Estetik ameliyat yüzünden burnunu kaybediyordu

Son Güncelleme 8 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 19.01.2018 11:24 |8 saat önce

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ismini vermek istemeyen hasta, Natchaya Kliniği'ndeki sağlık görevlilerinin yaptığı silikon implant sonrası zor günler yaşadı. Ucuza mal edilmeye çalışılan burun ameliyatı genç kadını sağlığından etti.

Estetik bağımlısı kadınların hazin sonu!

1 / 29 ESTETİK YAPTIRDI BAKIN NE HALE GELDİ Raporda ucuz ve ruhsatsız bir ürün olduğu gözlenen bir malzemeyle yapılan burun ameliyatı hastanın zor günler yaşamasına sebep oldu. Burnun içinde nereye koydukları bilinmeyen silikon implant, burnun uç bölümünden baloncuk şeklinde dışarıya çıktı.

2 / 29 Burnun tıkanmasına sebep olan parça açık yaradan çekilerek çıkarıldı. İşlem sadece birkaç dakika sürdü.

3 / 29 Operasyon sonrası açıklama yapan doktorlar, plastik cerrahi işlem yaptırmak isteyen kişilerin ülkedeki lisanslı kuruluşlara başvurması için uyarıda bulundu.

4 / 29 Operasyon sonrası ortaya çıkan görüntü

5 / 29 KALÇALARIYLA PARA KAZANMAK İSTEYİNCE... Ekonomi öğrencilerinin bankacılık ya da danışmanlık gibi hayalleri varken, Miami'de yaşayan 32 yaşındaki Courtney Barnes, bu alanda kariyer yapmak yerine kalçalarıyla para kazanma yoluna gitti.

6 / 29 Altı yıl önce yasa dışı yollarla kalçasına silikon enjekte ettiren Barnes, artık modellikle para kazanıyor.

7 / 29 Geçirilen operasyonlar sonrası istediği sonuçlara ulaşamayan Courtney, kalçalarının ilk başta bu kadar büyük olabileceğini tahmin etmediğini 3-4 denemeden sonra bu hale geldiğini söyledi.

8 / 29 Kalçası beklediğinden çok daha fazla iri bir görünüme bürünen 32 yaşındaki Barnes, başka bir seçeneği kalmayınca kariyerini bu yanlışlık üzerine kurmaya karar verdi.

9 / 29 Barnes, "Ekonomi eğitimim sırasına öğrendiğim bir şey var: İnsanlara istedikleri ürünü verin. Benim durumum da buna uyuyor. Görüntümle para kazanmıyorum. Herkese bir insanın hem güzel, hem akıllı hem de iri kalçalı olabileceğini gösteriyorum" diye konuşuyor.

10 / 29 Courtney Barnes, henüz üniversite öğrencisiyken bir yandan da dansçı olarak çalıştığı dönemde kalçasını silikon enjeksiyonuyla büyütmeye karar vermiş. Bunun nedeni de kıvrımlı hatlara sahip olan diğer dansçılara özenmesiymiş. Gittiği yasadışı klinikte yapılan işlemlerin ardından ortaya hiç hayal ettiği gibi bir sonuç çıkmamış. Genç kadın 150 santimlik bir kalçaya sahip olmuş. Barnes "Birçok kişi bana enjeksiyonun tehlikeli olup olmadığını soruyor. Bu konudaki yanıtım: Evet" diye konuşuyor.

11 / 29 Kalçasına enjekte edilen maddenin içeriğinden tam da emin olmadığını söyleyen Courtney Barnes "Bir arkadaşım bu yüzden bir ay hastanede kaldı. Kalçasındaki enjeksiyonu çıkarttırdı ama komplikasyonlar yüzünden bir ay hastanede yatmak zorunda kaldı" diye anlatıyor. Courtney Barnes, kalça enjeksiyonu yaptırdıktan sonra da bir süre bir ofis işinde çalıştığını anlatıyor: Ama özellikle de sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar sayesinde adını duyurunca o işi bırakıp görüntüsüyle para kazanmaya karar vermiş. Courtney Barnes, kalçalarına gösterilen ilgi sayesinde 400 bine yakın instagram takipçisinin olduğunu ifade ediyor.

12 / 29 2008 yılındaki görüntüsüyle estetik sonrası hali arasında oldukça fark olan bu kadın tam bir estetik bağımlısı...

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