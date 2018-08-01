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Estetik bağımlılığı yüzünden dudakları patlama noktasına geldi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.08.2018 09:05 | Son Güncelleme

24 yaşındaki James Holt isimli genç, ince olduğunu düşündüğü dudaklarına tahammül edemeyince soluğu estetik doktorunun yanında aldı. Yaptırdğı işlemden tatmin olmayınca tekrar tekrar operasyon geçiren Holt her seferinde daha büyük dudaklara sahip olmayı istedi.

Kısa sürede estetik bağımlığı olan genç bu uğurda 90 bin lira harcadı. Sonuç nasıl mı oldu? Korkutucu. Çünkü doktorların uyarılarını dinleyen Holt, dudaklarının patlama riskine rağmen ameliyat olmaya devam edeceğini söyledi.

Estetik bağımlılığı onu bu hale getirdi

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24 yaşındaki James Holt, ince dudaklarını dolgu maddesiyle doldurttu.
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Ancak Holt, yaptırdığı işlemlerden tatmin olmayarak, her defasında daha büyük dudaklar yaptırdı.
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İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; dudakları patlama noktasına gelen Holt'ın idolü ise Kylie Jenner...
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Son haliyle görenleri hayrete düşüren Holt, dudakları için bu zamana dek 90 bin TL harcadığını söyledi.
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Holt, dudak estetiğinin yanı sıra burun estetiği, çene ve yanak dolgusu yaptırdığını da ifade etti.
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Sıkıcı ve sade görünmek istemediğini belirten Holt, karşılaşabileceği risklere rağmen gelecekte de estetik ameliyatını bırakmayı düşünmediğini söyledi.
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Dolgun dudak furyası, kendini kaptırıp abartanlar yüzünden bir faciaya dönüşmüş durumda.
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İşte büyük her zaman iyi değildir demenize sebep olacak o moda kurbanları...
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Anahtar Kelimeler:
estetik ameliyat James Holt dudak

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