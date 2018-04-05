Eskişehir'deki üniversitede katliam

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bir araştırma görevlisi; dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanı öldürdü.
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