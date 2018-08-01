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Eşi için yaptığına kimse inanamıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.08.2018 13:26 | Son Güncelleme

Manisa'da yaşayan Şevket Kaykı (70), Parkinson hastalığı nedeniyle yüzde 97 engelli olan ve uzuvlarını kontrol edemeyen eşi Emmiser Kaykı'ya (63) 18 yıldır bebek gibi bakıyor.

Evine yerleştirdiği 9 kamerayla çalışırken de eşini sürekli takip eden Kaykı, çeşitli elektronik düzenekler kurup, eşinin yerinden kalkmadan hayatını sürdürmesine olanak sağladı. Şevket Kaykı'nın eski dikiş makinesini de elektrikli egzersiz düzeneğine çevirmesi dikkat çekti.

Hem Parkinson hastası hem de felç olan eşi için yaptı!

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Şehzadeler ilçesinde yaşayan Şevket Kaykı, 18 yıl önce felç geçiren ayrıca Parkinson hastalığı nedeniyle yüzde 97 engelli olan eşi Emmiser Kaykı'ya bebek gibi bakıyor. Eve 9 kamera yerleştiren Şevket Kaykı, işteyken de cep telefonuna kurduğu sistemle sürekli eşini izliyor.
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Kaykı, eşi rahatsızlandığı anda 16 kilometrelik yoldan gelip, müdahale ediyor. Eşiyle 47 yıldır evli olduğunu anlatan Şevket Kaykı, egzoz tamir dükkanı işlettiğini belirterek, çalışmayı çok sevdiği için işinden de eşinden de vazgeçmediğini söyledi. Her gün evinden 16 kilometre uzaklıktaki Aşağıçobanisa Mahallesi'ndeki dükkanına giden Kaykı, burada bir yandan çalışırken diğer yandan da evdeki kameralar üzerinden eşini cep telefonundan takip ettiğini dile getirdi.
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Eşinin her ihtiyacını gideren Şevket Kaykı, "18 yıl önce eşim, beyin kanaması nedeniyle felç geçirdi ardından 3 yıl sonra Parkinson hastalığı başladı. Yüzde 97 engelli raporu var. Felçli olduğu dönem, kolları ve bacakları tutmuyordu. Zamanla düzeldi; ancak Parkinson hastalığı nedeniyle uzuvlarını kontrol edemiyor.
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Ben ona seve seve bakıyorum. Bu zamana kadar hiç isyan etmedim. Bir dediğini iki etmem. Evin her odasında, bahçede ve evin dışında 9 kamera var. İşe gittiğimde telefon elimde kameraları seyrediyorum. Bazen yürürken düşüyor, düştüğü zaman kalkamıyor. Kalkamadığı zaman dükkanı kapatıyorum. 6- 7 dakikada eve geliyorum. Hemen imdadına yetişiyorum" diye konuştu.
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ESKİ DİKİŞ MAKİNESİNDEN ELEKTRİKLİ EGZERSİZ ALETİ YAPTI

ESKİ DİKİŞ MAKİNESİNDEN ELEKTRİKLİ EGZERSİZ ALETİ YAPTI
Eve kendi imkanlarıyla otomatik sistem kuran Şevket Kaykı, eşinin yerinden kalkmadan hem apartmanın hem de evin kapısını açabilmesini sağladı. Yattığı yerden kalkmakta zorlanan Emmiser Kaykı'nın kolayca kalkabilmesi için yatağa kaldıraç düzeneği de yapan Kaykı, evin her yerini çeşitli düzeneklerle donatıp, eşinin hayatını kolaylaştırdı.
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Parkinson hastalığı ve felç yüzünden hareket etmekte zorlanan Emmiser Kaykı için eski dikiş makinesini de elektrikli egzersiz düzeneğine çeviren Şevket Kaykı, "Her şey eşim için. Onun için masaj aletleri yaptım. Evin her yerine düzenekler kurdum. 47 yıllık evliyiz, birbirimizi incitecek bir söz bile söylemedik" dedi.
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Eşinden çok memnun olduğunu dile getiren Emmiser Kaykı ise "Birbirimize çok bağlıyız. Bana teselli veriyor. Allah ondan razı olsun. Beni sürekli kameralarla izliyor, kendimi güvende hissediyorum. Eşim oturduğum koltuğa düğmeler yaptı. Kapı çaldığında tanıdık olduğu zaman düğmelere basıp açıyorum" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Manisa Parkinson hastalığı

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