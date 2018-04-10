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Eş bulabilmek, saygınlık kazanabilmek için kafa kesiyorlar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.04.2018 14:47 | Son Güncelleme

Hindistan'da kafatası avcıları olarak tanınan Konyak Naga, Nagaland'daki en büyük kabile.

Düşmanlarının saldırısını önceden görmek için de köylerini dağın tepesine kuran kabile, 'Para insanlar için ne ise kafa da bizim için o' diyorlar.

Son kafatası avcıları: Konyak Naga

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Yüzyıllardan beri kafatası avcıları olarak bilinen bu kabilenin ismi Konyak Naga. Şimdilerde Nepal ile Myanmar arasındaki bölgede yaşayan Naga'lar günümüz dünyasına ayak uydurmakta zorluk çekseler de geleneklerinden kopmuyorlar.
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Erkek olmak ya da ergenliğe geçiş gibi ünvanlarla ödüllendirilmek için bir insanı öldürüp kafasını getirmesi gerekiyor bir Naga'nın.
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Ne kadar çok insan öldürüp kafasını getirirse o kadar iyi bir savaşçı olarak anılıyor.
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Vücutlarına yaptıkları dövmeler, kulaklarını boynuzla delmeleri ve kolyelerindeki kafa simgeleri ise öldürdükleri insan ve hayvanların sayısını işaret ediyor.
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1970'lere kadar durum bu şekildeyken daha sonrasında yenilenen kanunlar ile artık daha fazla kan dökülmesi yasaklandı. Bunun yerine güçlerini artık hayvanları öldürüp kafalarını saklayarak sergiliyorlar.
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Kabilenin şeflerinden biri ‘'Para diğer insanlar için ne ise kafalar da bizim için odur. İyi bir eş bulabilmek için, saygınlık kazanabilmek için iyi bir savaşçı olup kafa kesmeniz gerekir.'' diyor.
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Günümüz şartlarında geleneklerinden kopmaya başlayan bu kabilenin yaşlılarından biri olan LuhbongWang ‘'Eskiden düşmanlarımızın kafalarını evlerimize asardık, ama artık bu yasak. Şimdi ise öldürdüğümüz hayvanların kafataslarını asıyoruz.'' diyor.
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kabile

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