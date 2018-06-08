Eski Mısır'da ölülere yapılıyordu! Şimdi binlerce lira ödeniyor

Günümüzde estetik ameliyat olarak bilinen plastik cerrahi o dönemlerde şimdikinden çok daha farklı bir amaçla kullanılıyormuş. İşte plastik cerrahi ile ilgili bilmediğiniz ilginç gerçekler...

Estetik ameliyat hakkında bilmedikleriniz

1 / 48 Plastik cerrahi, çok genel tanımla insan vücudunda doğuştan gelen ya da sonradan oluşan problemleri çözen estetik uygulamalara verilen isim ancak estetik çözümler üreten plastik cerrahi restore eder, değiştirir ve iyileştirir. Plastik cerrahi; kozmetik olan ve olmayan ameliyatlar, rekonstrüktif cerrahi, estetik cerrahi, mikro-cerrahi gibi alanlardan oluşuyor. İşte Estetik Cerrah Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu'nun kaleminden plastik cerrahi hakkında bilinmesi gereken 10 ilginç gerçek...

2 / 48 1. Plastik cerrahide “plastik” kelimesi Yunanca ‘Plastikos’ kelimesinden türetilmiştir. Plastikos kelimesi, form verme anlamına gelir. Plastik kelimesinden kaynaklanan bu cerrahinin yapay olduğu inancı bir yanlış anlamadır.

3 / 48 2. Plastik cerrahi tekniklerindeki yenilikler, Birinci Dünya Savaşı sırasında başladı. Cerrahlar, savaşta çok sayıda yaralanan olduğu için hastaların doğal hallerine kavuşmaları için çaba gösterdiler. Bu da yeni cerrahi tekniklerin gelişmesine yol açarak çığır açtı.

4 / 48 3. Antik Roma'da, plastik cerrahi, yara izlerini gidermek için yapılıyordu. Roma'da sırttaki yaralar insanlar için utanç verici olarak görülüyordu. Savaş sırasında bir adamın sırtının dönmesi kabul edilebilir değildi, bu nedenle yara izleri eski plastik cerrahi teknikleriyle yok edilmeye çalışılıyordu.

5 / 48 4. İlk göğüs büyütme ameliyatı Almanya'da bir şarkıcıya yapıldı. Şarkıcı çok şanslıydı, çünkü sırtındaki büyükçe yağ kitlesi vardı ve bu kitle göğsüne nakledildi.

6 / 48 5. İlk burun estetiği ameliyatı M.Ö. 600 yılında Hindistan’da yapıldı. Vücudun farklı yerlerinden alınan deri burnun yeniden şekillendirilmesi için kullanıldı. Burunun hava alabilmesi için ahşap tüpler yerleştirildi.

7 / 48 6. İlk modern liposuction yani yağ alma tekniği, 1977 yılında Fransa'da Dr. Yves-Gerard Illouz tarafından geliştirildi. Bu ameliyat yağ fazlalığı olan bir kadına uygulandı. Hastanın sırtında herhangi bir yara izi olmadan yağ çıkarıldığı için ameliyat tarihe geçti.

8 / 48 7. Sigorta poliçeleri kapsamında yapılan ilk plastik cerrahi ameliyatı ABD Başkanı Bill Clinton zamanında yapıldı. Kanun ayrıca, göğüsler arasında simetri elde etmek için göğüs büyütmeyi de kapsamıştır. Bu hem plastik cerrahların hem de hastalarının rahatlaması için güçlü bir hamle olarak tarihe geçti.

9 / 48 8. İngilizler ilk kez 17. yüzyılda burun estetiği için plastik cerrahi prosedürlerini kullanmaya başladılar. O zamandan beri, bütün Avrupa'da estetik ameliyatlar gerçekleştiriliyor.

10 / 48 9. Eski Mısır’da plastik cerrahi yaşayanlar üzerinde değil ölü bedenleri üzerinde değişiklikler için yapılırdı. Ölümden sonraki yaşamda birbirlerini tanıyabilmek için ölülerin burnuna küçük kemikler ve tohumlar eklenirdi.

11 / 48 10. Tüm dünyada en çok burun estetiği ve meme büyütme ameliyatı yapılmaktadır. Plastik cerrahi faaliyetlerine katılanların % 90'nı kadınlardan oluşmaktadır 15. yüzyılda yaşamış İtalyan cerrahı Gaspare Tagliacozzi, günümüz plastik cerrahisinin babası olarak kabul edilir.

12 / 48 DÜNYANIN İLK ESTETİK AMELİYATLARI 1.Walter Yeo, Bilinen ilk estetik operasyon: İngiliz denizci Walter Yeo I.Dünya Savaşı sırasında bilinen ilk plastik cerrahi operasyonunu geçirdi. Yeo 1916 yılında gemiye silah taşırken yüzünde korkunç yaralar oluştu, alt ve üst gözkapağını kaybetti. Plastik cerrahinin babası olarak bilinen zarar görmemiş bölgelerden doku alma işlemi ilk kez Walter Yeo'da yapıldı. Başka genç bir denizciden nakledilen gözkapakları maske gibi yeni bir deriyle tüm yüzünü kaplıyordu.

13 / 48 2.William M. Spreckley, Kayıtlara geçen ilk burun operasyonu: Plastik cerrahiye öncülük eden kayıtlı operasyonlardan biri de Dr. Harold Gillies'in 1.Dünya Savaşı askeri M.Spreckley'e yapılandı. Spreckley, Ocak 1917'de doktora gelen 132.hastasıydı ve 33 yaşında silahla burnundan yaralanmıştı. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra Ekim 1920'de taburcu edildi.

14 / 48 3.Willie Vicarage, İlk kökten yeniden yapılandırma operasyonu: Willie Vicarage 1916'da bir savaşta yüzünden yaralanmıştı ve yüzü plastik cerrahiyle yeniden yapılandırılan ilk insandır. Antibiyotikler henüz icat edilmeden hastalığın vücudun bir bölümünden başka bir bölümüne geçmesini önlemek çok zordu. Fakat bu farklı yöntemde kullanılan tüp enfeksiyonu önlemeye yardımcı oluyordu.

15 / 48 4.Timmie Jean Lindsey, Göğüs protezli ilk insan Silikon göğüs protezi operasyonu geçiren ilk kadın olan Lindsey daha sonra bu operasyonu geçiren iki milyondan fazla kadımım önünü açmış oldu. Dr. Thomas Cronin'in ricasıyla denek olan Lindsey'nin operasyonu 1962 yılında gerçekleşti.

16 / 48 5.Bayan Geoffre, Yağ aldırma operasyonu geçiren ilk insan: 1926 yılında Charles Dujarier, tam donanımlı bir Fransız cerrahı, bacaklarını daha ince göstermek isteyen genç bir modeli ameliyat etti. Operasyon tam bir fiyaskoydu. Yasadışı olan operasyon sonucu genç model kangren oldu.

17 / 48 6.Isabelle Dinoire, Bölgesel Yüz Nakli Yapılan İlk İnsan: Yüz nakli bir insanın yüzünün tamamen başka bir insanın yüzüne yerleştirildiği tıbbi bir işlemdir. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir kadından alınan ağız ve burun hastaya yerleştirildi. Dünyanın ilk yüz nakli 2010 yılında İspanya'da tamamlandı.

18 / 48 7.Michael Dillon, Fallopasti Operasyonu Geçiren İlk Trans: Fallopasti, şekil bozukluğu veya zedelenme gösteren penis üzerinde yapılan , genellikle penis büyütmek için uygulanan bir operasyondur. İlk fallopasti operasyonu bir trans olan Michael Dillon'a 1946'da uygulandı. Doktor Dillon'a 1946 1949 yılları arasında en az 13 operasyon yaptı.

19 / 48 İşte diğer estetik faciaları....

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