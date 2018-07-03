Et yiyen bakteri günden güne bedenini yok ediyor!

Lewis bu zamana kadar oldukça mutlu olarak nitelendirdiği hayatı bir anda aksi yönde değişti....

Et yiyen bakteri yüzünden yüzü eriyordu...

1 / 24 Çok zorlu bir süreçten geçen Lewis'in birçok uzvu yerine protez takıldı.

2 / 24 Ancak yüzünde istenen görünüme bir türlü kavuşamadı...

3 / 24 Dudakları erimişti ve bu görüntünün nasıl düzeltileceği bilinemiyordu..

4 / 24 Bunun için dünyada bir ilkin gerçekleşmesi gerekti...

5 / 24 Görüntüsünün daha normal görünmesi için omuz derisinden dudak yapıldı.

6 / 24 Kalıcı makyajla dudak belirgenleştirildi. Lewis, tek bir deri parçasıyla hem üst hem de alt dudakların bir kerede kaplanması için ameliyat edilen ilk kişi.

7 / 24 Hayat arkadaşı Lucy Townsend, onu bu zorlu süreçte hiç yalnız bırakmadı. Alex'in elini hiç bırakmadı.

8 / 24 Dikilen dudakların daha doğal görünmesi için bir de kalıcı makyaj yapıldı.

9 / 24 Lewis, dudaklarına yapılan bu dokunuşun ardından hayatının değiştiğini ifade etti. Deri grefti ve tıbbi dövmenin, küçük oğluyla ilişkisini yeniden inşa etmesine izin verdiğini söyledi.

10 / 24 Alex Lewis, uzuvlarını ve dudaklarını ölümcül bir enfeksiyon yüzünden kaybetti.

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