Eski kartpostallarda İstanbul esnafı

Bu defa İstanbul'un eski esnaflarını paylaştılar.

İstanbul'un eski fotoğrafları!

1 / 59 Süpürgeci

2 / 59 Dondurmacı

3 / 59 Leblebici

4 / 59 Muhallebici

5 / 59 Ciğerci

6 / 59 1965 yapımı That Man İn İstanbul filmi çekimlerinden bir sahne. Galata Köprüsü Karaköy girişi.

7 / 59 Portakalcı

8 / 59 Sırık Hamalları

9 / 59 Kömürcü

10 / 59 Hamal

11 / 59 Fesçi

12 / 59 Saka (Su taşıyıcısı/satıcısı)

13 / 59 Hurmacı

14 / 59 Hamal

15 / 59 Bakırcılar Çarşısı (1979. Beyazıt) Kaynak: Hayalleme

16 / 59 Mihrimah Sultan Camii minaresinden Sıbyan Mektebi'ne bakış (1940'lı yıllar)

17 / 59 Zeplinden çekilmiş fotoğraf (1918. Fatih Camii ve çevresi)

18 / 59 Spor ve Sergi Sarayı (1950'li yıllar. Harbiye)

19 / 59 Kürkçü Han (1915)

20 / 59 Gökyüzünden Yeşilköy (Yıl?)

21 / 59 Yemiş İskelesi'nde sandalcılar (1890'lı yıllar. Eminönü. Abdullah Biraderler)

22 / 59 Karaköy'den Galata Köprüsü'ne bakış (1960'lı yıllar)

23 / 59 Üsküdar

24 / 59 Şişli (~1950)

25 / 59 Taksim Cumhuriyet Anıtı (1936)

26 / 59 Taksim Meydanı (1930'lu yıllar?)

27 / 59 Yazlık Alman Elçiliği (~1900. Tarabya) - Sarıyer

28 / 59 Anadolu Kavağı (~1960) - Beykoz

29 / 59 Dun-bugun... Nişantaşı Meşrutiyet Camii

30 / 59 Yeni Cami minaresinden Galata Köprüsü ve Karaköy'e bakış (1956)

31 / 59 Sıraselviler Caddesi (1930'lu yıllar)- Beyoğlu

32 / 59 Azapkapı… Şimdi Haliç Atatürk Köprüsü’nün Galata tarafında Sokollu Mehmet Paşa Camii‘nin olduğu semtin ismi. Semtin ismi 15. yüzyılda bugünkü Haliç tersanesi yanında yer alan gemi hizmetlerinde görevli olan ve “Azeb” ismi verilen askerlerin kışlasından alıyor. Kışlanın ismi “Azebler Kışlası” idi. 15. yüzyılda Galata’yı çevreleyen surlar ayaktaydı ve bu kışlaya yakın bir kapı mevcuttu. Kapının ismi “Azep Kapı” idi. Eskiden açık denizde gemi direkleri üzerinde korsan gözetleme işini eğitimli maymunlar yapardı. Maymunlar ufukta bir gemi gördüklerinde çığlıklar atar gemicilere haber verirdi. Gemiciler de muhtemel korsan saldırısına karşı önceden hazırlıklı olurdu. Tekrar başa dönelim… Azapkapı semti Azep Kışlası’ndan ötürü gemi malzemelerinin satılması için doğal bir pazar olmuştu. Gemi malzemelerinin yanı sıra bu gözcü maymunlar da şimdi Sokollu Mehmet Paşa Camii’nin civarında satılıyordu. Padişah 3. Murat’ın (doğrusu 3. Murad Han) hocası Abdülkerim Efendi oldukça dindar, asabi, her aklına geleni yapan ve padişah üzerinde etkili olan biriydi. Abdülkerim Efendi bir gün okuduğu kitapta “maymun fuhşa alet olur” satırlarına rastlar. Bir hışımla etrafına halkı toplayıp soluğu Azapkapı’daki maymuncu dükkanlarında alır. Dükkanlarda bulunan ne kadar maymun varsa hepsini yakalatıp ağaçlara astırır… Halk o günden sonra Abdülkerim Efendi’ye “Maymunkeş” lakabı takar… Kaynak: Reşat Ekrem Koçu “Tarihimizde Garip Vakalar” Azapkapı (1960'lı yıllar) - Beyoğlu

33 / 59 Aya Triada Kilisesi, Topçu Kışlası ve Elmadağ (1910'lu yıllar?. Taksim)

34 / 59 Çinili Köşk (~1900. Arkeoloji Müzesi)

35 / 59 Ayvansaray (1890'lı yıllar?)

36 / 59 Büyükdere (1868) - Sarıyer

37 / 59 Heybeliada (1910'lu yıllar)

38 / 59 Göksu Deresi (1910'lu yıllar)

39 / 59 Nazime Sultan Yalısı (1910'lu yıllar. Kuruçeşme) Günümüze ulaşamadı. - Beşiktaş

40 / 59 Ahşap Galata Köprüsü üzerinde şekerleme yapanlar (1870'li yıllar)

41 / 59 1976 yılında bir sokak fotoğrafçısı.

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45 / 59 Bir zamanlar Kariye.

46 / 59 1960'lı yıllarda Dolmabahçe . Tosun isimli troleybüs yolda. Bu troleybüsün otobüs versiyonu İETT tarafından tekrar üretildi.

47 / 59 Galata'de bir genelev / 1915

48 / 59 İstanbul'un bilinen ilk fotoğraflarından biri... (1842-1844-Üsküdar. Joseph-Philibert Girault de Prangey)

49 / 59 1972 yılında Yeniköy 'de bir boyacı.

50 / 59 1912 öncesi...

51 / 59 1912 yılına kadar #Karaköy ile Eminönü arasında hizmet veren Ahşap Galata Köprüsü üzerinden bir kare. Bu köprü 1912'den 1936 yılına kadar da Unkapanı - Azapkapı arasında görev yaptı. Fotoğrafçı köprü üzerinde el açmış insanları fotoğraflamış. Anlaşılmayan nokta ise paralı geçiş yapılan köprünün üzerinde görevlilerin buna müsaade ediyor olması.

52 / 59 Köprüsüz Unkapanı

53 / 59 Yeniköy 'de bir motor. 1972

54 / 59 1890'lı yıllardan bir fotoğraf. Solda Bukoleon Sarayı'ndan kalanlar görülüyor. Sarayın 400'lü yıllarda inşa edildiği sanılıyor. 1870'li yıllarda kalıntılarını büyük bölümü üzerinden tren yolu geçirildi. Fotoğrafta gördüğünüz kısım biraz daha yıpranmış hali ile hala ayakta duruyor. (Zamanında denize komşu olan saray kalıntıları dolgu ile açılan sahil yolu sebebiyle denize biraz uzaklaşmış halde) Sarayın sağlam kalan bazı parçaları ise İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde..

55 / 59 Özenen ve özendirme gayretindeki insanların kirletmediği zamanlarda Bebek.

56 / 59 Ayasofya'nın 1890'lı yıllarda içeriden çekilmiş bir fotoğrafı. Pandantifler üzerinde Seraphim betimleri görünüyor. Bu melek figürünün kapatılan yüzü 2009'da ortaya çıkarılmıştı.

57 / 59 950'li yıllarda Levent.Amerikanvari bu yerleşim yeri yapıldığı dönem şehre uzak oluşu ve çok pahalı olması sebebiyle eleştirilere maruz kalmış. "Dağ başına ev mi yapılır?" eleştirilerini yapanlar günümüz Levent'ini gördüklerinde ne düşünüyorlardır acaba?

58 / 59 1930'lu yılların İstanbul 'undan bir kare.