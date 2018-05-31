Eski halinden eser yok! Harry Potter'ın çocuk oyuncusuna bir de şimdi bakın

Evliliği kadar geçirdiği değişimle de dikkatleri üzerine çeken Matthew Lewis, bakın artık nasıl gözüküyor...

Harry Potter'ın çocuk oyuncusu Matthew Lewis evlendi

1 / 37 Henüz küçük bir çocukken rol aldığı Harry Potter serisiyle tanınan genç oyuncu Matthew Lewis evlendi.

2 / 37 J.K. Rowling'in aynı adlı serisinden sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde Neville Longbottom karakterini canlandıran 28 yaşındaki Matthew Lewis, İtalya'nın Portofino kentinde düzenlenen bir törenle Angela Jones ile hayatını birleştirdi.

3 / 37 Beş yaşından bu yana oyunculuk yapan Matthew Lewis, ilk Harry Potter serisinde rol aldığında henüz 11 yaşına girmişti.

4 / 37 Seri boyunca Neville Longbottom karakterine hayat veren Lewis, daha sonra da birçok dizi ve sinema filminde rol aldı.

5 / 37 Lewis'in geçirdiği büyük değişim ise Harry Potter hayranlarının büyük ilgisine yol açtı.

6 / 37 Matthew Lewis ve Angela Jones çiftin aileleri ve yakınlarından oluşan bir grubun huzurunda dünyaevine girdiler.

7 / 37 Tören boyunca Lewis ve Jones'un mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. İşte genç çiftin evlilik töreninden objektiflere yansıyanlar.

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15 / 37 Harry Potter'ın Oyuncuları Artık Birer Çocuk Değil! Daniel Radcliffe - Harry Potter

16 / 37 Emma Watson - Hermione Granger

17 / 37 Rupert Grint - Ron Weasley

18 / 37 James ve Oliver Phelps - Fred ve George Weasley

19 / 37 Matthew Lewis - Neville Longbottom

20 / 37 Evanna Lynch - Luna Lovegood

21 / 37 Tom Felton - Draco Malfoy

22 / 37 Robert Pattinson - Cedric Diggory

23 / 37 Jamie Waylett - Vincent Crabbe

24 / 37 Joshua Herdman - Gregory Goyle

25 / 37 Bonnie Wright - Ginny Weasley

26 / 37 Chris Rankin - Percy Weasley

27 / 37 Devon Murray - Seamus Finnigan

28 / 37 Alfred Enoch - Dean Thomas

29 / 37 Luke Youngblood - Lee Jordan

30 / 37 Sean Biggerstaff - Oliver Wood

31 / 37 Hugh Mitchell - Colin Creevey

32 / 37 Katie Leung - Cho Chang

33 / 37 Stanislav Ianevski - Viktor Krum

34 / 37 Freddie Stroma - Cormac McLaggen

35 / 37 Jessie Cave - Lavender Brown

36 / 37 Harry Melling - Dudley Dursley