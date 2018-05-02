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Erivan ayakta: 'Bundan sonra kararları sokak verir'

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.05.2018 13:51 | Son Güncelleme

Ermenistan'da Nikol Paşinyan'ın Başbakan seçilmiş, iktidar olan Cumhuriyet Partisi tarafından mecliste bloke edilmişti. Bunun üzerine ülke çapında protesto eylemleri başladı.

Şiddetlenerek artan eylemler ülkenin dört bir yanını sardı. Eylemlere katılan protestocu sayısının 40-50 bin kişi olduğu açıklandı. Paşinyan ise, yaşanan olaylar üzerine açıklama yaparak 'Bundan sonra kararları sokak verir' dedi.

Paşinyan: “Bundan sonra kararları sokak verir”

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Ermenistan’da iktidardaki Cumhuriyet Partisinin muhalif lideri Nikol Paşinyan’ın Başbakan seçilmesini mecliste bloke etmesi üzerine ülke çapında protesto eylemleri yeniden şiddetlendi.
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Başkent Erivan’daki ana cadde, meydanlar, metro istasyonu, hava limanı ve bazı bakanlıklar göstericiler tarafından abluka altına alındı. Başkentin değişik bölgelerinde toplam protestocu sayısı 40-50 bin olarak gösteriliyor.
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Yönetimi halen ilinde tutan Cumhuriyet Partisinin polise halkın üzerine yürüme emri vermesi halinde de ne yapacaklarına ilişkin ip uçları veren Paşinyan, “Sancılar içerisinde kıvranan iktidar, krizi güç kullanarak çözüm yolunu seçmesi ve üzerimize polis kuvvetlerini sürmeye kalkışması yapacakları en büyük hata olacaktır. Biz taraftarlarımıza güvenlik güçleriyle kesinlikle çatışmaya girmemeli için uyarılar yaptık. Herhangi bir yerde sürtüşmeler, çatışma çıksa bile iktidarın provokasyonu olduğunu şimdiden ilan ediyorum” şeklinde konuştu.
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Ermenistan başkenti Erivan havalimanı “Evarknots” sabah saatlerinden itibaren muhalif göstericiler tarafından bloke edildiği için Atlasglobal Havaloyyarına ait İstanbul-Erivan seferi yapılamadı.
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Havayolu şirketinden gerekçe gösterilmeden uçuşun bugün gerçekleştirilemeyeceği yolculara duyuruldu.
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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Cumhuriyet Partisi Nikol Peşinyan iktidar seçim

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yiyin birbirinizi , daha beter olun.. Dünya toprakları üzerinde sizin kadar nefret ettiğim başka bir topluluk yok.. ( ülke olarak görmüyorum bile , topluluksunuz siz )
ermeni tohumları
Karıştırın aslanlarım madem oyunun kuralları böyle bizde kuralına göre oynayalım.
Yan erivan yann,
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