Eşinin gizli sosyal medya hesabındaki fotoğrafları görünce...

Eşinin cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrenen adam, Kathleen Dawn West isimli kadını kafasına şişeyle vurarak öldürdü.

Kan donduran cinayet! Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince öldürdü

1 / 22 ABD'nin Alabama eyaletindeki Calera şehrinde yaşayan adam, eşinin cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrenince kafasına şişeyle vurarak öldürdü.

2 / 22 ABD basınında çıkan haberlere göre cinayetle sonuçlanan kavga, adamın Kathleen Dawn West'in cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendikten sonra çıktı.

3 / 22 KAMERALARA SOYUNDUĞUNU ÖĞRENDi 44 yaşındaki William Jeffrey West, karısının kamerada soyunması karşılığında para aldığını öğrendi.

4 / 22 West, çıkan tartışma sonrasında karısı Kathleen Dawn West'in kafasına şişeyle vurarak öldürdü.

5 / 22 GİZLİ SOSYAL MEDYA HESAPLARI ORTAYA ÇIKTI 42 yaşındaki kadının aynı zamanda cinsel içerikli film yıldızı olduğu da ortaya çıktı. Kathleen Dawn West'in, 52 bin takipçisi olan gizli bir Instagram hesabı olduğu öğrenildi.

6 / 22 Kathleen, Twitter hesabından da önceleri normal paylaşımlar yaparken, paylaştığı fotoğrafların ve attığı tweetlerin gittikçe ateşli hale geldiği görüldü.

7 / 22 AVUKATI "HABERİ VARDI" DEDİ Kathleen'in avukatı, kocasının uzun süredir eşinin yaptıklarından haberdar olduğunu savundu. Jeffrey West kasıtlı cinayet işlemekten yargılanacak.

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19 / 22 DAMADINA KIZINA TECAVÜZ EDİP, ÖLDÜRSÜN DİYE YARDIM ETTİ! (18) Batı Yorkshire'da yaşayan 25 yaşındaki Samia Shahid, ailesinin zoruyla kuzeni Muhammed Shakeel ile evlendirildi. Ancak evliliği hızla kötüye gitmeye başladı.

20 / 22 Kocasından ayrılan Samia Shahid, kısa süre sonra ailesi onaylamasa da gizlice Syed Muhtar Kazam ile evlendi.

21 / 22 Bir süre sonra cenaze törenine katılmak için ailesinin yanına giden Samia Shahid, bir kaç gün sonra öldü. Syed Muhtar Kazam, eşinin ölümünden sorumlu tutunca iki isim de tutuklandı.