Eski cinsel içerikli film yıldızına hokey maçında şok

Khalifa, aldığı sert darbe nedeniyle yeniden estetik ameliyat olacak.

Mia Khalifa göğsüne darbe aldı

1 / 15 Buz hokeyi, bazı zamanlar hem oyuncular hem de izleyenler için tehlikeli olabiliyor.

2 / 15 Buz hokeyi mağdurlarından sonuncusu Lübnan asıllı ABD vatandaşı eski cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa oldu.

3 / 15 Hokey maçında kullanılan disk, izleyiciler arasında bulunan Khalifa'nın göğsüne isabet etti.

4 / 15 YENİDEN AMELİYAT OLACAK Daha önce göğüslerine silikon taktıran Khalifa'nın, sert bir darbe yediği için yeniden operasyon geçirmeyi planlıyor.

5 / 15 The Daily Star'a açıklama yapan Khalifa 'Sol göğsüm hafifçe içine çöktü. Seneye yenileteceğim' dedi.

6 / 15 Her şeye rağmen taraftarı olduğu takımın diskini almayı başardığını söyleyen Khalifa 'Buna değdi' dedi.

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