Esrarengiz olay! Rus ajanın kızı öldükten 3 gün sonra sosyal medyada online oldu

4 Mart'ta babasıyla birlikte bir bankta ölü bulunan Yulia'nin 7 Mart'ta online gözüktüğünü fark eden yetkililer konu ile ilgili ainceleme başlattı.

Yuliya Skripal'ın sosyal medya hesabı kafaları karıştırdı

1 / 19 Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bulundu ve Londra ikilinin Sovyet yapımı olduğunu iddia ettiği sinir gazıyla zehirlendiğini ileri sürdü.

2 / 19 Olay ve ikilinin durumu ile ilgili Rusya tarafına hiçbir bilgi verilmezken, İngiliz yetkililer haftalardır durumlarının ‘stabil fakat kritik' olduğunu belirtiyor.

3 / 19 Perşembe günü ise basında Yuliya'nın daha iyi olduğu ve hızla iyileştiği yönünde haberler yer aldı.

4 / 19 Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre, ​Yuliya'nın Rus sosyal medya platformu VKontakte'deki hesabında en son görülmenin 7 Mart'ta olduğu belirtiliyor.

5 / 19 Zehirlenme olayından yalnızca 3 gün sonra olan bu tarihte Yuliya'nın durumunun kritik olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği ileri sürülüyordu.

6 / 19 ​Bu durum akıllarda soru işareti yaratırken, hesaba Yuliya'nın bizzat mı, bir soruşturmacı ya da şifresini bilen bir arkadaşı veya aile üyesinin mi giriş yaptığı bilinmiyor.

7 / 19 Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın zehirlendiği Londra'nın Salisbury semtindeki alanda yapılan inceleme İngiltere, Skripallerin zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutarken, ikilinin sağlık durumu hakkında bir bilgi vermiyor.

8 / 19 Skripaller Rusya vatandaşı olmasına rağmen, Rus diplomatların kendilerine ulaşmasına izin verilmiyor.

9 / 19 Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko da son olarak Rus NTV televizyonuna verdiği demeçte konuyla ilgili "Bu provokasyon İngiliz istihbaratı tarafından gerçekleştirildi.

10 / 19 Bizimle iş birliğini reddediyorlar, bize hiçbir bilgi sunmuyorlar. Özellikle de bu durum, söz konusu vakanın İngiliz istihbaratının provokasyonu olduğu sonucuna yöneltiyor" ifadelerini kullandı.

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