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Film yıldızı itiraf etti! Meğer 4 yıl önce...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.03.2018 11:07 | Son Güncelleme

Yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, başına gelen olayı 4 yıl sonra itiraf etti.

Khalifa, porno filmlerinde oynamayı DAEŞ tehditleriyle baş edemediği için bıraktığını söyledi.

Eski porno yıldızı Khalifa, DAEŞ tehdidiyle filmleri bırakmış!

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Üç aylık porno kariyeriyle dünya çapında bir şöhrete kavuşan Mia Khalifa, terör örgütünden gelen ölüm tehditlerini dört yıl sonra açıkladı.
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Porno kariyeri kısa süren Mia Khalifa, setleri neden bıraktığını Alman gazetesine verdiği röportajda anlattı.
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Lübnan asıllı Amerikalı oyuncu, memleketinden çok sayıda ölüm tehdidi aldığını, bunlardan bazılarının terör örgütü DAEŞ'ten geldiğini söyledi.
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25 yaşındaki Khalifa, 21 yaşında aldığı karardan pişman olduğunu da sözlerine ekledi.
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Oynadığı porno filmlerde geleneksel kıyafetler giyen Khalifa, üç ayda büyük bir popüleriteye kavuşmuş ve Lübnan'da protesto gösterilerine yol açmıştı.
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Khalifa'nın sosyal medya paylaşımları...
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DAEŞ itiraf

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bu akp nin reklam afişinde kullandığı türbanlı bacı değil mi
anneni nasıl tanımazsın
@cem_can_2000 Tanır mutlaka nasıl tanımaz babasını bilmez yalnızca
Halbuki sektöre katacağı çok şey vardı bence erken bıraktı
HARİKA VÜCUDU VARMIŞŞ...
2.FOTO MÜTHİŞŞ...
3 ayda hacamat etmişlerdir zaten. yemeyi bırakmamıştır. sadece film çekmeyi bırakmış.
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