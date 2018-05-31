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Eski halinden eser yok! Harry Potter'ın çocuk oyuncusuna bir de şimdi bakın

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.05.2018 08:50 | Son Güncelleme

11 yaşında Harry Potter için kamera karşısına geçen Matthew Lewis, şimdilerde evliliği ile gündemde.

Evliliği kadar geçirdiği değişimle de dikkatleri üzerine çeken Matthew Lewis, bakın artık nasıl gözüküyor...

Harry Potter'ın çocuk oyuncusu Matthew Lewis evlendi

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Henüz küçük bir çocukken rol aldığı Harry Potter serisiyle tanınan genç oyuncu Matthew Lewis evlendi.
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J.K. Rowling'in aynı adlı serisinden sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde Neville Longbottom karakterini canlandıran 28 yaşındaki Matthew Lewis, İtalya'nın Portofino kentinde düzenlenen bir törenle Angela Jones ile hayatını birleştirdi.
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Beş yaşından bu yana oyunculuk yapan Matthew Lewis, ilk Harry Potter serisinde rol aldığında henüz 11 yaşına girmişti.
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Seri boyunca Neville Longbottom karakterine hayat veren Lewis, daha sonra da birçok dizi ve sinema filminde rol aldı.
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Lewis'in geçirdiği büyük değişim ise Harry Potter hayranlarının büyük ilgisine yol açtı.
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Matthew Lewis ve Angela Jones çiftin aileleri ve yakınlarından oluşan bir grubun huzurunda dünyaevine girdiler.
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Tören boyunca Lewis ve Jones'un mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. İşte genç çiftin evlilik töreninden objektiflere yansıyanlar.
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Harry Potter'ın Oyuncuları Artık Birer Çocuk Değil!

Harry Potter'ın Oyuncuları Artık Birer Çocuk Değil!
Daniel Radcliffe - Harry Potter
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Emma Watson - Hermione Granger
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Rupert Grint - Ron Weasley
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James ve Oliver Phelps - Fred ve George Weasley
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Matthew Lewis - Neville Longbottom
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Evanna Lynch - Luna Lovegood
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Tom Felton - Draco Malfoy
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Robert Pattinson - Cedric Diggory
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Jamie Waylett - Vincent Crabbe
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Joshua Herdman - Gregory Goyle
25 / 37

Bonnie Wright - Ginny Weasley
26 / 37

Chris Rankin - Percy Weasley
27 / 37

Devon Murray - Seamus Finnigan
28 / 37

Alfred Enoch - Dean Thomas
29 / 37

Luke Youngblood - Lee Jordan
30 / 37

Sean Biggerstaff - Oliver Wood
31 / 37

Hugh Mitchell - Colin Creevey
32 / 37

Katie Leung - Cho Chang
33 / 37

Stanislav Ianevski - Viktor Krum
34 / 37

Freddie Stroma - Cormac McLaggen
35 / 37

Jessie Cave - Lavender Brown
36 / 37

Harry Melling - Dudley Dursley
37 / 37

Clémence Poésy - Fleur Delacour
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Anahtar Kelimeler:
Matthew Lewis Harry Potter

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