşk gelir, kilometrelerce öteden seni bulur" deyişini doğrulayacak türden.
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İlayda Naz Uyar ve Carlos Bortagaray, 2014 yılında Portekiz'de düzenlenen bir folklor festivalinde tanıştı.
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Carlos, Uruguay ekibindeydi, İlayda da Türk ekibinde. İşte o dönemde önce arkadaş olurlar. Onlar pek farkında değildir ama hayat onlara çok güzel, benzersiz bir sürpriz hazırlamıştır.
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Festival bitiminde her ikisi de ülkelerine dönerler. İlayda, bir dans okulunda çalışmaya başlar. İşte büyük sürpriz bundan sonra gelir!
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Carlos da yıllar sonra aynı okulda dans eğitmeni olarak görev yapmaya başlar. İşte bu büyük aşkın temelleri de o zaman atılır.
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Carlos Bortagaray'ın Türk müziğine ve danslarına aşinalığının temelleri de işte o dönemde atılır.
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Ondan sonrası da artık Erik Dalı gösterisiyle hafızalara kazınan o düğün!
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Çift, Instagram hesaplarında paylaştıkları videoda yakında Türkiye'ye geleceklerini duyurdu.
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Damat Carlos'un bir sonraki sürprizinin zeybek oyunu olduğu müjdesini de vererek..
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