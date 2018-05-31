Eski halinden eser yok! Harry Potter'ın çocuk oyuncusuna bir de şimdi bakın

Evliliği kadar geçirdiği değişimle de dikkatleri üzerine çeken Matthew Lewis, bakın artık nasıl gözüküyor...
Harry Potter'ın çocuk oyuncusu Matthew Lewis evlendi
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Henüz küçük bir çocukken rol aldığı Harry Potter serisiyle tanınan genç oyuncu Matthew Lewis evlendi.
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J.K. Rowling'in aynı adlı serisinden sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde Neville Longbottom karakterini canlandıran 28 yaşındaki Matthew Lewis, İtalya'nın Portofino kentinde düzenlenen bir törenle Angela Jones ile hayatını birleştirdi.
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Beş yaşından bu yana oyunculuk yapan Matthew Lewis, ilk Harry Potter serisinde rol aldığında henüz 11 yaşına girmişti.
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Seri boyunca Neville Longbottom karakterine hayat veren Lewis, daha sonra da birçok dizi ve sinema filminde rol aldı.
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Lewis'in geçirdiği büyük değişim ise Harry Potter hayranlarının büyük ilgisine yol açtı.
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Matthew Lewis ve Angela Jones çiftin aileleri ve yakınlarından oluşan bir grubun huzurunda dünyaevine girdiler.
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Tören boyunca Lewis ve Jones'un mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. İşte genç çiftin evlilik töreninden objektiflere yansıyanlar.
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Harry Potter'ın Oyuncuları Artık Birer Çocuk Değil!
Daniel Radcliffe - Harry Potter
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Emma Watson - Hermione Granger
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Rupert Grint - Ron Weasley
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James ve Oliver Phelps - Fred ve George Weasley
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Matthew Lewis - Neville Longbottom
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Evanna Lynch - Luna Lovegood
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Tom Felton - Draco Malfoy
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Robert Pattinson - Cedric Diggory
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Jamie Waylett - Vincent Crabbe
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Joshua Herdman - Gregory Goyle
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Bonnie Wright - Ginny Weasley
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Chris Rankin - Percy Weasley
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Devon Murray - Seamus Finnigan
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Alfred Enoch - Dean Thomas
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Luke Youngblood - Lee Jordan
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Sean Biggerstaff - Oliver Wood
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Hugh Mitchell - Colin Creevey
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Katie Leung - Cho Chang
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Stanislav Ianevski - Viktor Krum
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Freddie Stroma - Cormac McLaggen
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Jessie Cave - Lavender Brown
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Harry Melling - Dudley Dursley
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Clémence Poésy - Fleur Delacour
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