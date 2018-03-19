HABER

Eşinin gizli sosyal medya hesabındaki fotoğrafları görünce...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.03.2018 08:14 | Son Güncelleme

ABD'de eşinin binlerce takipçisi olan gizli sosyal medya hesabını öğrenen adam, 42 yaşındaki kadının paylaştığı fotoğrafları görünce çılgına döndü.

Eşinin cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrenen adam, Kathleen Dawn West isimli kadını kafasına şişeyle vurarak öldürdü.

Kan donduran cinayet! Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince öldürdü

1 / 22

ABD'nin Alabama eyaletindeki Calera şehrinde yaşayan adam, eşinin cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrenince kafasına şişeyle vurarak öldürdü.
2 / 22

ABD basınında çıkan haberlere göre cinayetle sonuçlanan kavga, adamın Kathleen Dawn West'in cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendikten sonra çıktı.
3 / 22

KAMERALARA SOYUNDUĞUNU ÖĞRENDi

KAMERALARA SOYUNDUĞUNU ÖĞRENDi
44 yaşındaki William Jeffrey West, karısının kamerada soyunması karşılığında para aldığını öğrendi.
4 / 22

West, çıkan tartışma sonrasında karısı Kathleen Dawn West'in kafasına şişeyle vurarak öldürdü.
5 / 22

GİZLİ SOSYAL MEDYA HESAPLARI ORTAYA ÇIKTI

GİZLİ SOSYAL MEDYA HESAPLARI ORTAYA ÇIKTI
42 yaşındaki kadının aynı zamanda cinsel içerikli film yıldızı olduğu da ortaya çıktı. Kathleen Dawn West'in, 52 bin takipçisi olan gizli bir Instagram hesabı olduğu öğrenildi.
6 / 22

Kathleen, Twitter hesabından da önceleri normal paylaşımlar yaparken, paylaştığı fotoğrafların ve attığı tweetlerin gittikçe ateşli hale geldiği görüldü.
7 / 22

AVUKATI "HABERİ VARDI" DEDİ

AVUKATI "HABERİ VARDI" DEDİ
Kathleen'in avukatı, kocasının uzun süredir eşinin yaptıklarından haberdar olduğunu savundu. Jeffrey West kasıtlı cinayet işlemekten yargılanacak.
8 / 22

9 / 22

10 / 22

11 / 22

12 / 22

13 / 22

14 / 22

15 / 22

16 / 22

17 / 22

18 / 22

19 / 22

DAMADINA KIZINA TECAVÜZ EDİP, ÖLDÜRSÜN DİYE YARDIM ETTİ! (18)

DAMADINA KIZINA TECAVÜZ EDİP, ÖLDÜRSÜN DİYE YARDIM ETTİ! (18)
Batı Yorkshire'da yaşayan 25 yaşındaki Samia Shahid, ailesinin zoruyla kuzeni Muhammed Shakeel ile evlendirildi. Ancak evliliği hızla kötüye gitmeye başladı.
20 / 22

Kocasından ayrılan Samia Shahid, kısa süre sonra ailesi onaylamasa da gizlice Syed Muhtar Kazam ile evlendi.
21 / 22

Bir süre sonra cenaze törenine katılmak için ailesinin yanına giden Samia Shahid, bir kaç gün sonra öldü. Syed Muhtar Kazam, eşinin ölümünden sorumlu tutunca iki isim de tutuklandı.
22 / 22

Samia Shahid'in başta kalp krizi geçirdiğini söyleseler de otopsi sonucu 28 yaşındaki kadının tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğünü gözler önüne serdi. Güzellik terapisti olarak çalışan Samia'nın 'namus cinayeti' yüzünden 52 yaşındaki babası Chaudhry Muhammad Shahid tarafından öldürüldüğü düşünülüyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD cinayet öldürdü ölüm

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

Vatandaşlar yakaladı! Polis ellerinden zor aldı

Vatandaşlar yakaladı! Polis ellerinden zor aldı

Aselsan mühendisinin ölümünde ilginç ayrıntılar ortaya çıktı

Aselsan mühendisinin ölümünde ilginç ayrıntılar ortaya çıktı

Afrin'den kaçan teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!

Afrin'den kaçan teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!

Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası...

Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası...

Reza Zarrab'ın cinsel taciz davasında ‘Türk hükümeti’ tartışması

Reza Zarrab'ın cinsel taciz davasında ‘Türk hükümeti’ tartışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Instagram'ın yeni fenomeni Daniela Alexandra Lanio

Instagram'ın yeni fenomeni Daniela Alexandra Lanio

Duşta çırılçıplak! Önce paylaştı, sonra anlattı

Duşta çırılçıplak! Önce paylaştı, sonra anlattı

Bunlar şeytanın aklına gelmez

Bunlar şeytanın aklına gelmez

Yakaladığı balığın içinden çıkanlar şaşırttı

Yakaladığı balığın içinden çıkanlar şaşırttı

Apple'ın nefret ettiği kara kutu: Neler yapıyor neler

Apple'ın nefret ettiği kara kutu: Neler yapıyor neler

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.