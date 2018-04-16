Eşcinsel bireyden göz yaşartan davranış! 4 engelli çocuğu evine alıp...

Kısa sürede yaptığıyla tüm dünyaya ismini duyurmayı başaran Benjamin'ın tek isteği ise onlara daha iyi bir hayat sunabilmek.

Benjamin Carpenter'ın duygulandıran hayatı

1 / 20 İngiltere'de yaşayan Benjamin Carpenter isimli adam, herkesi hayrete düşürecek bir yaşam hikayesine sahip.

2 / 20 West Yorkshire'da yaşayan adamın yaptıkları binlerce kişiye ilham kaynağı oluşturdu.

3 / 20 Çocukluğundan beri her zaman bir aile kurmak istediğini söyleyen adam bu isteğini 4 tane engelli bebeği evlatlık alarak yerine getirmiş.

4 / 20 Çocukların yaşamlarını daha iyi geçirmeleri için kendini adayan adam, bu hareketiyle dünyanın dört bir yanından takdir topladı.

5 / 20 Kendisi için biyolojik bir çocuğunun olmasının hiçbir zaman bir öncelik olmadığını söyleyen adam ilk kez 10 sene önce Benjamin'i evlatlık almış.

6 / 20 5 yaşındaki Lily duyma yetisine sahip değil. Ailedeki 6 yaşındaki Ruby'nin öz kardeşi Lily'nin başka sağlık sorunları da bulunuyor.

7 / 20 6 yaşındaki Ruby'nin ise fiziksel sorunları bulunuyor.

8 / 20 Çocukları tek başına yetiştirdiği için zaman zaman büyük zorluklar yaşadığını söyleyen adam aynı zamanda eşcinsel bir birey.

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