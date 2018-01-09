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Erkek öğrencisiyle birlikte olduğu duyulunca...

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 09.01.2018 13:57 | Son Güncelleme 4 saat önce

ABD’deki bir lisede basketbol koçluğu yapan genç kadın, bir lise öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Öğrencisiyle ilişkisi olan öğretmen yakayı ele verdi!

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OKULDA BİRLİKTE OLDUKLARI ORTAYA ÇIKINCA...

OKULDA BİRLİKTE OLDUKLARI ORTAYA ÇIKINCA...
Amerikan polisi, bir ihbar üzerine Cuma akşamı ABD'nin Idaho eyaletindeki bir lisede basketbol koçluğu yapan 26 yaşındaki Ann Kuroki’yi gözaltına aldı.
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Genç kadının 16-17 yaşlarındaki bir lise öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddia ediliyor.
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MAHKEMEDE YARGILANACAK!

MAHKEMEDE YARGILANACAK!
Pazartesi mahkemeye çıkması beklenen Kuroki, reşit olmayan birini cinsel olarak istismar ettiği iddiasıyla yargılanacak.
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Yaklaşık 3 bin 500 kişinin yaşadığı Gooding’deki lise, kadının sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.
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Öğrencinin Ann Kuroki’nin koçluk yaptığı takımda olup olmadığı henüz açıklanmadı.
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MUM IŞIĞINDA ÖĞRENCİSİNİ BEKLERKEN YAKALANDI

MUM IŞIĞINDA ÖĞRENCİSİNİ BEKLERKEN YAKALANDI
ABD’nin Oklahoma Eyaleti’nde fen bilimleri öğretmenliği yapan 22 yaşındaki Hunter Day, Çarşamba günü evine davet ettiği bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmeyi beklerken karşısında polisi buldu.
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ÖĞRENCİNİN TELEFONUNDAN RANDEVU AYARLANDI

ÖĞRENCİNİN TELEFONUNDAN RANDEVU AYARLANDI
Çocuğun telefonunu alan polisin, genç kadınla mesajlaşarak kadının evine gittiği duyuruldu. Kadın da evde mum yakarak beklediği çocukla çıplak fotoğraf paylaştıklarını itiraf etti. Öğretmenin cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemelerde çocuk pornosu görüntüleri de bulundu.
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AİLE ÇOCUĞUN TELEFONUNDAKİ MESAJLARI GÖRÜNCE POLİSE GİTMİŞTİ

AİLE ÇOCUĞUN TELEFONUNDAKİ MESAJLARI GÖRÜNCE POLİSE GİTMİŞTİ
Çocuklarının davranışlarından şüphelenen aile, çocuğun cep telefonununda öğretmene ait çıplak fotoğraflar ve cinsel içerikli mesajlar bulunuca olayı polise bildirdi. Polis, öğretmen ile öğrencisiymiş gibi konuşup öğretmeni suçüstü yakaladı.
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Kolombiya'nın Medellin kentindeki bir okulda öğretmenlik yapan Yokasta'nın yaptığı skandal olay, bir öğrencinin ailesine yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Çarşamba günü gözaltına alınan kadının, okulun Amerikan futbolu koçuyla evli olduğu belirtildi.
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Öğrencilerini kendisiyle seks yapmaya zorlayan, ilişkiye girmeyen öğrencileri zayıf notla tehdit eden öğretmenin 40 yıl hapsi isteniyor.
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16 - 17 yaşlarındaki öğrencilerin telefon numaralarını alan WhatsApp'tan erotik fotoğraflar gönderen öğretmenin kocası da boşanma davası açtı.
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Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı
ABD'nin Florida eyaletinde 29 yaşındaki Caroline Lawson adlı öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsl ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı.
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Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
Yetkililer şimdi, Caroline Lawson'ın kimliği verilmeyen kişiyle yazıştığı ve ilişkisini de o yazışmalarda itiraf ettiği mesajlaşmalarını araştırıyor.
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Mesajlaşmalar ise şu şekilde,
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Lawson; "...'yı bir öğrenciyle aldattım"
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Kimliği verilmeyen kişi; "Aldattım derken yattım mı demek istiyorsun?"
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Lawson; "Evet"
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Lawson, Cuma günü görevinden istifa ettikten kısa süre sonra evinde tutuklanmıştı.
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Reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkide bulunmakla suçlanan Lawson için 30 bin dolar kefalet talep edildi.
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Anahtar Kelimeler:
ABD öğrenci öğretmen

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
üniversite dahil 16 yıl öğrencilik yaptık böyle hoca denk gelmedi. bizdeki şansa tüküreyim.
20 yillik ogrenciyim boyle hoca gormedim :)
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