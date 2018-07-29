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Eski cinsel içerikli film yıldızına hokey maçında şok

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.07.2018 09:41 | Son Güncelleme

Eski cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi maçında disk isabet etti.

Khalifa, aldığı sert darbe nedeniyle yeniden estetik ameliyat olacak.

Mia Khalifa göğsüne darbe aldı

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Buz hokeyi, bazı zamanlar hem oyuncular hem de izleyenler için tehlikeli olabiliyor.
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Buz hokeyi mağdurlarından sonuncusu Lübnan asıllı ABD vatandaşı eski cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa oldu.
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Hokey maçında kullanılan disk, izleyiciler arasında bulunan Khalifa'nın göğsüne isabet etti.
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YENİDEN AMELİYAT OLACAK

YENİDEN AMELİYAT OLACAK
Daha önce göğüslerine silikon taktıran Khalifa'nın, sert bir darbe yediği için yeniden operasyon geçirmeyi planlıyor.
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The Daily Star'a açıklama yapan Khalifa 'Sol göğsüm hafifçe içine çöktü. Seneye yenileteceğim' dedi.
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Her şeye rağmen taraftarı olduğu takımın diskini almayı başardığını söyleyen Khalifa 'Buna değdi' dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Mia Khalifa Buz Hokeyi estetik

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