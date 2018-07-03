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Et yiyen bakteri günden güne bedenini yok ediyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.07.2018 08:10 | Son Güncelleme

Alex Lewis, et yiyen bakteri yüzünden kollarını, bacaklarını ve dudaklarını kaybetti.

Lewis bu zamana kadar oldukça mutlu olarak nitelendirdiği hayatı bir anda aksi yönde değişti....

Et yiyen bakteri yüzünden yüzü eriyordu...

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Çok zorlu bir süreçten geçen Lewis'in birçok uzvu yerine protez takıldı.
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Ancak yüzünde istenen görünüme bir türlü kavuşamadı...
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Dudakları erimişti ve bu görüntünün nasıl düzeltileceği bilinemiyordu..
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Bunun için dünyada bir ilkin gerçekleşmesi gerekti...
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Görüntüsünün daha normal görünmesi için omuz derisinden dudak yapıldı.
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Kalıcı makyajla dudak belirgenleştirildi. Lewis, tek bir deri parçasıyla hem üst hem de alt dudakların bir kerede kaplanması için ameliyat edilen ilk kişi.
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Hayat arkadaşı Lucy Townsend, onu bu zorlu süreçte hiç yalnız bırakmadı. Alex'in elini hiç bırakmadı.
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Dikilen dudakların daha doğal görünmesi için bir de kalıcı makyaj yapıldı.
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Lewis, dudaklarına yapılan bu dokunuşun ardından hayatının değiştiğini ifade etti. Deri grefti ve tıbbi dövmenin, küçük oğluyla ilişkisini yeniden inşa etmesine izin verdiğini söyledi.
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Alex Lewis, uzuvlarını ve dudaklarını ölümcül bir enfeksiyon yüzünden kaybetti.
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Alex Lewis et yiyen bakteri ilginç hastalık

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