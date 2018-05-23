Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!

Televizyonda da gündem yaratan olay sonrası, yabancı damadın hikayesi ortaya çıktı.

Erik Dalı oynayan Uruguaylı damat

1 / 24 Türk kızıyla evlenen Uruguaylı damadın Montevideo'daki düğünde arkadaşlarıyla birlikte sergilediği Erik Dalı gösterisi sosyal medyada fırtınalar estirdi.

2 / 24 Bu ilginç olay sosyal medyanın ardından da TV'lerin haber bültenlerine ve gazete sayfalarına taşındı.

3 / 24 Peki kimdi bu arkadaşlarıyla birlikte özel bir koreografi eşliğinde ve kusursuz bir şekilde Erik Dalı oynayan damat?

4 / 24 Gelin anlatalım! Ama önce şunu söyleyelim Uruguaylı damat aslında o kadar da yabancı biri değil.

5 / 24 Montevideo'daki düğününle arkadaşlarıyla birlikte Erik Dalı oynayarak bir anda dikkat çeken Uruguaylı profesyonel dansçı Carlos Bortagaray ve İlayda Naz Uyar benzerine filmlerde rastlanacak bir aşk hikayesinin kahramanları.

6 / 24 Hem de "aşk gelir, kilometrelerce öteden seni bulur" deyişini doğrulayacak türden.

7 / 24 İlayda Naz Uyar ve Carlos Bortagaray, 2014 yılında Portekiz'de düzenlenen bir folklor festivalinde tanıştı.

8 / 24 Carlos, Uruguay ekibindeydi, İlayda da Türk ekibinde. İşte o dönemde önce arkadaş olurlar. Onlar pek farkında değildir ama hayat onlara çok güzel, benzersiz bir sürpriz hazırlamıştır.

9 / 24 Festival bitiminde her ikisi de ülkelerine dönerler. İlayda, bir dans okulunda çalışmaya başlar. İşte büyük sürpriz bundan sonra gelir!

10 / 24 Carlos da yıllar sonra aynı okulda dans eğitmeni olarak görev yapmaya başlar. İşte bu büyük aşkın temelleri de o zaman atılır.

11 / 24 Carlos Bortagaray'ın Türk müziğine ve danslarına aşinalığının temelleri de işte o dönemde atılır.

12 / 24 Ondan sonrası da artık Erik Dalı gösterisiyle hafızalara kazınan o düğün!

13 / 24 Çift, Instagram hesaplarında paylaştıkları videoda yakında Türkiye'ye geleceklerini duyurdu.

14 / 24 Damat Carlos'un bir sonraki sürprizinin zeybek oyunu olduğu müjdesini de vererek..

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