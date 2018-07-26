Evde çalışmaya izin veren şirketler

Hem işçi hem de işvereni memnun eden bu uygulama bakın hangi firmalarda uygulanıyor...

İşe gelmeyin, evden çıkmayın, öylece çalışın diyen 30 şirket!

1 / 31 Teknoloji gelişiyor, dünya değişiyor. Elbette çalışma şartları da! İşte hiçbir şekilde şirkete gelmeyin diyen ve evde çalışmanızı isteyen o şirketler...

2 / 31 Ellucian ABD'de bulunan şirket, yüksek öğrenim sektörü için yazılım ve teknoloji sağlıyor. Hizmetleri dünya çapında milyonlarca kurum ve öğrenci tarafından kullanılıyor.

3 / 31 Red Hat Red Hat, açık kaynaklı Linux işletim sisteminin yanı sıra içerik, sunucu ve gömülü işletim sistemleri sunuyor. İşbirliği yönetimi uygulamaları, veritabanı ve yazılım geliştirme araçları da cabası.

4 / 31 Colorado Devlet Üniversitesi 26 bin 500'den fazla öğrenciye ev sahipliği yapan eski bir üniversite olan Colorado Devlet Üniversitesi'nin kuruluşu 1870'li yıllara dayanıyor!

5 / 31 Smith & Nephew Smith & Nephew, sağlık sektöründe faaliyet gösteriyor ve profesyonellere hizmet veriyor. Dünya çapında yaklaşık 16 bin kişiye istihdam sağlıyor.

6 / 31 Philips Philips, dünyanın en büyük elektronik şirketlerinden biri olarak biliniyor; Asya-Pasifik bölgesi, Avrupa ve Latin Amerika'da satışa sunulan lambaların bir numaralı tedarikçisi.

7 / 31 nThrive Ülke çapında kendini hastalar için genel sağlık hizmetleri deneyimini geliştirmeye adamış olan nThrive, uçtan uca gelir döngüsü hizmetlerinin yanı sıra eğitim ve teknoloji çözümleri, yönetilen hizmetler, yazılım, analiz ve danışmanlık alanlarında uzmanlaşmış durumda.

8 / 31 Kaplan Florida merkezli bir kar amacı gütmeyen eğitim kurumu olan Kaplan, 1937'de kuruldu. 30'dan fazla ülkede 300'den fazla lokasyonda bulunuyor.

9 / 31 DataStax DataStax; Adobe, Safeway, eBay, Netflix, Target ve Intuit gibi şirketler için bulut uygulamaları sunan bir veritabanı yazılımı sağlayıcısı.

10 / 31 Cisco Cisco, 1984 yılında Stanford Üniversitesi'nden bir grup bilgisayar bilimcisi tarafından kuruldu. Neler yapıyor derseniz; yönlendirme ve anahtarlama, IP telefonu, ev ağı, kablosuz teknoloji, optik ağ, depolama alanı ağı ve güvenlik gibi alanlarda bulunuyor.

11 / 31 Auth10 Müşterileriniz ve çalışanlarınız tarafından kullanılan şirket içi, bulut veya mobil uygulamaları yönetiyor.

12 / 31 PAREXEL PAREXEL biyoteknoloji, ilaç ve tıbbi cihaz endüstrilerine kapsamlı bir çözüm yelpazesi sunan uluslararası bir biyofarmasötik hizmetler kuruluşudur.

13 / 31 Abbott Merkezi Chicago'da bulunan Abbott, ilaç, tıbbi ve beslenme ürünlerinin yanı sıra tıbbi aletler, testler, cerrahi cihazlar, takviyeler ve veteriner bakım ürünleri üreten bir sağlık araştırma şirketi.

14 / 31 Rasmussen Koleji Rasmussen Koleji, Minnesota'da bulunan ve kar amacı gütmeyen, özel bir yüksek öğrenim kurumudur.

15 / 31 LanguageLine Solutions 1982'de kurulan LanguageLine Solutions, İngilizcesi olmayan konuşmacılar için daha etkili iletişim sağlıyor.

16 / 31 Perficient Perficient; Salesforce, IBM ve Microsoft gibi şirketlere hizmet veren bir dijital dönüşüm danışmanlık şirketi.

17 / 31 Walden Üniversitesi Walden Üniversitesi, öğrenci merkezli bir felsefeyi izleyen akredite bir çevrimiçi üniversite.

18 / 31 GitHub San Francisco'da bulunan şirket, açık kaynak kod barındırma web sitesi, yayın hizmeti ve programcılar için bir sosyal ağ sitesidir.

19 / 31 BCD Travel BCD Travel, küresel bir seyahat yönetim şirketi.

20 / 31 Independence University Söz konusu üniversite; öğrencilerin daha hızlı mezun olmalarına ve kariyer yollarına başlamalarına yardımcı olan, kar amacı gütmeyen bir yüksek öğrenim kurumu

21 / 31 CyraCom CyraCom, sağlık sektörüne yönelik bir dil çeviri hizmetleri sağlayıcısı.

22 / 31 Western Governors Üniversitesi Western Governors University, ülke çapında 40 binden fazla öğrenciye lisans programları sunan akredite bir çevrimiçi üniversitedir.

23 / 31 Grand Canyon University Grand Canyon University; işletme yönetimi, sosyal bilimler, mühendislik ve teknoloji gibi konularda kampüs tabanlı ve çevrimiçi lisans ve yüksek lisans programları sunan, özel bir eğitim kurumu.

24 / 31 Appen Appen, müşterilerinin ürünlerini çeşitli kültür ve dillerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değiştirmelerine yardımcı olan bir teknoloji hizmetleri şirketidir.

25 / 31 InVision Invision, kod yazmak zorunda kalmadan kullanıcıların etkileşimli ve gerçekçi web ve mobil örnekler ve prototipler oluşturmasına yardımcı oluyor.

26 / 31 PRA Health Sciences Bir sağlık kuruluşu... 1976 yılında kurulduğundan beri, 100'den fazla ilaç tipinin geliştirilmesine yardımcı oldu.

27 / 31 Syneos Health Syneos Health, tamamen entegre uçtan uca klinik ve ticari çözümler sunan farmasötik bir organizasyon.

28 / 31 FiservFiserv, finansal hizmetler sektörü için küresel bir bilgi yönetimi ve e-ticaret sistemleri sağlayıcısı. Ödemeler, işleme hizmetleri, risk ve uyumluluk, müşteri ve kanal yönetimi, içgörü ve optimizasyon üzerine odaklanıyor.

29 / 31 Anthem Bir sağlık sigortası şirketi...

30 / 31 SAP Avrupa'nın en büyük yazılım şirketi...