Eski güzellik kraliçesinin son hali

Aylar sonra ortaya çıktı.

Asit saldırısı kurbanları...

1 / 36 Eski İtalya güzeli Gessica Notaro ile Jorge Edson Tavares, ilişkilerini geçen yaz bitirmişti.

2 / 36 Ancak ayrılmak istemeyen Tavares, Notaro'yu tehdit etmişti.

3 / 36 Eski İtalya güzeli, 2017 yılının ocak ayında eski erkek arkadaşı tarafından asitli saldırıya uğramıştı.

4 / 36 29 yaşındaki kadın saldırıda bacağından ve kalçasından da yaralanmış, ayrıca bir gözünü de kaybetmişti.

5 / 36 O günden bu yana pek çok badireler atlatan Gessica Notaro, şimdilerde hayatını kadına karşı şiddeti durdurmaya adadı.

6 / 36 Kadına karşı şiddetle her anında mücadele eden Notaro, aynı zamanda Dancing with The Stars'ın (Yıldızlarla Dans) İtalya versiyonunda mücadele ediyor.

7 / 36 Hayata sıkı sıkıya bağlı olan genç kadın verdiği röportajlarda, "Kadınların ölmesine izin vermeyin" çağrısında bulunuyor.

8 / 36 Öte yandan eski erkek arkadaşının avukatları, Notaro'nun dans yarışmasına katılarak şöhret peşinde olduğunu iddia ediyor.

9 / 36 İşte kadına şiddete karşı var gücüyle mücadele eden Gessica Notaro'dan kareler...

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12 / 36 Onu bu hale babası getirdi Hindistan Uttar Pradesh'te yaşayan Khushboo Devi'nin yaşadığı acılar tarifsiz! Eve getirdiği kadınları başka erkeklere pazarladığı gerekçesiyle babasını polise şikayet ettikten sonra asitli saldırıya uğrayan genç kadın, saldırının üzerinden beş ay geçtikten sonra yüzünü tüm dünyayla paylaştı.

13 / 36 Kız kardeşini erkeklere satmaya kalkan babasını ihbar etti! Direnince bu hale geldi Kuzey Hindistan'ın Uttar Pradesh kentinde yaşayan 21 yaşındaki Hushboo Devi, Nisan ayında yaşadığı yıkıcı yara izlerini gözler önüne serdi. Babası tarafından asitli saldırıya uğrayan Devi'nin hikayesi ise oldukça acı...

14 / 36 Devi, babasının kendisini de erkeklere pazarlamaya kalktığını söylüyor İlk başta doktorların tedavi etmeyi reddetmesine rağmen, Uttar Pradesh'de bulunan Lucknow'daki King George Tıp Fakültesi hastanesinde kabul edilen Devi'nin sol gözü artık az görüyor, sağ kolunu ise kullanamıyor.

15 / 36 ''Babam başka kadınları eve getirip, pazarlıyordu'' Burun deliklerinden biri de olmayan Devi, ''babam hayatımı mahvetti. Artık güzel değilim. Aynaya her baktığımda çok üzülüyorum. Babam hep kötü biriydi. Beni de 20 yaşındayken şu anki kocamla evlendirdi. Ve parası bitince başka insanlara pazarlamaya çalıştı. Ancak buna kocam izin vermedi. Annemi döver, onu evden gönderince başka kadınları eve getirirdi. Annem sık sık babamı polise şikayet etti ancak, onu kimse ciddiye almadı'' diye konuştu.

16 / 36 Devi'ye en büyük desteği kocası veriyor ''16 yaşındaki kız kardeşimi 30 yaşındaki bir erkeğe satan babamı artık durdurmam gerektiğini anladım ve polise gittim. Babam bu yaptıklarımı görünce beni tehdit etmeye başladı. Ve ne olduysa bundan sonra oldu. Bir gece uyurken babam geldi, kapıyı açtığımda o korkunç an artık benimleydi. Bütün bedenim acının şokuyla sarsıldı. Hissettiğim acıyı bile ifade edemiyorum. Sadece çığlık attığımı hatırlıyorum'' diyor Devi... Devi'nin en büyük destekçisi ise kocası Vinod. Kayınpederinin asit saldırısı sırasında Vinod'un yüzünde, kızları Trisha'nın ise ayağında yanıklar oluşmuş durumda...

17 / 36 Baba Manik Chandra 40 yaşındaki Manik Chandra hâlâ hapiste. Ancak yakında kefaletle serbest bırakılırsa, genç kadın hayatından endişe duyuyor.

18 / 36 Fotoğrafçı Ken Hermann, kendi deyimiyle "cesaret ve hayata tutunmanın" portrelerini çekti.

19 / 36 Jibontara Hastanesi yanık ünitesinde tedavileri devam eden bu yüzlerin ortak noktası asit saldırısına uğramış olmaları...

20 / 36 O portrelerin ardındaki hikayelerse oldukça trajik...

21 / 36 25 yaşındaki Selina Khatun, ailesinin komşuları ile girdiği tartışmada, kızgın komşunun kurbanı olmuş.

22 / 36 45 yaşındaki Shamim Sheikh, yasak aşk yaşadığı kadının kocası tarafından asitle yakılmış...

23 / 36 Uğradığı asit saldırısı sonrası ölümcül yaralar alan 48 yaşındaki işçi Alam Mojnu da bir komşu kurbanı...

24 / 36 Arsa davası sebebiyle kuzeniyle tartışan 47 Muezzin Abdul Kader'in yüzünün yarısı asitle yanmış...

25 / 36 Kız kardeşinin ilişki teklifini reddettiği komşusu tarafından asitle saldırılan Mokammala Rita 43 yaşında...

26 / 36 22 yaşındaki Popi Dani, kocasının kurduğu tuzağa düşerak asit içmiş... Popi'nin iç organlarında oluşan hasarın tedavisi hala devam ediyor.

27 / 36 14 yaşındaki Shyamol Kumar, komşusunun kızına aşık oldu, ancak kızın annesi tarafından asit saldırısına uğradı.

28 / 36 22 yaşındaki Umma Aysha, kocasının yüzüne attığı asit sonrası hayatta kalmayı başardı ve şu an finans okuyor.

29 / 36 43 yaşındaki Shamsun Nahar, bir adamın ilişki teklifini reddetti ve hayatı karardı... Uğradığı asit saldırısı sonrası Shamsun, gözlerini kaybetti...

30 / 36 27 yaşındaki Jahanara Akhtar Parul, bir aile kavgası sırasında atılan asidin kurbanı oldu.

31 / 36 Çalıntı bir bisiklet davası yüzünden komşusu ile tartışan 58 yaşındaki çiftçi Hasen Ali de yine bir komşu kurbanı...

32 / 36 Bir adamın yasak ilişki teklifini reddettiği için saldırıya uğrayan 30 yaşındaki Anita Bala'nın 14 yaşında bir oğlu var.

33 / 36 24 yaşındaki öğrenci Monira Begum, babasının bir çalışanı ile nişanlısı arasında çıkan bir tartışma sonrası asit kurbanı oldu.

34 / 36 30 yaşındaki Runa Laila da ilişki teklifini reddettiği adamın saldırısına uğrayan talihsiz kadınlardan biri..

35 / 36 Bangladeş'in yanı sıra asit saldırılarının en sık rastlandığı ülkeler Pakistan, Nepal ve Uganda.