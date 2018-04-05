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Eskişehir'deki üniversitede katliam

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.04.2018 15:34 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği, şüphelinin polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bir araştırma görevlisi; dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanı öldürdü.

Eskişehir'de katliam

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İşte olay yerinden ilk kareler...
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Eskişehir porsık çayı

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