'Eşiniz size şiddet uygularsa ayağını öpün'

Şiddet gören kadınlara skandal tavsiye

1 / 58 Yorumculara göre kadınların eşlerine olan aşkını göstermesi öfkeden gözü dönen eşleri sakinleştirmeye yetecek.

2 / 58 Ekranlarda yayınlanan bu sözler ülkede büyük tepki topladı. Dünyada da yankı uyandıran görüntüler için yorumcuların izleyenlerden özür dilemesi istendi. Sosyal medyada da büyük tepki toplaması üzerine yorumcular istemese de özür dilemek zorunda kaldı.

3 / 58 Yetkililer, İran'da şiddet gördüğü için 25 kişinin öldüğünü, 3 binin üzerinde kişinin de tutuklandığını söyledi. Tutuklanan kişilerin çoğu serbest bırakıldı. Ancak 300 civarında kişinin haklarındaki suçlamalar sebebiyle hala cezaevinde yattığını söyledi.

4 / 58 ŞİDDET GÖREN AŞIKLAR Hamileyken eşinden dayak yediğini iddia edenler, birbirlerini hem dövüp hem sevenler, sevgilisinin burnunu ısıranlar...

5 / 58 DOKTOR EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜ Türkiye'nin tescilli güzellerinden Zeynep Tokuş da eşinden şiddet gören ünlülerden.

6 / 58 Üstelik onun şiddet ve geçimsizlik yüzünden boşandığı eşi eğitimli yani bir doktor.

7 / 58 Daha önce Bülent Helvacıoğlu ile bir evlilik yapan Zeynep Tokuş mutluluğu bulamayınca eşinden boşandı.

8 / 58 Daha sonra da jinekolog Alp Nuhoğlu ile evlendi.

9 / 58 Erken doğan bebekleri yüzünden bir dönem birbirlerine kenetlenen Nuhoğlu ve Tokuş için daha sonra olaylar farklı bir seyir izlemeye başladı. Çift şiddet olaylarının kahramanı olarak kayıtlara geçti.

10 / 58 Bir arkadaş partisinden döndükten sonra Nuhoğlu’na “Arkadaşların beni aşağıladı, sen sahip çıkmadın” diyen Zeynep Tokuş, tartışma büyüyünce kocasından dayak yedi.

11 / 58 Karakolu arayıp yardım istedi. Tokuş eşinden önce davacı oldu, sonra vazgeçti.

12 / 58 Ama çiftin evliliği fazla yürümedi. Nuhoğlu ve Tokuş boşandı.

13 / 58 Müzik piyasasında son dönemde yaratılan en parlak yıldızlardan biriydi Rihanna... 51'ncisi düzenlenen Grammy ödül gecesine katılması beklenen Rihanna son anda bu kararından vazgeçinde ilk anda herkes bunu normal karşıladı.

14 / 58 Ama güzel yıldızın törene neden katılamadığı kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Rihanna evlenmeyi planladığı sevgilisi Chris Brown'dan dayak yemişti.

15 / 58 Ancak Rihanna kendisine şiddet uygulayan Brown'ı hayatından uzaklaştırdı.

16 / 58 Ama Chris Brown için olay bununla da bitmedi. Brown Rihanna'ya şiddet uygulamaktan suçlu bulundu ve 5 yıl gözetim altında tutulma ve 6 ay kamu hizmeti verme cezasına çarptırıldı.

17 / 58 Los Angeles mahkemesinin aldığı karar uyarınca Brown ayrıca, bir yıl boyunca danışmanlık programına katıldı ve Rihanna'ya 91 metreden fazla yaklaşmama cezası aldı.

18 / 58 Çift bir ara tekrar barışıp görüşmeye başladı. Fakat şu sıralar Rihanna'nın başka bir sevgilisi var.

19 / 58 Erçetin ve Orhon birbirlerine deli gibi aşık olup nikah masasına oturmuştu. Niyetleri de ömürlerinin sonuna kadar evliliklerini sürdürmekti. Hatta Yeşim Erçetin'in hamile olduğu haberi çiftin mutluluğunu ikiye katladı.

20 / 58 Ama daha ilk bebekleri bile dünyaya gelmeden çiftin mutlu yuvasının üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı.

21 / 58 Daha sonra çift tek celsede boşandı. Bunun ardından da evlerinin dört duvarı ardında yaşanan her şey medya aracılığıyla kamuoyunun gözleri önüne saçılmaya başladı.

22 / 58 Erçetin'in iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Eşinden sadece 1 kez dayak yemediğini bunun sürekli tekrarlandığını ekledi sözlerine.<

23 / 58 "Yeni doğum yaptığımda da, kucağımda bebeğimle de Ozan'dan dayak yedim" diye konuştu Erçetin.

24 / 58 Eski eşi hakkında iddiaları bunlarla da sınırlı kalmadı.

25 / 58 "Arzu Yanardağ ile aşk yaşamaya başladıktan sonra çocuğumuzdan da elini çekti. Onun için bile tek kuruş para vermedi."

26 / 58 "Bir insanın eline ayda 4 bin lira geçiyorsa, kızı için harcayacağı para 750 liraysa en azından 250 lirasını çıkarıp vermeli. "

27 / 58 Eski eşinin sevgilisi için harcama yaptığını ama kızına aynı özeni göstermediğini söyledi Erçetin.

28 / 58 Orhon eşinin "Beni hamileyken de yeni doğum yaptığım sırada da dövdü" dediği Orhon bu iddialara "Sadece 2 kez tokat atım" diyerek yanıt verdi.

29 / 58 İkincisinde ise internette geziniyordum. İnternette Yeşim'in çıplak fotoğraflarını gördüm ve çılgına döndüm. Sonuçta evliyim ve karımı seviyordum. İddia ettiği gibi hamile değildi. Hamile kadına vurulur mu? Hiç böyle şey yapar mıyım"

30 / 58 Yeşim Erçetin ve Ozan Orhon'un medya aracılığıyla sürdürdükleri tartışma bir süre daha devam etti.

31 / 58 İlk evliliğini manken Ebru Şallı ile yapan Orhon'un bu ikinci evliliği de hüsranla sonuçlandı. Erçetin ise bir albüm çalışması yaptı ama istediği çıkışı bir türlü gerçekleştiremedi.

32 / 58 Arzu Yanardağ, Ozan Orhon ile ilişkisinin ardından aktör Tolga Karel ile olan olaylı ilişkisiyle de gündeme geldi.

33 / 58 Karel; basına yaptığı açıklamada "Deniz Akkaya, Arzu Yanardağ ve Demet Evgar gibi ünlü kadınlarla birlikte olduğunu ve hepsinin de kendisini aldattığını" ileri sürdü.

34 / 58 Yanardağ "Benim Tolga ile ilişkim olamaz. Çünkü onun tercihleri farklı" açıklaması aktörü çileden çıkardı.

35 / 58 Tolga Karel, Yanardağ aleyhine 350 bin liralık bir tazminat davası açacağını söyledi.

36 / 58 Güzel yıldızın Tardu Flordun ile ilişkisi de magazin gündeminden hiç düşmemişti.

37 / 58 Aslında önceleri ikisi de ilişkilerini sessiz ve sakin bir şekilde basının ve kamuoyunun gözlerinden uzak bir şekilde sürdürüyordu.

38 / 58 Ama Flordun sevgilisinin burnunu ısırınca çift inanılmaz bir olayın kahramanı oldu.

39 / 58 Sonunda Flordun öfkeye kapılıp sevgilisinin burnunu ısırdı.

40 / 58 Alkolün de etkisiyle gerçekleşen bu olay sonunda Yanardağ soluğu acil serviste aldı.

41 / 58 Arzu Yanardağ daha sonra o gece yaşananları şöyle anlatacaktı:

42 / 58 ‘‘Evet, Tardu yılbaşı gecesi burnumu ısırdı. Dikiş attılar. O gün canım çok acımıştı. Ama kıskançlık yüzünden değil. Onun psikolojisi biraz inişli çıkışlıdır. Ruh hali bozuk. Bir anda hırslandı ve bu olay yaşandı. Ama geçti artık... Büyütmemek lazım...’’ <br /><br />Bu olaydan sonra ikilinin ilişkisi de bitti. <br /><br />İddialara göre bu olaya Yanardağ'ın adının o sırada Boeing Boeing adlı tiyatro oyununda birlikte rol aldığı Kerem Alışık'la anılması yol açtı.

43 / 58 "Beni dövüyordu. İlişkimizde dayağa başvuruyordu"

44 / 58 "İki psikopat, iki ruh hastası bir araya geldik. Birbirimizi şiddetli seviyorduk. Bir keresinde iş görüşmesine gidemez duruma geldiğim de oldu."

45 / 58 Çelik de bunun karşılığında sevgilisine tokat atmıştı. Bu konuda yaptığı itiraf ve açıklama da son derece ilginçti:

46 / 58 “Attığım tokat için pişman değilim. Yine olsa yine atarım."

47 / 58 İşadamı Hakan Kalkavan ile büyük aşk yaşayan Tuğba, gece yarısı evinin önünde Kalkavan tarafından hastanelik oluncaya kadar dövülmüştü.

48 / 58 Onu evinin önünde bekleyen Kalkavan, sabaha karşı gelen sevgilisine yalanını fena ödetmişti.

49 / 58 Harika Avcı da sevgilisinin öfkesine kurban giden ünlülerden biri.

50 / 58 Avcı'nın birlikte olduğu Sezer İnanoğlu güzel yıldızın evini basıp kurşun yağdırdı.

51 / 58 Kurşunlardan bir Avcı'nın bacağına saplandı ve operasyonla çıkartıldı. Geçmişin çocuk oyuncusu Sezercik, daha sonra şiddet vukuatlarına devam etti. Adı birçok olaya karıştı. Sokakta polislerle çatıştı, bir kadına arabasıyla çarpıp ölümüne yol açtıktan sonra kaçtı ama yakalandı.

52 / 58 Başlarda her şey yolunda gidiyordu. Ama sonra aralarında sorunlar çıkmaya başladı.

53 / 58 Dünyaya gelen çocukları da yuvalarını kurtaramadı.

54 / 58 Bir dönem intihara kalkışan Dilşeker'in boşandığı eşi Çetin Yılmaz katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamalarla izleyenleri dehşet içinde bırakmıştı.

55 / 58 Yılmaz " Eşime evliliğimiz sırasında şiddet uygulamadım. Ama polisler almaya gelince oğlum ağlamaya başladı. İşte ben de o zaman şiddet uyguladım. Az bile yapmışım." <br /><br />Dilşeker ve Yılmaz cephesinde sular bir süredir duruldu.

56 / 58 Yıllar önce kızı Melek Zübeyde’nin annesi Perihan Savaş’ı dövmüştü.

57 / 58 Ünlü türkücü yoluna Derya Hanım ile devam etti. Ancak yıllar sonra hayatına oryantal Asena girdi. Bu defa da Derya Tuna, Bodrum’daki Tatlıses Otel’de Asena yüzünden kıskançlık kavgası çıkardığı için hayat arkadaşından dayak yedi.