Film yıldızı itiraf etti! Meğer 4 yıl önce...

Khalifa, porno filmlerinde oynamayı DAEŞ tehditleriyle baş edemediği için bıraktığını söyledi.

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Üç aylık porno kariyeriyle dünya çapında bir şöhrete kavuşan Mia Khalifa, terör örgütünden gelen ölüm tehditlerini dört yıl sonra açıkladı.