Eş bulabilmek, saygınlık kazanabilmek için kafa kesiyorlar

Düşmanlarının saldırısını önceden görmek için de köylerini dağın tepesine kuran kabile, 'Para insanlar için ne ise kafa da bizim için o' diyorlar.

Son kafatası avcıları: Konyak Naga

1 / 23 Yüzyıllardan beri kafatası avcıları olarak bilinen bu kabilenin ismi Konyak Naga. Şimdilerde Nepal ile Myanmar arasındaki bölgede yaşayan Naga'lar günümüz dünyasına ayak uydurmakta zorluk çekseler de geleneklerinden kopmuyorlar.

2 / 23 Erkek olmak ya da ergenliğe geçiş gibi ünvanlarla ödüllendirilmek için bir insanı öldürüp kafasını getirmesi gerekiyor bir Naga'nın.

3 / 23 Ne kadar çok insan öldürüp kafasını getirirse o kadar iyi bir savaşçı olarak anılıyor.

4 / 23 Vücutlarına yaptıkları dövmeler, kulaklarını boynuzla delmeleri ve kolyelerindeki kafa simgeleri ise öldürdükleri insan ve hayvanların sayısını işaret ediyor.

5 / 23 1970'lere kadar durum bu şekildeyken daha sonrasında yenilenen kanunlar ile artık daha fazla kan dökülmesi yasaklandı. Bunun yerine güçlerini artık hayvanları öldürüp kafalarını saklayarak sergiliyorlar.

6 / 23 Kabilenin şeflerinden biri ‘'Para diğer insanlar için ne ise kafalar da bizim için odur. İyi bir eş bulabilmek için, saygınlık kazanabilmek için iyi bir savaşçı olup kafa kesmeniz gerekir.'' diyor.

7 / 23 Günümüz şartlarında geleneklerinden kopmaya başlayan bu kabilenin yaşlılarından biri olan LuhbongWang ‘'Eskiden düşmanlarımızın kafalarını evlerimize asardık, ama artık bu yasak. Şimdi ise öldürdüğümüz hayvanların kafataslarını asıyoruz.'' diyor.

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