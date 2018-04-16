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Eşcinsel bireyden göz yaşartan davranış! 4 engelli çocuğu evine alıp...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.04.2018 15:36 | Son Güncelleme

West Yorkshire'da yaşayan Benjamin Carpenter isimli adam 4 engelli çocuğu evlatlık alarak on binlerce kişinin kalbine dokundu.

Kısa sürede yaptığıyla tüm dünyaya ismini duyurmayı başaran Benjamin'ın tek isteği ise onlara daha iyi bir hayat sunabilmek.

Benjamin Carpenter'ın duygulandıran hayatı

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İngiltere'de yaşayan Benjamin Carpenter isimli adam, herkesi hayrete düşürecek bir yaşam hikayesine sahip.
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West Yorkshire'da yaşayan adamın yaptıkları binlerce kişiye ilham kaynağı oluşturdu.
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Çocukluğundan beri her zaman bir aile kurmak istediğini söyleyen adam bu isteğini 4 tane engelli bebeği evlatlık alarak yerine getirmiş.
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Çocukların yaşamlarını daha iyi geçirmeleri için kendini adayan adam, bu hareketiyle dünyanın dört bir yanından takdir topladı.
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Kendisi için biyolojik bir çocuğunun olmasının hiçbir zaman bir öncelik olmadığını söyleyen adam ilk kez 10 sene önce Benjamin'i evlatlık almış.
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5 yaşındaki Lily duyma yetisine sahip değil. Ailedeki 6 yaşındaki Ruby'nin öz kardeşi Lily'nin başka sağlık sorunları da bulunuyor.
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6 yaşındaki Ruby'nin ise fiziksel sorunları bulunuyor.
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Çocukları tek başına yetiştirdiği için zaman zaman büyük zorluklar yaşadığını söyleyen adam aynı zamanda eşcinsel bir birey.
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Anahtar Kelimeler:
Benjamin Carpenter engelli eşcinsel

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